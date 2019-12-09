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Все про:опрос (1782) рейтинг (1268) эмиграция (118)

 35% жителей Украины думают над переездом на работу за границу, 60% из них - лица до 30 лет, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

35% жителей Украины думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, по данным опроса, для 50% желающих уехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, 27% хотели бы реализоваться, а 17% респондентов не видят будущего в Украине.

35% жителей Украины думают над переездом на работу за границу, 60% из них - лица до 30 лет, - опрос группы Рейтинг 01
35% жителей Украины думают над переездом на работу за границу, 60% из них - лица до 30 лет, - опрос группы Рейтинг 02

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Вместе с тем, по данным опроса, больше всего желающих поехать работать за границу в западных городах Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ривне (более 40%), меньше всего - в Херсоне (28%) и Полтаве (31%).

35% жителей Украины думают над переездом на работу за границу, 60% из них - лица до 30 лет, - опрос группы Рейтинг 03
Инфографика: "Рейтинг"

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Источник: https://censor.net.ua/n3164269
 
   
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молодь спочатку проголосувала за клоуна, а тепер насьо...и
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А скільки людей звільнилося з Рошену?
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За збереження соціальної та економічної політики усіх яценючих урядів починаючи з 1991 року, тут дійсно немає майбутнього. Або в лінчувателі або в емігранти. Більш розумні і талановиті опиняться в еміграції, а тим хто емігрувати не збирається нічого крім Майданів та зміни яценючої влади на українську не лишається.
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