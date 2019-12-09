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 Политика Украины, За рубежом
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 Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, - глава МИД Шампань о "нормандском саммите"

Перед встречей лидеров "нормандской четверки" в Париже в понедельник Канада заявила о поддержке Украины и подчеркнула, что поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

"В то время, как лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Источник: https://censor.net.ua/n3164267
 
   
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там би ще й слова: «і напомніла об етом дєлєгаціі України»
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Хроника одного презЕдента ...
09.12.2019 г.
Вчера Рябошапка очень долго общался с Бакановым. О чем, мы не знаем. Сегодня пресс-служба СБУ торжественно рапортуя об успехах в борьбе с коррупцией, торжественно сообщила, что именно она отправила за решетку четырех прокуроров за 2019 год.
Попытка СБУ исключить Ермака из списка украинской делегации на "нормандский саммит" с треском провалилась.

Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
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Главной тактической целью Путина на этих переговорах - убедить Зеленского начать прямые переговоры с представителями ОРДЛО. Формат этих переговоров абсолютно не важен для России. Главное, чтобы это были внутриукраинские переговоры. И результат их для России тоже не важен. Все это делается с совершенно другой целью, чем урегулирование на Донбассе. Прежде всего - это выведение России из-под юрисдикции международного уголовного суда, как ответственной стороны конфликта. В дальнейшем это позволит избежать многомиллиардных претензий от Украины по нанесению материального ущерба. Сам факт этих "переговоров" намечается активно использовать на будущих слушаниях международного суда. Это главное, что интересует Россию.
Макрон активно поддерживает эту идею, но после обнаружения французской контразведкой шпионского центра России в своих Альпах предпочтет промолчать.
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