 Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, - глава МИД Шампань о "нормандском саммите"

"В то время, как лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже для Нормандского саммита, Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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