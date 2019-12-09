EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  825  21
Все про:Киев (18294) переименования (551) Вятрович (229) декоммунизация (466)

 Апелляционный суд сохранил названия проспектов Бандеры и Шухевича

Экс-директор Украинского института национальной памяти, депутат ВР от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил о победе в суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - написал он и поблагодарил юриста Украинского института национальной памяти Сергея Рябенко.

Напомним, 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

КГГА переименовала Московский проспект в украинской столице на проспект Степана Бандеры в июле 2016 года. За переименование проспекта генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии) проголосовала в июне 2017 года.

Апелляционный суд сохранил названия проспектов Бандеры и Шухевича 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164263
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Над хохловатой и местными кацапедами
 показать весь комментарий
 
Добра новина!
Як раз до нормандскої зустрічі!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
К нормандской встрече хорошую новость устроила рыго- шоколадная свыня .
 показать весь комментарий
 
 
В тебе страшні борошна нижче спини? Портрет ***** приклади, негайно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
надо апелляцию подать в европейский суд по правам человека.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
О, ***, яке **** достіженіе.
 показать весь комментарий
 
А теперь, сепары, за щечку, "чупа-чупсик"!
 показать весь комментарий
 
 
За сценою шириться огидливе плямкання.
То вата, сепари та українофоби щось неприємно смокчуть.
 показать весь комментарий
 
 
І завила, як скотина
та дубина з буженіной.
 показать весь комментарий
 
 
Маленька, але дуже вчасна перемога!
Вятровичу - шана!
 показать весь комментарий
 
 
Нормальна перемога.
Сьогодні буде палати дупи от Мацковських торфянніков аж до сциктвтикварських « окраін »

 показать весь комментарий
 
Класс! Такой простой маркер увидеть зарыганных русишвайнов на сайте, точно как "чей Крым". Ненужен полиграф.
 показать весь комментарий
 
 
Уточнення - "поліграфи" (у множині), бо шарікових розплодилося дохріна.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх