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 Политика Украины, За рубежом
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 Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Саммит "нормандской четверки" должен способствовать достижению существенного прогресса в выполнении Минских соглашений.

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате при участии Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленского, В. Путина. Этот саммит должен сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.

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Встреча в нормандском формате должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164260
 
 
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зустріч у нормандському форматі - це операція прикриття зустрічі ***** з *********
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Добрі новини на такій зустрічі- це відсутність новин, а тим більше нових домовленостей.
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Последний раз после таких переговоров кацапы захватили Дебальцево и прилегающие раены. Что ожидается после етих переговоров? Если принять как аксиому что кремль ето раковая опухоль, то тем кто с ней договаривается нужно еще лечить голову а врачей которые советуют примириться с ней нужно гнать ссаными тряпками подальше...
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Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате при участии Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленского, В. Путина.

Прочитав состав *переговорщиков* хочется спросить, а от Украины кто будет на переговорах?
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