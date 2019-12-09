 Встреча в "нормандском формате" должна способствовать прогрессу в выполнении минских соглашений, - посольство Франции

Об этом в своем Twitter сообщает посольство Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Париже проходит саммит в нормандском формате при участии Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленского, В. Путина. Этот саммит должен сделать возможным достижение существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.
Прочитав состав *переговорщиков* хочется спросить, а от Украины кто будет на переговорах?