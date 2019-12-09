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 Политика Украины, За рубежом
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 Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет сегодня в Париже двусторонние встречи с остальными участниками нормандского формата до общего заседания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер в 15.05 (парижское время. - Ред.) проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным, в 15.30 - с Зеленским и в 15.55 - президентом Макроном", - сообщила Деммер.

Она уточнила, что рабочее заседание начнется в 16.20, а на 18.45 планируется встреча с прессой.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.

"Речь идет именно о последовательности, шаги, так сказать, о том, чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов", - сказала Адебар, добавив, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры в этой части.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164253
 
 
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похоже ты репетируешь. наберись сил. Тебе еще до ночи надо будет волать про зраду и всепропало.
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шо, чухонец, подгорело?)) ну, терпи, лаптеногий))
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А все кто не выступают против Зеленского лаптеногие? ))) Старые добрые времена когда называли всех кто против Пороха лаптеногими вернулись Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9649
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эти времена никуда и не уходили.. более того, все кто на русском пишут - сепары и агенты Путина Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 2311
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вы с тамарой Maks Kolorto ходите парой? Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 7150
видать у зе-ботов в лахте - бригадный подряд.. или с одного компа строчишь? Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9879
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Ложная дихотомия

Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".

Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".

В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.

Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.

А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.

Это же победа!

Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.

Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.

Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.

Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.

При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.

Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?

Стабильно обеспокоено.

На этом всё.

Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?

"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.

На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.

Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.

Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.

Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.

Все уже состоялось.

Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.

Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).

Всё уже произошло.

Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.

Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.

Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.

Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.

Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.

У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.

Это правда.

Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.

Это единственный вариант.
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это как у "шустера" - по опросам 52% против ЛЮБЫХ уступок рашке, а у шустрого - "96% - за"...
фуйло аж поперхнулось - ему только 87% нарисовали))
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А раніше спільна позиція Німеччини, Франції та України була обговорена перед всіма зустрічами, вони виступили єдиним фронтом проти фуйла.
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Не думал, что я это скажу. Удачи Зеленском у в переговорах в отстаивании интересов Украины.
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Если конкретики подписано не будет, то никакого смысла в этих переговорах нет.
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Сволочи хотят втихаря договориться и поделить акции Газпрома чтобы общественность не знала.
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