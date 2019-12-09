 Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Канцлер в 15.05 (парижское время. - Ред.) проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным, в 15.30 - с Зеленским и в 15.55 - президентом Макроном", - сообщила Деммер.
Она уточнила, что рабочее заседание начнется в 16.20, а на 18.45 планируется встреча с прессой.
Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.
"Речь идет именно о последовательности, шаги, так сказать, о том, чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов", - сказала Адебар, добавив, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры в этой части.
тамаройMaks Kolorto ходите парой?
видать у зе-ботов в лахте - бригадный подряд.. или с одного компа строчишь?
Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.
Это же победа!
Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.
Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.
Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.
Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.
При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.
Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?
Стабильно обеспокоено.
На этом всё.
Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?
"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.
На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.
Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.
Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.
Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.
Все уже состоялось.
Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).
Всё уже произошло.
Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.
Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.
Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.
Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.
Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.
У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.
Это правда.
Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.
Это единственный вариант.
фуйло аж поперхнулось - ему только 87% нарисовали))