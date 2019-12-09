 Меркель встретится с Зеленским, Путиным и Макроном тет-а-тет до "нормандского саммита", - представитель правительства ФРГ Деммер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер в 15.05 (парижское время. - Ред.) проведет двустороннюю встречу с президентом Путиным, в 15.30 - с Зеленским и в 15.55 - президентом Макроном", - сообщила Деммер.

Она уточнила, что рабочее заседание начнется в 16.20, а на 18.45 планируется встреча с прессой.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар в свою очередь отметила, что частью переговоров в Париже станет "формула Штайнмайера". В ней, подчеркнула дипломат, речь идет о последовательности введения особого статуса и проведения выборов на Донбассе и их оценка.

"Речь идет именно о последовательности, шаги, так сказать, о том, чтобы свести воедино весь этот сложный комплекс вопросов", - сказала Адебар, добавив, что рано прогнозировать, как будут продвигаться переговоры в этой части.

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