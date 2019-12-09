 Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже

Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Нас ожидает, пожалуй, самое важное внешнеполитическое событие года — саммит в нормандском формате в Париже... На переговорах представители Украины во главе с главой государства будут руководствоваться национальными интересами Украины... Я убеждена, что мир на востоке Украины нужен также и другим странам "нормандской четверки". Прежде всего, это касается России. Дело не только в санкциях, которые, напоминаю, привязаны к Минским соглашениям. Организация гибридной войны — это большие финансовые, военные и имиджевые потери для РФ. Нам это противостояние также стоит очень дорого, но мы знаем, для чего боремся — за свободу, независимость и европейское будущее", - отметила Ясько.
По ее словам, украинская сторона во время встречи в Париже планирует "объяснить Путину и его команде, что украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы поступаться".
"Наша задача — перевести борьбу за наши территории и наших людей за стол переговоров и выиграть эту борьбу", - акцентировала политик.
Она отметила, что в "нормандском формате" за одним столом 9 декабря встретятся люди, которые прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины: кто должен контролировать границу и откуда у боевиков вооружение, военная техника и боеприпасы.
"Кроме России и Украины, которые находятся де-факто в состоянии конфликта - политического, военного, экономического, информационного, к нормандскому формату привлечены государства-гаранты, государства-посредники, основатели Евросоюза, к которому Украина стремится присоединиться, - Франция и Германия. Это страны, которые доказывали свою преданность европейским ценностям - предоставляя Украине посильную политическую, финансовую помощь, помощь в сфере безопасности, а также выступая единым фронтом в неприятии агрессивной политики России в отношении Украины... Мы ожидаем честного разговора и готовы к самым острым вопросам от Макрона, Меркель и Путина. Такие же вопросы они услышат от нас", - отметила парламентарий.
При этом Ясько уверена: Президент Зеленский гарантирует, что проинформирует общество о результатах переговоров и будет честным в своих намерениях и действиях.
Она также напомнила, что с момента последней встречи лидеров государств "нормандской четверки" прошло много времени - более трех лет. С тех пор, по ее словам, не изменилось одно: война на востоке Украины продолжается, "мы теряем наших защитников, этот край и далее чрезвычайно милитаризованный, находится в зоне экономического кризиса и приближается к экологической катастрофе".
"Это наша земля и ее надо спасать. Там живут наши граждане и им надо помочь. Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также — сложить оружие и покинуть этот край", - отметила она.
В то же время она подчеркнула, что Украина в рамках "нормандской встречи" имеет свои предложения, условия и красные линии, которые были публично объявлены участниками переговоров — Президентом, представителями его Офиса, министром иностранных дел.
"Красные линии не противоречат Минским соглашениям, международному праву и здравому смыслу: напротив, мы считаем, что только в рамках наших законных требований, как проведение выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях, - мирный процесс реально возможен", - добавила депутат.
Бо це Путін з русскім народом розпочав Русско Українську війну.
Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также - сложить оружие и покинуть этот край", - отметила Ясько.
Источник: https://censor.net.ua/n3164251
Понять и простить.
Отдайте ее сексуально озабоченному Чубаке.
Он будет делать из нее леди.
Без табу...
Ложная дихотомия
Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".
Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".
В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.
Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.
А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.
Это же победа!
Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.
Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.
Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.
Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.
При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.
Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?
Стабильно обеспокоено.
На этом всё.
Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?
"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.
На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.
Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.
Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.
Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.
Все уже состоялось.
Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.
Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).
Всё уже произошло.
Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.
Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.
Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.
Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.
Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.
У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.
Это правда.
Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.
Это единственный вариант.
на виборах це питання не обговорювалось.
просто зе-команда маніпулює.
1. Возврат Крыма
2. Вывод войск с оккупированной части Донбасса
3. Возмещение убытков, причиненных Украине, в результате агрессии
4. Возвращение украденных предприятий и имущества украинских банков, предприятий, учреждений.
5. Выплата денежных компенсаций семьям погибших на Донбассе украинцев.
Ну и так далее
подохнутьумиротвориться ето тоже мир. Никакого мира пока последний окупант не уйдет с нашей земли.
нах пошла тп!
да если б мацкве там нужен был бы мир...то там бы уже был мир...
если б мацква не вбрасывала туда оружие-технику-военщину-деньги-и др. там бы все устаканилось еще в далеком 2015 году...та даже в 2014...к Октябрьским...
ищи кому выгодно! (ну это же классика)...и кому?
ойтыбозечька представляет нас в ПАСЕ? председатель... (итить удивить!)
Доказано историей.
"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.Источник: https://censor.net.ua/n3137950Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским." Источник: https://censor.net.ua/n3137950