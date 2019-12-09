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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (905) Елизавета Ясько (13)

 Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже

Прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины нужно и другим странам "нормандской четверки", в частности Российской Федерации.

Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нас ожидает, пожалуй, самое важное внешнеполитическое событие года — саммит в нормандском формате в Париже... На переговорах представители Украины во главе с главой государства будут руководствоваться национальными интересами Украины... Я убеждена, что мир на востоке Украины нужен также и другим странам "нормандской четверки". Прежде всего, это касается России. Дело не только в санкциях, которые, напоминаю, привязаны к Минским соглашениям. Организация гибридной войны — это большие финансовые, военные и имиджевые потери для РФ. Нам это противостояние также стоит очень дорого, но мы знаем, для чего боремся — за свободу, независимость и европейское будущее", - отметила Ясько.

По ее словам, украинская сторона во время встречи в Париже планирует "объяснить Путину и его команде, что украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы поступаться".

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"Наша задача — перевести борьбу за наши территории и наших людей за стол переговоров и выиграть эту борьбу", - акцентировала политик.

Она отметила, что в "нормандском формате" за одним столом 9 декабря встретятся люди, которые прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины: кто должен контролировать границу и откуда у боевиков вооружение, военная техника и боеприпасы.

"Кроме России и Украины, которые находятся де-факто в состоянии конфликта - политического, военного, экономического, информационного, к нормандскому формату привлечены государства-гаранты, государства-посредники, основатели Евросоюза, к которому Украина стремится присоединиться, - Франция и Германия. Это страны, которые доказывали свою преданность европейским ценностям - предоставляя Украине посильную политическую, финансовую помощь, помощь в сфере безопасности, а также выступая единым фронтом в неприятии агрессивной политики России в отношении Украины... Мы ожидаем честного разговора и готовы к самым острым вопросам от Макрона, Меркель и Путина. Такие же вопросы они услышат от нас", - отметила парламентарий.

При этом Ясько уверена: Президент Зеленский гарантирует, что проинформирует общество о результатах переговоров и будет честным в своих намерениях и действиях.

Она также напомнила, что с момента последней встречи лидеров государств "нормандской четверки" прошло много времени - более трех лет. С тех пор, по ее словам, не изменилось одно: война на востоке Украины продолжается, "мы теряем наших защитников, этот край и далее чрезвычайно милитаризованный, находится в зоне экономического кризиса и приближается к экологической катастрофе".

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"Это наша земля и ее надо спасать. Там живут наши граждане и им надо помочь. Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также — сложить оружие и покинуть этот край", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что Украина в рамках "нормандской встречи" имеет свои предложения, условия и красные линии, которые были публично объявлены участниками переговоров — Президентом, представителями его Офиса, министром иностранных дел.

"Красные линии не противоречат Минским соглашениям, международному праву и здравому смыслу: напротив, мы считаем, что только в рамках наших законных требований, как проведение выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях, - мирный процесс реально возможен", - добавила депутат.

Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже 01
Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164251
 
 
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мир даже в теории не реален, смешной лишнехромасомно-скрепный биоматериал.
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Ні.
Бо це Путін з русскім народом розпочав Русско Українську війну.
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Да курсе ми экономике жопа приходит вот они и попросили своих слуг помочь.
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Деньги, идущие на содержание молодых, динамично развивающихся республик, и самим нужны, поэтому почему бы не пересадить их на шею Украине, особенно если ее приЗедент готов хоть сейчас "реинтегрировать" Донбасс и финансовые претензии создателям этих государственных новообразований не предъявляет.
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"Это наша земля и ее надо спасать. Там живут наши граждане и им надо помочь.
Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также - сложить оружие и покинуть этот край", - отметила Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/n3164251

Понять и простить.
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Це з тих, що: «В Россіі любят УкрАіну. Порошенко поссоріл наші народи.»
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Вона навіть не голосувала за останню постанову по НАТО . А чого ще можна було очікувати від ватної випускниці МГУ ?
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Депутат от фракции "СП" - этим все сказано
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Простите, я не в курсе - уже можно волать про Зраду и требовать спалить Офис Президента?
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отсутсвие мозга полное...как может быть нужен мир лукавому отродью начинающему кровопролитные конфликьы,войны .оккупирующему чужие территории..МИР С ОРУЖИЕМ-ЭТО НАСИЛИЕ И ВОЙНА
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Ну сколько можно пиарить эту куклу?
Отдайте ее сексуально озабоченному Чубаке.
Он будет делать из нее леди.
Без табу...
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Я вже писав колись - не бачу жодної причини із за якою ***** стане раптом білим і пухнастим зайчиком
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Знайдено на пабліку Ібігдана:

Ложная дихотомия

Вы не понимаете. Сейчас вся лента в постах "Я Зеленского на дух не переношу, но давайте пожелаем ему завтра не сдать Украину".

Мне кажется, у тех, кто это и пишет, и у Владимира Александровича кардинально разное понимание слова "капитуляция".

В его представлении капитуляция - это когда он, стоя на одном колене, подписывает "Я, Владимир Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, полностью и безоговорочно подписываю данный акт капитуляции перед Россией и на веки вечные привожу себя к покорности". И шашку над головой - бац, и пополам.

Поэтому, когда он заявляет, что капитуляции не будет - он имеет в виду, что не будет такой капитуляции.

А договоренность о мире, об отводе войск, об особом статусе, о покупке электроэнергии, о взаимозачетах по транзиту газа - какая же это капитуляция.

Это же победа!

Тем более, выданная мандатом большинства - а то и подавляющего большинства - населения Украины.
Что чистая правда.

Я вам напомню, что этот мирный план Макрона- Меркель чуть не дословно повторяет мирный план Саркози по Грузии. Вот почти слово в слово. Разведение войск, прекращение огня, вывод российских войск, международное наблюдение.

Закончилось это розовое счастье тем, что российская база в Цхинвали - самая большая и богатая военная база, которую я только видел в своей жизни. С населением 4000 человек. Четверть от населения всей Южной Осетии. Дивизион "Точек У". Дивизион с-300. Авиабаза в Джаве. Аэродром в Курте. Полигон в Дзарцеми.

Ползучий захват территории. Граница постоянно перемещается россиянами. А вот так. Просто взяли - и переместили.

При этом грузинская армия, соблюдая мирный договор - ну а как иначе - сидит в казармах.

Что международное сообщество, под гарантии которого Саркози создал этот мирный план?

Стабильно обеспокоено.

На этом всё.

Про мирный договор и признание независимости республики Ичкерия надо рассказывать?

"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта и Приднестровском регионе Республики Молдова" можете нагуглить сами.

На данный момент в данных обстоятельствах сложившаяся с Минскими патовая ситуация - ЭТО ОПТИМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Лучше сейчас ничего не придумать.
Смысл их не в том, чтобы их выполнять, а в том, чтобы их не выполнять.

Любое качание этой ситуации в любую сторону - Украине не выгодно.
Любое подписание любых новых бумажек - это уже поражение Украины. Что бы он там ни подписал. Хоть одну любую закорючку.

Ситуация "я не люблю Зеленского, но давайте пожелаем ему удачи" - это ситуация ложного выбора.

Нет такой дихотомии - проиграет Украина завтра вместе с Зеленским, или нет. Сам факт встречи Зеленского с Путиным - ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ УКРАИНЫ.

Все уже состоялось.

Если вы действительно считаете, что Владимир Александрович едет туда, чтобы жестко сказать Владимиру Владимировичу в лицо то, что он говорил в своих предвыборных обещаниях - у меня для вас плохие новости. Что-то как-то все сейчас в этой своей надеже "Пожелаем Зеленскому" уже забыли, что предварительный вариант договоренностей уже согласон и Кремль УЖЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭТОТ ВАРИАНТ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ.

Еще раз - нет такой дихотомии завтра: или-или.
Дай Боже нашому телятi вовка з'iсти (с).

Всё уже произошло.

Единственный вариант для Украины - если Зеленский уедет завтра из Парижа ни с чем. И все останется ровно так, как есть на данный момент.

Это единственный - нет, не выигрышный - просто не проигрышный - вариант.

Но я сильно сомневаюсь, что этот вариант возможен. Вот что-то мне подсказывает, что Кремль просто так не поедет в Париж, потрещать за жизнь с Зеленским и еще раз убедиться, что ничего не выходит и Владимир Александрович - справжний бандеровец, истинный продолжатель дела кровавого барыги и говорить с ним не о чем.

Да и большинство населения Украины на самом деле ждут от него не этого.

Проблема-то и в этом случае тоже не в Зеленском.

У него абсолютно легитимный мандат на мир от большинства населения страны.

Это правда.

Поэтому, если вы действительно не хотите поражения Украине, вы должны желать Владимиру Александровичу не поддержки и стойкости под общим натиском Путина-Меркель-Макрона, а вы должны желать ему жесточайшей инфекционной дизентерии, чтоб его так в бараний рог свернуло, чтобы он физически не смог слезть с толчка и прибыть на эту встречу.

Это единственный вариант.
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в нього немає мандату на мир.
на виборах це питання не обговорювалось.
просто зе-команда маніпулює.
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Хоча якщо послухати/почитати зебобиків, то в них мир на будь-яких умовах - це "вполне мандато".
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"Слуги" как не ляпнут, так очередную ГЛУПОСТЬ! Мир на Донбассе нужен и России, - Ясько о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 7719
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Елизавета борется за Украину , исключительно, на своей странице в Facebook, прям вот порвёт всех за Украину)
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Там у Авакова є ще одне таке "дарованіє" дєвєєва .
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Расея может получить мир при выполнении следующих условий:\
1. Возврат Крыма
2. Вывод войск с оккупированной части Донбасса
3. Возмещение убытков, причиненных Украине, в результате агрессии
4. Возвращение украденных предприятий и имущества украинских банков, предприятий, учреждений.
5. Выплата денежных компенсаций семьям погибших на Донбассе украинцев.
Ну и так далее
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Гораздо меньше чем показать своей биомассе к чему приводят майданы ! И если не удастся впихнуть назад на своих условиях,то вообще как то пофиг,мир или гибридная война! Где рашка будет утилизировать свой биомусор чтоб не кормить его в тюрьмах,а нам эта война не даст нормально развиваться ! Так что это дура сказала,полная фигня,а на счет санкций, так путлеровский лохторат,будет траву жрать но не включит мозг.
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Какой мир? Вы что уже освободили украинские территории и украинских людей от окупантов? Сейчас мир звучит как ефтаназия. Смириться с болезнью и подохнуть умиротвориться ето тоже мир. Никакого мира пока последний окупант не уйдет с нашей земли.
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неужели?так это для этого кацапо-фашисты напали на Украину?!чтоб потом про мир говорить?!
нах пошла тп!
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кто тебе такое сказал, деточка?
да если б мацкве там нужен был бы мир...то там бы уже был мир...
если б мацква не вбрасывала туда оружие-технику-военщину-деньги-и др. там бы все устаканилось еще в далеком 2015 году...та даже в 2014...к Октябрьским...
ищи кому выгодно! (ну это же классика)...и кому?
ойтыбозечька представляет нас в ПАСЕ? председатель... (итить удивить!)
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рачкинцы, ножки трампа можите не ждать, их не будет, падыхать будете от голодомора, по другому никак.
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России мир не нужен.
Доказано историей.
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А ещё...другим странам "нормандской четверки", в частности Российской Федерации.нужно возвращение Крыма Украине.

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Зелена влада плани пуйла видає за "власну перемогу"? "Отвечая на вопрос, планирует ли Россия официально признать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, Лавров сказал: "Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины".
"Считаем, что сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер. Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев", - заявил Лавров.Источник: https://censor.net.ua/n3137950Он подчеркнул, что эта позиция была "четко подтверждена" президентом России Владимиром Путиным, в том числе в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским." Источник: https://censor.net.ua/n3137950
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