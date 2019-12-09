 Мир на Донбассе нужен и России, - глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько о переговорах в Париже

Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нас ожидает, пожалуй, самое важное внешнеполитическое событие года — саммит в нормандском формате в Париже... На переговорах представители Украины во главе с главой государства будут руководствоваться национальными интересами Украины... Я убеждена, что мир на востоке Украины нужен также и другим странам "нормандской четверки". Прежде всего, это касается России. Дело не только в санкциях, которые, напоминаю, привязаны к Минским соглашениям. Организация гибридной войны — это большие финансовые, военные и имиджевые потери для РФ. Нам это противостояние также стоит очень дорого, но мы знаем, для чего боремся — за свободу, независимость и европейское будущее", - отметила Ясько.

По ее словам, украинская сторона во время встречи в Париже планирует "объяснить Путину и его команде, что украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми не готовы поступаться".

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"Наша задача — перевести борьбу за наши территории и наших людей за стол переговоров и выиграть эту борьбу", - акцентировала политик.

Она отметила, что в "нормандском формате" за одним столом 9 декабря встретятся люди, которые прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины: кто должен контролировать границу и откуда у боевиков вооружение, военная техника и боеприпасы.

"Кроме России и Украины, которые находятся де-факто в состоянии конфликта - политического, военного, экономического, информационного, к нормандскому формату привлечены государства-гаранты, государства-посредники, основатели Евросоюза, к которому Украина стремится присоединиться, - Франция и Германия. Это страны, которые доказывали свою преданность европейским ценностям - предоставляя Украине посильную политическую, финансовую помощь, помощь в сфере безопасности, а также выступая единым фронтом в неприятии агрессивной политики России в отношении Украины... Мы ожидаем честного разговора и готовы к самым острым вопросам от Макрона, Меркель и Путина. Такие же вопросы они услышат от нас", - отметила парламентарий.

При этом Ясько уверена: Президент Зеленский гарантирует, что проинформирует общество о результатах переговоров и будет честным в своих намерениях и действиях.

Она также напомнила, что с момента последней встречи лидеров государств "нормандской четверки" прошло много времени - более трех лет. С тех пор, по ее словам, не изменилось одно: война на востоке Украины продолжается, "мы теряем наших защитников, этот край и далее чрезвычайно милитаризованный, находится в зоне экономического кризиса и приближается к экологической катастрофе".

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"Это наша земля и ее надо спасать. Там живут наши граждане и им надо помочь. Тем, кто воюет против Украины с оружием в руках, Украина готова помочь также — сложить оружие и покинуть этот край", - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что Украина в рамках "нормандской встречи" имеет свои предложения, условия и красные линии, которые были публично объявлены участниками переговоров — Президентом, представителями его Офиса, министром иностранных дел.

"Красные линии не противоречат Минским соглашениям, международному праву и здравому смыслу: напротив, мы считаем, что только в рамках наших законных требований, как проведение выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях, - мирный процесс реально возможен", - добавила депутат.



