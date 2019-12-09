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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:посольство (566) Россия (74503) Рудьковский (295) суд (22758)

 Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Мосгорсуд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Елены Поспеловой, оглашенном в понедельник.

Согласно приговору, Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации и футбольных фанатов принял участие в нападении на российское посольство в Киеве, используя палки, ломы, топоры и камни.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3164249
 
 
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вот первый раз в жизни рад приговору *********-мордорского суда!!!
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Маестро, Ви -- наївний ідеаліст. Ніхто не саджає аґента "РудьковскоВо". Він зараз розважається з дівчатками на одній з підмосковних баз "фсб". У нього справді проблеми: не може вже споживати стільки "джек-деніелз", як раніше. А "суд" -- це для хохлів вистава. Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 3187
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Яке ж воно дурне, якщо поперлось на росію після того всього!
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Пацан допрыгался, долго выпрашивал, а может хочет стать Героем Украины?
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А могли обвинить в нападении на мавзолей.
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Нардепов психологи проверяют? Додумался же - поперся в Рашку. Наверное штукатурить дачи?
Надо обменять, наградить, выдать квартиру, ноутбук, годовой запас галоперидола и назначить замминистра по делам строительства электромобилей.
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Вот жизнь у чувака.. Вираж за виражом.
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Ну хоть где-то посадили любителя дорогих девах. Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 9591
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Ну шо,тварюка,допомогли тобі твої кацапи? Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 3545
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Коля-инвалид-колясочник.Как он мог на посольство мордора ногу руку поднять?


Ой,извините,не та картинка.Вот. Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 7605
Мосміськсуд призначив екснардепу Рудьковському два роки позбавлення волі у справі про напад на посольство РФ у Києві - Цензор.НЕТ 4281
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Цікаво Калян там теж сидить в інвалідному візку і періодично випадає в обморок , як це було на виставі в Києві ?
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