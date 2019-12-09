 Причин менять режим санкций против РФ у Евросоюза нет, - глава МИД Германии Маас

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ цитируя министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
"Российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между ЕС и Россией. Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", - говорится в сообщении.
09.12.19 13:32 "Газпрому" не хватает доходов от экспорта для субсидирования российского рынка.
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке. Источник: https://censor.net.ua/n3164237»