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 Политика Украины, За рубежом
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 Причин менять режим санкций против РФ у Евросоюза нет, - глава МИД Германии Маас

У Европейского Союза на данный момент нет причин снимать санкции с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ цитируя министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

"Российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между ЕС и Россией. Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", - говорится в сообщении.

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Причин менять режим санкций против РФ у Евросоюза нет, - глава МИД Германии Маас 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164248
 
 
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Мабуть ***** теж буде важко на цих перемовинах, але його аргументи вагоміші.
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Я про інше. ***** тримає ОРДЛО за горло і фінансує там сепарів.
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так это не новость, а чем это важней чем Ненька?
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Я про його аргументи. Ви українську мову ГУГЛом перекладаєте?
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причем здесь расходы )(уйла? это его праблемы, нам его праблемы до самой сраки.
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При тому, що він контролює ОРДЛО цим фінансуванням. Так де моя відповідь?
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нам его праблемы до самой сраки, главное, что бы санкции больше никогда с Рачки не сняли.
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Так шо, Пэтруха бреше, а вси порохоидиоты доказывают, что давления нету, санкции сегодня ссымут. Шо ЗЕ уже слил страну, все решено.
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Ничего страшного игорь валерич всегда готов протянуть "руку помощи".
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играет на стороне )(уйла, палезные санкции снимать не хочет, предатель.
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Та да. Вони ще ціх санкцій досхочу не на сьорбались:
09.12.19 13:32 "Газпрому" не хватает доходов от экспорта для субсидирования российского рынка.
Причин змінювати режим санкцій проти РФ у Євросоюзу немає, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 5134Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке. Источник: https://censor.net.ua/n3164237»
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якщо зе домовиться про мир, то санкції швидко знімуть.
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