 Разумков наградил воинов 95-й ОДШБр в Житомире: политикам стоит брать пример с моральных качеств военнослужащих

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время награждения военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире.
"Мы прилагаем усилия для того, чтобы ни в 95-й, ни в любой другой бригаде мы не слышали о потерях или раненых. Это не простой и не быстрый путь, но мы должны его найти. Здесь не должно быть политики, а нужно больше государственной позиции. В высоких моральных качествах, пожалуй, политикам надо брать пример с военных и делать так же хорошо свою работу", - сказал Разумков.
Спикер парламента поблагодарил воинов 95-й бригады и вручил награды от Верховной Рады.
"Это знаменитая бригада и мне, как выходцу из Житомирской области, приятно быть здесь", - добавил Разумков.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
В честь меня не назовут моста
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.
Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.
Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.
Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и... дев'яносто п'ята.
Андрей Орлов,(Орлуша)
Він же слуга урода Бені.
Квітки на вечірній квартал?