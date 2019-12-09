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 Политика Украины, Общество
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Все про:Житомир (482) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (41) Разумков Дмитрий (328)

 Разумков наградил воинов 95-й ОДШБр в Житомире: политикам стоит брать пример с моральных качеств военнослужащих

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что политикам стоит брать пример c моральных качеств военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время награждения военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомире.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы ни в 95-й, ни в любой другой бригаде мы не слышали о потерях или раненых. Это не простой и не быстрый путь, но мы должны его найти. Здесь не должно быть политики, а нужно больше государственной позиции. В высоких моральных качествах, пожалуй, политикам надо брать пример с военных и делать так же хорошо свою работу", - сказал Разумков.

Спикер парламента поблагодарил воинов 95-й бригады и вручил награды от Верховной Рады.

"Это знаменитая бригада и мне, как выходцу из Житомирской области, приятно быть здесь", - добавил Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164246
 
 
 Топ комментарии
 
Та ваше кодло потрібно розігнати.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
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В зеленом петушатнике нет вообще ни одной особи, котолрая бы служила в армии!
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Порох уклонявся від військового обов"язку?
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Порох уклонявся від військового обов"язку?
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Потрох? Не в курсе. А кто уклонялся и каким образом?
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А причем здесь политики? Достаточно работников правоохранительных органов. Дали тебе крупную сумму налом за правильное поведение, налоги не заплатил, коррумпированное решение пропустил, ну и сиди в местах не столь отдаленных.
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Та ваше кодло потрібно розігнати.
Через одні лише побрехеньки від Генштабу, який прикриває злочини росіскої сторони - в рамках мирних ініціатив зельонского.
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***
В честь меня не назовут моста
Вежливые злые человечки
Даже если сбудется мечта -
Утром умереть у Чёрной речки.
Дырка в голове прогонит хмель,
Жизнь и без меня пойдёт как надо,
Встретит без меня весной апрель
95-я бригада.

Те, чья жизнь - прекрасна и проста,
Как рисунок безыскусный детский,
Чья мечта - как рушничок чиста -
Отстоять аэропорт донецкий.
"Киборги" - дурацкое словцо -
Не определит вовеки сути
Тех, кто к небу повернув лицо
Лёг на поле, вставши против жути.
Отступили - это ничего,
Там, не долго попануют гады,
Помнит павших всех до одного
95-я бригада.

Я их лица видел только раз,
Пожелал им, чтоб никто не помер,
Чтобы по земле, где жил Тарас,
Все вернулись, как один, в Житомир,
Чтоб детей носили на руках,
Чтобы, шаг чеканя на парадах,
Мир несла не на штыках
95-я бригада.

Слово против смерти - ерунда,
Но хочу, чтоб знали супостаты,
Что на их пути стоит всегда
Вся страна и... дев'яносто п'ята.

Андрей Орлов,(Орлуша)
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В зеленом петушатнике нет вообще ни одной особи, котолрая бы служила в армии!
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Ты про зеленую или про петушатню? Остальное все реально.
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Він і зараз служить.
Він же слуга урода Бені.
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Вообще, у нас люди хорошие, кроме верхушки, пораженной "Денежной болезнью".
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Що за нагороди?
Квітки на вечірній квартал?
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