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 Политика Украины
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Все про:Богдан (60) Кличко (2779) Нацполиция (10528) производство (249)

 Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении вероятного "самоуправства" председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении Радио Свобода ответе правоохранителей главе Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что досудебное расследование поручено страршему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко 01

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - говорится в сообщении.

Андрей Богдан пока публично не отреагировал на обращение Виталия Кличко к Нацполиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164245
 
 
 Топ комментарии
 
Вот от Баканова ему еже прилетело. Зубы вставлял. А если от Виталика прилетит? Обе челюсти менять придётся. Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 3932
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А ти про моніку подумав? Вона ж може тебе і не дочекатися з тюрьми.
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Статья 356. Самоуправство наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.
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как открыли так и закроют.... а судьи кто?
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Это не бокс, Кличко в проиграше. Можно ставки не ставить.
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Якіїсь два осли, одна старенька шкапа та два нікчемних цапа.
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"овоч" викликає "кучму" до прокуратури Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка - Цензор.НЕТ 3870
...і це вже було... (с)
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Норм. Хотя лучше бы в синем углу ринга…в красном углу…
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Аваков метит икру.. похоже назревает большой шухер и разбер в ращные сторону у Зеклованов.. после вояжу клована до села Париж все потечет с космической скоростью...
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Бобики как возбудились. Стояк превратился из шишечки в баобаб
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А ти про моніку подумав? Вона ж може тебе і не дочекатися з тюрьми.
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Вот от Баканова ему еже прилетело. Зубы вставлял. А если от Виталика прилетит? Обе челюсти менять придётся. Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 3932
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Статья 356. Самоуправство наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.
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> или исправительными работами на срок до двух лет <

...
Адже непоганий варіянт. Нехай два роки у лікарні виносить вутки з-під пацієнтів Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко - Цензор.НЕТ 5806
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Я теж, але не тільки лише у перший. Хоча цього не першого разу підтримують його більше усіх, аніж раніше, і в усі завтрашні дні мало хто може не підтримати таку ініціативу Кличка проти зекоманди, це якщо так ребром поставити питання, ніби начебто ми.
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Пан Кличко, лучше скажите, когда шулявский мостик откроют? Вы обещали до Нового года.
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Здається десь пролітало, що до 20-го хоче відкрити... Подивимось...
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Ну зара або бакланов "порешает за етого черта", або портнов "впряжеться" за другана... О! в рябої шапки є реальна можливість довести свою потрібність! Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка - Цензор.НЕТ 3962
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Богдан "шестёрка" Бени как и Авакян,так что это просто мыльный пузырь для 73 процентных лохов,типа МВД у нас самостоятельное и независимое от Бени.
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Поговаривают, что авакян зебобу заставляет что то там по игорному бизнесу подписать -даже угрожает не сильно за него заступаться, если что...
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ну ты даёшь?! скока букав новых выучила?!
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да ваш кацапский и не язык вообще... Как ты там пыталось на украинском высрать :"на мовЕ")))) вы, свинрсобаки такие свинособаки...
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Поговаривают, она начала с бабками на лавочке тусоваться!
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