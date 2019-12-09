EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  921  13
Все про:децентрализация (455) Разумков Дмитрий (328)

 В ближайшее время реформа децентрализации будет завершена, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что децентрализация - это реальный пример правильной реформы, и в ближайшее время она будет завершена.

Об этом он заявил во время общения с учащимися Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Децентрализация - это реальный пример правильной реформы. Она, к сожалению, еще не завершена. Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно будет давать возможность создавать на местах более качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов, ведь на местах лучше, чем из Киева видно, куда направить средства и проконтролировать это", - сказал спикер парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский

По его словам, в ближайшее время реформа децентрализации будет завершена и все смогут почувствовать как качественные, так и количественные изменения.

Разумков сегодня находится с рабочей поездкой на Житомирщине, где посетит областной центр и город Бердичев.

Источник: https://censor.net.ua/n3164241
 
 
 Топ комментарии
 
Начнем с того, что в ней хорошего?
 показать весь комментарий
 
Мне почему-то казалось, что завершать надо саму децентрализацию,

а не её реформу
 показать весь комментарий
 
Угу. И после некоторых изменений в Конституции будет называть федерализация.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне почему-то казалось, что завершать надо саму децентрализацию,

а не её реформу
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Бо децетралізація у виконанні блаЗЄнських -- це зосередження всіх грошей знову у блаЗЄнських у Києві та дозоване фінансування лише лояльних до них міст та громад.
 показать весь комментарий
 
Угу. И после некоторых изменений в Конституции будет называть федерализация.
 показать весь комментарий
 
 
Плохого в том что с каждой областью будет то же что и с крымом.
 показать весь комментарий
 
 
Та ти що? І в вашому варіанті буде виглядати десь так, як федералізація?
 показать весь комментарий
 
 
Для пуйла і бені? Думаю так. Українцям раджу забути назавжди про Європу, НАТО, а голоне, про Вільну і Незалежну Батьківщину, не доведи Боже
 показать весь комментарий
 
 
Реформа децентрализации сделана "кривыми руками". Сейчас её нужно срочно менять (законодательно). Из бюджета деньги забрали (у учителей, врачей, науки, пенсионеров и т.п.), а дали мэрам (своим людям), чтобы легче было их "деребанить".
 показать весь комментарий
 
"Завершить" можна і повністю її нівелювавши, і змінивши до невпізнаваності (та сама федералізація), і просто повернувшись до старої системи. То як саме він її "завершить"? Тим більш, шо все йде до "ручного керування" країною куклами і "смотрящими" від Бені
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх