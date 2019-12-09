 Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже, - МИД Германии

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. По словам Адебар, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.
24 хв. ·
По понедельникам мне звонит маменька и рассказывает, как отожгла на этой неделе.
Стоит в очереди, чтоб оплатить коммуналку. Нет, она умеет в интернет-банкинг, но если отстоять очередь, то без процентов. А жаба- наш фамильный тотемный зверь.
Кароч.
Марик, очередь.
Действующие лица: маман, образованный музчина лет 40-ка и типичная ватница, приехавшая 30 лет назад из Лаптеландии.
Ватница возмущена квитанциями на украинском:
- Ой, понапишут отэто на телячей мове, ничего не понятно.
Мама:
- Ну так звиздуй в Рассею, там всё понятно.
Ватница:
- Я тут 30 лет прожила, чё я должна куда-то ехать?!
Мама:
- Так ты за 30 лет украинский не асилила на уровне понимания квитанций?
Образованный музчина:
- В Украине проживает очень много национальностей. И поэтому было бы справедливо иметь как минимум семь государственных языков! Чтоб никому не было обидно.
Мама:
- И каждая клава в ЖЭКе или СоБезе должна уметь вести документацию на семи языках?
- Конечно!
- Юноша, посмотрите направо. Перед вами среднестатистическая особь, которая за 30 лет не выучила ОДИН язык. Если её заставить изучать СЕМЬ- она начнёт ссаться под себя и пускать слюни.
Маман, ты моё всё))
Але знайшлася людина, яка не лише прочитала переклад, але й з моєї подачі пройшла практичний курс керування дівайсом через Radmin. Це був кримський татарин, 55+ років, навіть без технікумовської освіти. Тамтешні кацапи "за кадром" шипіли: "его взяли по национальной квоте. Ни в чем не рубит". А коли виникла стрьомна ситуація і вони вимагали приїзду нашого фахівця, я спокійно сказав їхньому насяльнику що пан М. знає не лише всю систему діагностики, але й має доступ до налаштування параметрів (майже root). А я лише дистанційно підстрахую.
и сам Штайнмайер мабудь разъяснять будет
(лучше на немецком - чтоб потом сказать-отбрехаться что нихрена не поняли)
3 ч. ·
ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
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Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
Після візиту *********** до Парижа, блискавка вдарила у Ейфелеву вежу, - ЗМІ