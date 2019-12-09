 Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже, - МИД Германии

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. По словам Адебар, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

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