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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:нормандская четверка (905) Формула Штайнмайера (172)

 Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже, - МИД Германии

"Формула Штайнмайера" будет обсуждаться на саммите "нормандской четверки" в Париже в понедельник.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она. По словам Адебар, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164239
 
 
 Топ комментарии
 
Таня Адамс
24 хв. ·

По понедельникам мне звонит маменька и рассказывает, как отожгла на этой неделе.
Стоит в очереди, чтоб оплатить коммуналку. Нет, она умеет в интернет-банкинг, но если отстоять очередь, то без процентов. А жаба- наш фамильный тотемный зверь.
Кароч.
Марик, очередь.
Действующие лица: маман, образованный музчина лет 40-ка и типичная ватница, приехавшая 30 лет назад из Лаптеландии.
Ватница возмущена квитанциями на украинском:
- Ой, понапишут отэто на телячей мове, ничего не понятно.
Мама:
- Ну так звиздуй в Рассею, там всё понятно.
Ватница:
- Я тут 30 лет прожила, чё я должна куда-то ехать?!
Мама:
- Так ты за 30 лет украинский не асилила на уровне понимания квитанций?
Образованный музчина:
- В Украине проживает очень много национальностей. И поэтому было бы справедливо иметь как минимум семь государственных языков! Чтоб никому не было обидно.
Мама:
- И каждая клава в ЖЭКе или СоБезе должна уметь вести документацию на семи языках?
- Конечно!
- Юноша, посмотрите направо. Перед вами среднестатистическая особь, которая за 30 лет не выучила ОДИН язык. Если её заставить изучать СЕМЬ- она начнёт ссаться под себя и пускать слюни.

Маман, ты моё всё))
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Тобто буде обговорюватися формула Штайнмайера, про яку не планував Зе обговорювати Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7881
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"возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно" иными словами подписать в присутствии лидеров и конечно она будет в той редакции что говорил Мордор,то есть узаконить Капитуляцию официально
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никакая формула, никакога Шницельштуцера Рачку от нашего боха не спасет.
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Ой моника зеленски там наподписывает.... пи..ц Украине
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Могу предложить помощь в упаковке чемоданов и проводы до потяга до Канадийськои дияспоры Обсуждение "формулы Штайнмайера" будет частью переговоров в Париже, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8822
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Ах***ть. Теперь понятно что уже все решили и Зелупу вызвали просто подписать капитуляцию. Иначе бы ***** не согласился приехать.
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При Пэтрухе такого не позволили бы, боялись его. Распустились гады, свободу почувствовали и красные линии им не указ.
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Что характерно, знаю лично двух ярых поклонников моники зеленски... - им вообще пох что сейчас происходит, они даже не интересуются деятельностью своего кумира... Чашки, ложки, пряжки, сережки, сваты, 95 квартал... просто куры.
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Нам постоянно все рассказывают что Зелупа такой маладэц и Украине выгодны ети переговоры, приведет к деокупации страны и мира.. Только почему то на переговорах будут подписывать не формулу Украины а формулу *****-Штанмаера которые прямые враги Украины. Неужели формула предложенная врагами Украины будет выгодна самой Украине?
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да узбагойся, ниче не трапится.
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что бы ниче не трапилось плохого до окончания переговоров.
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых раскладах и гетьманах.
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Тобто буде обговорюватися формула Штайнмайера, про яку не планував Зе обговорювати Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7881
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Таня Адамс
24 хв. ·

По понедельникам мне звонит маменька и рассказывает, как отожгла на этой неделе.
Стоит в очереди, чтоб оплатить коммуналку. Нет, она умеет в интернет-банкинг, но если отстоять очередь, то без процентов. А жаба- наш фамильный тотемный зверь.
Кароч.
Марик, очередь.
Действующие лица: маман, образованный музчина лет 40-ка и типичная ватница, приехавшая 30 лет назад из Лаптеландии.
Ватница возмущена квитанциями на украинском:
- Ой, понапишут отэто на телячей мове, ничего не понятно.
Мама:
- Ну так звиздуй в Рассею, там всё понятно.
Ватница:
- Я тут 30 лет прожила, чё я должна куда-то ехать?!
Мама:
- Так ты за 30 лет украинский не асилила на уровне понимания квитанций?
Образованный музчина:
- В Украине проживает очень много национальностей. И поэтому было бы справедливо иметь как минимум семь государственных языков! Чтоб никому не было обидно.
Мама:
- И каждая клава в ЖЭКе или СоБезе должна уметь вести документацию на семи языках?
- Конечно!
- Юноша, посмотрите направо. Перед вами среднестатистическая особь, которая за 30 лет не выучила ОДИН язык. Если её заставить изучать СЕМЬ- она начнёт ссаться под себя и пускать слюни.

Маман, ты моё всё))
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У нас у Києві раніше теж були такі розмови.
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Десь у першій половині 2000-х я переклав (Eng->Ukr) мануал до нової техніки і закинув по "точках", у т.ч. в сімферополь. Не розумієте українську - вчіть англійський оригінал.
Але знайшлася людина, яка не лише прочитала переклад, але й з моєї подачі пройшла практичний курс керування дівайсом через Radmin. Це був кримський татарин, 55+ років, навіть без технікумовської освіти. Тамтешні кацапи "за кадром" шипіли: "его взяли по национальной квоте. Ни в чем не рубит". А коли виникла стрьомна ситуація і вони вимагали приїзду нашого фахівця, я спокійно сказав їхньому насяльнику що пан М. знає не лише всю систему діагностики, але й має доступ до налаштування параметрів (майже root). А я лише дистанційно підстрахую.
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Кримські татари і турки легко вчать іноземні мови, особливо українську, російську, болгарську.... Особливість кримськотатарської і турецької мов (дуже близькі, огузька тюркю) та української в тому, що треба правильно говорити "і" та "и". Російська мова не має такої особливості, тому русскоязична щелепа ламається.
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ну-ну...удивляйте...
и сам Штайнмайер мабудь разъяснять будет
(лучше на немецком - чтоб потом сказать-отбрехаться что нихрена не поняли)
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Він вже зараз говорить, що то не його формула Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 7985
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ну вот! я так и знал!!! и тут...как бы... не все однозначно!
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Формулу Риббетропа/Молотова будут обсуждать в Париже. Кто будет выступать в роли Риббентропа, а кто Молотова?
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"Повірте. Ніякої зради не буде. Зуб даю". Он як лізе зрада з усіх шпарин цього збіговиська. Газ, формула капітуляції, що далі?
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Алексей Арестович
3 ч. ·

ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.
Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 3022

1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», с украинской стороны, решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин, тем из соотечественников, которые ещё небезнадёжны окончательно.
-----
Виновны ли Зеленский и его сторонники?..
Конечно.
Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей.
Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.
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Блін, чи є в українській делегації хоч один фахівець який розуміється на всіх нюансах формули і знає як викрутити ситуацію хоча би до стабільної нічиєї? Чи знову палікмахери, фотографи та рояльна обслуга?
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Думаю, що можливо це Пристайко та кілька технічних юристів. Сама формула Штайнмайера погана тим, що змінює порядок виконання мінських угод, що все унеможливлює. А так юридично цієї формули не існує, тому можна весь час говорити, що її росіяни не так зрозуміли
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Чим закінчилися наїзди на тебе того Геннадія Васильовича?
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Після попереднього візиту шмарклі повністю вигорів Нотр-Дам. Цього разу у небезпеці Ейфелеву вежа. Головних принад Парижа вистачить ще максимум на два його візити. Після цього можна буде Париж закривати і їхати до Лас Вегаса дивитися на копії паризьких пам'яток.

Після візиту *********** до Парижа, блискавка вдарила у Ейфелеву вежу, - ЗМІ

Обговорення "формули Штайнмаєра" буде частиною переговорів у Парижі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 15
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обсуждать формулу рашистской проститутки должен украинский народ на референдуме, но не немецко- французские подельники куйла во главе с ним,подсунувшие эту к,,,йню
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