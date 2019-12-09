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Все про:Газ (9216) Газпром (2961) субсидия (522) экспорт (580)

 "Газпрому" не хватает доходов от экспорта для субсидирования российского рынка

Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил на форуме "Газ России 2019" заместитель начальника департамента 817 "Газпрома" (экономической экспертизы и ценообразования) Виктор Яценко.

"Давайте будем честными по отношению друг к другу и признаемся, что вот эта "перекрестка", когда мы за счет экспорта поддерживали внутренний рынок, - такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в $400-500, которые мы когда-то видели, - какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет. Я думаю, что до руководства министерств и ведомств это дойдет через некоторое время, они это осознают", - отметил Яценко в воскресенье.

По подсчетам "Интерфакса", уровень экспортного паритета (то есть ниже экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие крайние западные регионы России) для поставок по "Северному потоку" составляет примерно $125 за тысячу кубометров (на выходе на германский берег), а при поставках через Украину - $146 (на входе в Словакию). Минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. Впрочем, в наиболее слабый за этот год третий квартал "Газпром" показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне $170 за тысячу кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $3 млрд от "Газпрома" Украина может начать получать уже в апреле, - Зеркаль

По словам Яценко, "в соответствии с тем, что пропадает подушка, надо посмотреть наши темпы (роста цен и тарифов. - Ред.). С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%". "При этом инфляция выросла на 57%, а НДПИ для "Газпрома" вырос на 60%. Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа", - добавил он.

Комментируя перспективы разрешения проблем российского рынка газа в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Яценко признал: "Есть такое ощущение, что все проблемы, которые у нас сидят внутри, мы в том или ном виде перенесем в общий рынок газа".

Источник: https://censor.net.ua/n3164237
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
І це Ж ще не всі радощі фєдєрастичного ринку газу...!!
На експорт треба газ що не смердить "Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку - Цензор.НЕТ 8490 і тому "чіста русцкій"газ з тюмені(країна хантів-мансів) треба бадяжити середнєазійським газом(до 8%!!) інакше воно і смердить і по-калоріям не відповідає вимогам!!А середнєазійці переорентуються на ПІВДЕНЬ і що ж бідним фєдєрастам робити? Чи платити більше "середнєазійським таварісчам -мишибратьям"..чи робити очистку.. а це підвищення собівартості ! а "дєнєх жи Ж нєт" як бзднув мєдвєдік пукіна...
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Ничего страшного Моника поможет ему справится с етой проблемой
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рашка на грани развала.
надо еще немножко потерпеть и подождать..
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Так по этому то и не стоит договариваться. Навсегда. Пусть ЕС договаривается с ними за поставки по нашей трубе. Это мы обязаны обеспечить получая только газ по цене транзита по нашей стране. Но я бы и газ не брал. Только деньги. Тогда сохраним уже наработаные связи и поставки из ЕС газа за эти 3 года. Они партнёры. А цену рынок формирует. А РФ враги нам и давно. Что бы достичь высоких целей мосты сжигают.
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Так отдайте/продайте трубу ЕС. Зачем покупателю уговаривать продавца использовать более дорогие услуги транзитера?
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Вот уже ближе, цена по сев. потоку 125 у немцев, а у словаков на входе 146... хде эти эксерды которые доказывали нерентабельнось сев потока, да только 21 бакс на тысяче... это более 1 млрд баков в год только экономии. Везде вранье, особенно по тв.
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Да яка різниця, якщо є ринок, то ціна має вирішальне значення, бо беруть той що дешевше. Через Україну виходить менш конкурентний... от і все.
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Вот сам и посчитай, учитывая что его стоимость 9 млрд, и только половину из них потратил Газпром. 4-5 лет. Да пусть даже десять)
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Круто. Дійсно вигідно. Пора починати будувати СП-3.
Росіяни затягуємо пояса. Ротенберги вперед!!!
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Їм у будь якому випадку треба затягувати пояса, бо ніде в світі сировинна економіка не робить державу розвиненою, а населення заможнім. Та щей з санкціями.
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Жить стало лучше,жить стало веселей(с) Веселитесь,руснявые
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2014: «Амеріка, давай єщо санкцій ! Насмєшітє наші Іскадери !»
Іскандери насмєшілі, а «Газпром», заплакав.

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У меня такое ощущение, что европейцы поддакивают *****, давай строй потоки... так же, как Китай - получили безальтернативный трубопровод. В момент "Ч" - постановят, что цена будет такая, или никакая.... это будет эпично, когда две трубы будут гонять мыло по тазику. Впрочем, поглядим.
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