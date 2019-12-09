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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1206) Климкин (2315) Пристайко (303) Ермак Андрей (60)

 Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин

Внешней политикой Украины сегодня занимается не столько Министерство иностранных дел, сколько президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.

Об этом в интервью "ГОРДОН" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского, Ермака и еще пару человек в окружении президента. То есть сейчас МИД абсолютно нерелевантное министерство в системе принятия решений на уровне государства. И это проблема", – сказал он.

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По словам Климкина, нынешнему главе МИД Вадиму Пристайко не удалось "интегрироваться в команду нового президента".

"А значит, он не может влиять на эту команду, не принимает полного участия в принятии решений. Что это означает на практике? Что украинский МИД тотально маргинализирован, никто из западных коллег не воспринимает его как центр принятия решений. Никто. И это реальная проблема", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "пару месяцев назад" встречался с Пристайко и обсуждал с ним тему влияния МИД на принятие решений.

Источник: https://censor.net.ua/n3164235
 
 
 Топ комментарии
 
А лучше была бы замкнута на Климкине и его тесте - российском генерале.
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За рабиню ізауру ви б ще проголосували.
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А на ком должна быть? На Клямкине и Порохе за которых в 5 раз меньше проголосовали?
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То мєстниє рюзьґємана пєрєводчікі, так переклали сказане Павлом Клімкіним слово релевантне.
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А на ком должна быть? На Клямкине и Порохе за которых в 5 раз меньше проголосовали?
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Ты бы ещё вспомнил результаты выборов 2014 года. Ты результаты последних выборов смотрел? 43.18%/8.11%
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Так тут за різних. За зє, бє, йулу, бойка і т.д.
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А лучше была бы замкнута на Климкине и его тесте - российском генерале.
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А про Дірєктора Зєльоного Тєатра, слабо?
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Клоун і фсбник, під прикриттям, хрінового продюсера, куди "краще" професійних дипломатів
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Путин займет жесткую позицию на нормандской встрече,он хочет Зеленского и Ермака всю Украину вместе с пациентами Дохтора Хауса. Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин - Цензор.НЕТ 7315
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внешнюю политику и должен определять президент.
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Виновать, а вот к примеру человек который всю свою сознательную жизнь не занимался политикой, а имитировал игру х..м на рояле, играл в костюме имитирующем голого мужика, на гитаре ну и т.д., при чём не имеющего не точно профильного образования клоуна, но и просто реального высшего образования, он, как может определять политику государства? И если "да" то обоснуйте.
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во первых он легитимный президент и выбран народом. И по конституции должен определять внешнюю политику. А то что он там на рояле играл когда то..это все ерунда.
Ему и не обязательно профильное образование.
Не забывайте в какой стране живем.
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ПРЕКРАСНО!
Вот вы к стоматологу ходите? Ходите. Он имеет профильное образование и опыт работы? Наверное имеет и то и другое. Но в вашем случае это получается не обязательно. Так вы ходите не к стоматологу, а к ассенизатору. И детей водите не к педиатру, а к слесарю-сантехнику. А жену вместо гинеколога, направляйте в бомжу. Он то же без профильного образования и оопыта. Но жену ваши осмотрит с удовольствием. Да, если у вас есть авто, вы на СТО не едте, вы к свинарке или к птичнице с дояркой. По вашей логике самое оно.
Ну, а за 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы, а не от всего народа, я в курсе. Так, же, как и за % умственно отсталых слоёв нашего населения.
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Это не по моей логике, а это реалии нашего городка. Стоматологи пока с профильным образованием, а президенты и министы - нет.
Почему так получилось - это вопросы ко мне, а не к вам . Поэтому видимо вы и патриот и до синевы любите свою любимую Украину. А я по вашему из другой страны строчу.
Только вы к этому бардаку не причастны, так как умный, добрый и образованный.
Но в конце про процент умственно отсталых не приминули сказать.
Типичный вы украинец. без преукрас. Вам и далее суждено разбираться почему так и где логика. желаю удачи.
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Да, я люблю МОЮ Украину. И вы, представитель Параши, прокололись именно в этой фразе - свою Украину. Любите свою Парашу. И учите китайский язык. Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4836
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ну и любите сколько угодно. я к россии никакого отношения не имею. Просто в отличии от вас способна снять розовые очки и посмотреть на эту страну и этот этнос критически.
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Я не сказал Россия, я сказал Параша. Но вы сразу всё верно поняли.
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это типично украинский ментальный юмор. Я думаю что и в реале вы очень довольны и восторгаетесь собой.
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Да, в какой стране я живу, я помню, а вот из какой вы тут свои опусы строчите, вы в курсе?
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если бы представляли в какой стране живете, то и не просили бы вам на пальцах разьяснить почему у президента, у мвд или генпрокурора нет профильного образования.
И почему варяги типа саакашвили, яресько, абромавицюса и тд.. с профильным образованием нагадили не меньше тех, кто был без профильного.
Посмотрите в зеркало и в окно выгляните. И не забывайте ни разу про свою любимую родину.
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Т.е., я вас убедил, и вы, вместо дипломированного стоматолога будите посещать ассенизатора. Вот, что то мне подсказывает, что вы точного голосовали за шута и за его паскудную партейку.
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я вам еще раз говорю, оглянитесь и посмотрите в какой стране вы живете. И не надо изображать вчера родившегося и с широко открытыми глазами восклицать ах где логика, почему президент х.. ем на рояле играл, почему глава нацбанка наворовала и за границу свалила. Почему генпрокурор не имеет юр. образования и сидел в тюрьме и тд..
Вы и есть наш этнос и удивляться не нужно почему так происходит. Примите как должное и живите далее - любите свою страну.
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Правильно - а МИД нужно упразднить....
Развели там соевых бездельников.....
Также можно убрать Мин.обороны, Мин.образования и другие старорежимные учреждения...
А сэкономленные от этого деньги раздать пролетариям...
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да, диктатура не помешала бы. А скорее - наоборот.
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Вроде раньше на тебе замкнута была, на ........... еще его мнения выставляют.
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Паша жалуется, что внешнюю политику с ним не обсуждают, как раньше Педро делал
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радует что их не 100 человек, а всего 2. Усю зовнішню політику України повністю замкнуто на Зеленському і Єрмаку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 988
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Заплакал бы уже,что не у корыта)))Вся рать петина в соплях и обидах)).Как же так,а ведь недавно мы там были)))Смешные неудачники)))
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Нет внешней политики Украины без Климкина ! Кто еще не понял ?
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Жидовские ******** должны помнить одно - шаг влево, шаг в право, мало не покажется до 10 колена!
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Це уже не політика, а "договорняки" з ...уйлом. Скоро нелохам знову оголосять про чергову "пабеду" бубочки і скажуть, що "не нужно боятся потери суверенитета. Зато будет дешевый газ и тарифы на отопление на 50% ниже" Правда, с 2021 года... якщо бубочка досидить до цього часу.
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Пять лет Климкин кырував МИДом.
Где его громадные успехи и прорывы во внешней политике.
Кроме лозунгов,что весьмирснами,что он сделал?
Мост построен,СП2,скоро будет построен,санкции и план Анаконда,как то не очень Р.Ф.остановили.
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Країна переходить на ручне керування Бені о Ко (богдан, рюкзаков, портнов, єрмак і ширма-моника)?
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Украинский МИД тотально маргинализирован, никто из западных коллег не воспринимает его как центр принятия решений. Никто. И это реальная проблема", - отметил дипломат. (((( если б только это - реальная проблема - это то, что кроме зебилов - Зеленского никто не воспринимает как центр принятия решений. Никто!!!
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обьявился паша руський холуй пэтьки мародера. 5 лет уроды базикали мечтали еще столько же дурить народ
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