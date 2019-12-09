 Вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского и Ермака, - Климкин

Об этом в интервью "ГОРДОН" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас вся внешняя политика Украины полностью замкнута на Зеленского, Ермака и еще пару человек в окружении президента. То есть сейчас МИД абсолютно нерелевантное министерство в системе принятия решений на уровне государства. И это проблема", – сказал он.
По словам Климкина, нынешнему главе МИД Вадиму Пристайко не удалось "интегрироваться в команду нового президента".
"А значит, он не может влиять на эту команду, не принимает полного участия в принятии решений. Что это означает на практике? Что украинский МИД тотально маргинализирован, никто из западных коллег не воспринимает его как центр принятия решений. Никто. И это реальная проблема", – отметил дипломат.
Он подчеркнул, что "пару месяцев назад" встречался с Пристайко и обсуждал с ним тему влияния МИД на принятие решений.
Ему и не обязательно профильное образование.
Не забывайте в какой стране живем.
Вот вы к стоматологу ходите? Ходите. Он имеет профильное образование и опыт работы? Наверное имеет и то и другое. Но в вашем случае это получается не обязательно. Так вы ходите не к стоматологу, а к ассенизатору. И детей водите не к педиатру, а к слесарю-сантехнику. А жену вместо гинеколога, направляйте в бомжу. Он то же без профильного образования и оопыта. Но жену ваши осмотрит с удовольствием. Да, если у вас есть авто, вы на СТО не едте, вы к свинарке или к птичнице с дояркой. По вашей логике самое оно.
Ну, а за 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы, а не от всего народа, я в курсе. Так, же, как и за % умственно отсталых слоёв нашего населения.
Почему так получилось - это вопросы ко мне, а не к вам . Поэтому видимо вы и патриот и до синевы любите свою любимую Украину. А я по вашему из другой страны строчу.
Только вы к этому бардаку не причастны, так как умный, добрый и образованный.
Но в конце про процент умственно отсталых не приминули сказать.
Типичный вы украинец. без преукрас. Вам и далее суждено разбираться почему так и где логика. желаю удачи.
И почему варяги типа саакашвили, яресько, абромавицюса и тд.. с профильным образованием нагадили не меньше тех, кто был без профильного.
Посмотрите в зеркало и в окно выгляните. И не забывайте ни разу про свою любимую родину.
Вы и есть наш этнос и удивляться не нужно почему так происходит. Примите как должное и живите далее - любите свою страну.
Развели там соевых бездельников.....
Также можно убрать Мин.обороны, Мин.образования и другие старорежимные учреждения...
А сэкономленные от этого деньги раздать пролетариям...
Где его громадные успехи и прорывы во внешней политике.
Кроме лозунгов,что весьмирснами,что он сделал?
Мост построен,СП2,скоро будет построен,санкции и план Анаконда,как то не очень Р.Ф.остановили.