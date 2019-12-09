EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3079  20
Все про:Госэкоинспекция (70) увольнение (1782) Фирсов (107)

 "Дай мне 5 дней. Тебе позвонят и будем работать", - Фирсов рассказал, как увольнял руководителей 15 терподразделений Госэкоинспекции

15 территориальных подразделений Госэкоинспекции лишились руководителей после их ежегодного оценивания.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось ежегодное оценивание руководителей территориальных подразделений инспекции, и я имел возможность со всеми познакомиться, поговорить и почти сразу попрощаться. Так получилось, что с большинством руководителей у нас разные взгляды и на прошлое, и на будущее работы в инспекции", - написал он и пересказал примерный диалог с несколькими руководителями:

- Приветствую. Вы уже более 10 лет руководитель областной инспекции, а результатов не много. Не устали? Может пожмем руки и разойдемся?
- О! Я это постоянно слышу от новых руководителей.
- Простите не понял…
- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявления писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри, чтобы ты сам заявление не сел писать. Я здесь еще при Джарты работал.
- За меня не волнуйтесь, лучше бы вы так работали, как рассказываете.
- Слушай, дай мне 5 дней. Тебя позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нужны эти терки?

Фирсов уточнил, что из 23 территориальных организаций 15 с завтрашнего дня нуждаются в новых руководителях.

Смотрите также: Полиция задержала на взятке $6 тыс. сотрудника Госэкоинспекции в Киеве. ФОТО

Дай мне 5 дней. Тебе позвонят и будем работать, - Фирсов рассказал, как увольнял руководителей 15 терподразделений Госэкоинспекции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164233
 
   
 Топ комментарии
 
ага - он все для фронта делал ,все для победы
 показать весь комментарий
 
смешно читать - сам себя не похвалишь ,не кто не похвалит
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага - он все для фронта делал ,все для победы
 показать весь комментарий
 
 
и что хотел рассказать это сопливое ну теперь не позвонят а просто "вытрут как ластиком" делов то тьфу..... а уволенных наш самый гуманный суд восстановит.. этим зедебилам кто бы пояснил что самый стойкий класс-- это класс бюрократии при любом повторяю любом общественно политическом строе и формациигосударства с часов рабовладельческих.....
 показать весь комментарий
 
 
а победю на Мальдивах инкогнито репетировал ?
 показать весь комментарий
 
 
не ну куда же ему до вашего - он за свои деньги в 2018 году как и любой военный у нас в отпуск - он на неделю полетел - конечно лучше за гос деньги и гос транспорте - правда?
 показать весь комментарий
 
смешно читать - сам себя не похвалишь ,не кто не похвалит
 показать весь комментарий
 
 
Ну а цього, який вже 7-х пережив, звільнили? Чи він тепер 8-го переживає? Бо 15 з 23 це не 23 з 23...
 показать весь комментарий
 
 
А ФИО от Джарты озвучить, чтобы потом знать кто же будет восстанавливатся по суду. Самый лучший способ увольнения- в СИЗО за найденные правонарушения, а не хотелку нового дира .
 показать весь комментарий
 
 
Выгнать людей и спецов ,много мозгов не надо.А вот создать ,что либо,кроме пока показушной брехни 0!! Причем ,те кто действительно ,спецы уйдут и сами,они не могут с дебилами работать.
 показать весь комментарий
 
Вот Порошенко выгнали, а ведь он спец (по дерибану)
 показать весь комментарий
 
 
Ну, розігнати стару банду - це 5% роботи, для цього великого розуму не потрібно. А от налагодити ефективну роботу ввіреного державного органу - тут потрібні мізки і воля...
 показать весь комментарий
 
Вам особисто - навіщо цей "державний" орган?
 показать весь комментарий
 
Нагадую, в 1991 році статус держслужбовця - номенклатура - мало 3000 осіб в Україні і державна власність складала рівно 100% підприємств, а народ мріяв про скорочення апарату і зменшення бюрократії. За Незалежності почали стрімко роздувати штати працевлашитовуючи на державну службу родичів та кумів згідно законів Паркінсона. Вже в 1997 Тігіпко, який був тоді премєром заявив що штати розрослись до 5 млн. чоловік і потрібно негайно починати скорочення по 450 000 і рік. Його негайно звільнили... Зараз цей статус номенклатури - держслужбовців - мають 285 000, а державна власність лише 12% підприємств. Тобто ту роботу яку в 1991 році виконували 3 тисячі осіб тепер виконують 285 тисяч паразитів... і це коштує державі 45% ВВП. Якщо кількість зайнятих в "держуправлінні" не скоротити до прийнятної норми -1% від населення то державу просто зїдять паразити.
 показать весь комментарий
 
 
Все сходятся на мысли, что паразитов нужно травить, а вместо них нанимать профессионалов. Как наивно! Давайте трезво смотреть на вещи - это невозможно на данном этапе развития общества. А вот разогнать фейковые институты вполне реально. Их отсутствие пойдёт всем на пользу.
 показать весь комментарий
 
 
Не секрет, що на місцях всіх екоінспекторів перекуповують крупні порушники. Може доцільно було б створити один орган в Києві і контролювати централізовано?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх