 "Дай мне 5 дней. Тебе позвонят и будем работать", - Фирсов рассказал, как увольнял руководителей 15 терподразделений Госэкоинспекции

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось ежегодное оценивание руководителей территориальных подразделений инспекции, и я имел возможность со всеми познакомиться, поговорить и почти сразу попрощаться. Так получилось, что с большинством руководителей у нас разные взгляды и на прошлое, и на будущее работы в инспекции", - написал он и пересказал примерный диалог с несколькими руководителями:

- Приветствую. Вы уже более 10 лет руководитель областной инспекции, а результатов не много. Не устали? Может пожмем руки и разойдемся?

- О! Я это постоянно слышу от новых руководителей.

- Простите не понял…

- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявления писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри, чтобы ты сам заявление не сел писать. Я здесь еще при Джарты работал.

- За меня не волнуйтесь, лучше бы вы так работали, как рассказываете.

- Слушай, дай мне 5 дней. Тебя позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нужны эти терки?

Фирсов уточнил, что из 23 территориальных организаций 15 с завтрашнего дня нуждаются в новых руководителях.

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