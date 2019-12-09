EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1760  46
Материалы по теме:
Все про:нормандская четверка (905) Тимошенко_Кирилл (16)

 "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что пока не готов сказать, сколько могут продлиться переговоры в Нормандском формате 9 декабря в Париже.

Об этом он сказал на брифинге 9 ноября в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Французская сторона, как принимающая сторона, сделала план, но вы же сами понимаете, что это переговоры, и они могут проходить как короткое время, так и длительное время. Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры: как двусторонние встречи, так и встреча в Нормандском формате", - сказал заместитель главы Офиса президента.

Тимошенко также отметил, что Украина привезла в Париж достаточно большую делегацию.

"Члены делегации могут меняться в зависимости от того, какие вопросы будут обсуждаться. Советники могут подключаться и помогать президенту в решении тех или иных вопросов", - указал он.

Тимошенко сообщил, что в Париж прибыли и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и министр внутренних дел Арсен Аваков, и главнокомандующий - начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак, - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3164228
 
 
 Топ комментарии
 
і в аеропорту натовп буде з радістю зустрічати Земберлена.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перед гріхопадінням Зєлі потрібно покакєтнічать. Мовляв я порядна....
 показать весь комментарий
 
 
воно - "порядне", тому сиськи побрило за місяц до зустрічі, та навіть селфі для фуйла зробило))
 показать весь комментарий
 
вот брешут в ОП(Г)... "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры" "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3657
"Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 327
 показать весь комментарий
 
 
наверноедолжна быть сцена я вам привез газ ! "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7510
 показать весь комментарий
 
 
і в аеропорту натовп буде з радістю зустрічати Земберлена.
 показать весь комментарий
 
 
Якби останні роки показували серіал рабиня ізаура, то 73% за неї і проголосували на виборах.
 показать весь комментарий
 
 
Когда клиент дойдет до полной кондиции
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сегодня Зеля будет нагибать ху*ла "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6891 "Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8944
 показать весь комментарий
 
От уважно подивись на вираз обличчя Порошенка, а потім зрівняємо з зеленським.
 показать весь комментарий
 
 
У ху.ла как у гремлена или злобного гнома, который затеял что то плохое
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко также отметил, что Украина привезла в Париж достаточно большую делегацию.

Якщо буде Юзік то я спокійний.
Источник: https://censor.net.ua/n3164228
 показать весь комментарий
 
 
Так сказали ж, делегація ВЕЛИКА. Не називати ж її "жирною, чи товстою".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По этому вопросу обращайтесь к Ляксеичу и его блогерам "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9021
 показать весь комментарий
 
 
переговоры будут длится пока клоун не расплачется, не станет на колени, скажет дядя прости засранца и согласится на все условия московии
 показать весь комментарий
 
Мой прогноз, что и тут зрада зрадит порохобота. Разговоры будут разговаривать до глубокого вечера.
 показать весь комментарий
 
Ну как тут угадаешь сколько будут идти переговоры. Дед ***** уже не в том возрасте и Зелупе придется долго отсасывать пока ***** кончит.
 показать весь комментарий
 
 
Порохобьоты точно знают скока будут идти переговоры
они всегда все знают
 показать весь комментарий
 
 
По этому вопросу обращайся к Петру Ляксеичу и его блогерам "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3667
 показать весь комментарий
 
 
Не смешите мои подковы.Все во стресах расписано до минуты,можете взглянуть на регламент.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Давай по плану, а то порохоидиотики разбегутся, ну, разве сверхсрочные заплатят.
 показать весь комментарий
 
Порохоботи - не по плану, а по шоколаду. Пихкайте самі, окурки.
 показать весь комментарий
 
 
Даже Хамчака на переговоры привезли.

Хомчак уже ж договаривался с кацапами в Иловайске. Результат 2000 убитых и раненных украинских солдат. Неужели не понял что значит с кацапами договариваться? Хочет повторить?
 показать весь комментарий
 
Будут сношать зельку. Хотя он и без этого предаст Украину. Будет брать сколько нужно и от кого нужно вместе с ленкой своей или как там ее..
 показать весь комментарий
 
 
Там все буде "посагласію старон" , остільки по Капоне "зрадники вже про все домовилися" .
 показать весь комментарий
 
***
когда войдёшь не надо сразу
мол всё говно все мудаки
сначала оглядись освойся
шепнула Ангел у двери
 показать весь комментарий
 
Брехня,секта святого ляксеича все знает.У них сегодня целый день половые страдания из за зели))
 показать весь комментарий
 
тут интрига на сколько опоздает сцарь всея сруси... и как потом "сомнется" график...
а сколько будет длиться встреча...это разве так важно? можно и за пять минут сдать интересы Родины.. а можно и пол дня отмораживаться... это ж не бой на саблях))) где все решает опыт или случай
 показать весь комментарий
 
в данном случае все решает опыт, согласен - случая тут точно не может быть
 показать весь комментарий
 
 
...пєрєґовори с нєпрєдсказуємой партітурой... "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5664
Утнуть такого "шопена", що ну "Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5664
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх