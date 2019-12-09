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 Политика Украины
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 Встреча Зеленского и Путина в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт с Украиной, - Бильдт

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, а также бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже в понедельник продемонстрирует, есть ли у Кремля воля урегулировать конфликт на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Встреча президента Украины Зеленского и президента Путина в Париже сегодня покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать ее конфликт с Украиной. Французский президент Макрон говорил о новых отношениях с Россией, но это действительно испытание", - написал Бильдт.

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Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".

Источник: https://censor.net.ua/n3164227
 
 
 Топ комментарии
 
Дуэт карликов Х...ло и Х...лишко 69. Хороший цирковой номер.
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То есть предыдущие действия рашки для европейцев не доказывают что рашка агрессор?
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Ты дурак? Открой "нормандская четверка", увидишь все контакты. Смысл встречаться, если ранее поставленные условия не выполняются? Главная цель- давление и санкции, неважно каким способом их поддерживать. Беда, что криворожская вафлистка все делает для того, что бы их сняли поскорей. Уверен, на р/с в какой нибудь островной юрисдикции уже лежит кругленькая сумма, миллиардов 3-5$ за эту услугу.
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В городе Париже встретятся два человека, один, по словам его окружения "величайшая" "личность" современности и второй, просто Х.....ло. Встреча Зеленского и Путина в Париже покажет, есть ли у Москвы искренняя воля урегулировать конфликт с Украиной, - Бильдт - Цензор.НЕТ 8374
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Дуэт карликов Х...ло и Х...лишко 69. Хороший цирковой номер.
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А Пэтруха 5 лет боялся встречи, ВАГОВЫК, а ничего страшного.
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Та ні , не боявся навіть руку ***** потиснути на камеру .
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По привычке, по пиариться. Он любит это.
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Ты дурак? Открой "нормандская четверка", увидишь все контакты. Смысл встречаться, если ранее поставленные условия не выполняются? Главная цель- давление и санкции, неважно каким способом их поддерживать. Беда, что криворожская вафлистка все делает для того, что бы их сняли поскорей. Уверен, на р/с в какой нибудь островной юрисдикции уже лежит кругленькая сумма, миллиардов 3-5$ за эту услугу.
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Ну да,Поток - 2, вокруг Украины - это давление и санкции. Мы покупаем у России нефть, бензин - это тоже давление и санкции. Минские соглашения расписаны с ног на голову, кто их составлял. Да Западу все это надоело, а тебе по ушам втирают, Запад нас поддержит. Они свое берут. Кому ты нужен.
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Хоч Карл і щирий друг України. Але відповідь на таке наївне запитання знає і 5 річна дитина. тому й пише на паркані ХЙЛ.
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То есть предыдущие действия рашки для европейцев не доказывают что рашка агрессор?
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Если бы не доказывало, то ЕС не вводило бы санкции. тут дело в том , что от санкций страдают обе стороны. и цивилизованный подход - э то разговоры, а не бряцание оружием.
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зебобик зато такой тупой что даже не смешно
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народ, а когда встреча начнется? боюсь пропустить самое интересное
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самое интересное будет после. Так что не об чём переживать.
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это абсолютно фсе равно, есть желания у )(уйла или нет, шток триколора уже смазан вазелином.
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Хотілося б , але в мене складається враження , що Франція і Німеччина на боці Росії .
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главное, что Америга Наш, остальным цацать молча.
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если бильт имеет в виду сольет ли москва свои интересы - то нет, нафига столько лет подогревать ситуацию что бы потом разом слить в унитаз ?
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Встреча в Париже покаже чи має Зеля яйця....
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А вы что без переговоров до сих пор не ясно чего хочет кремль?
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Скоріше покаже чи є узєлєнського бажання захищати Україну . Про волю до перемоги тут навіть не йдеться .
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Нет у него ни воли, ни желания!
А совесть и человечность от него сбежали еще во 2-м классе.
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господин Бильд забывает, что хитросделанная раша может сделать рожу кирпичом и заявить что у нее никакого личного конфликта с Украиной нет... а она как главный международный террорист миротворец хочет просто помочь нам погасить междоусобицу...
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Ну, Більдт не схожий на наївного мікрона. Він добре знає, що від ***** нічого доброго очікувати не можна.
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Нету у Москвы малейшего желания урегулировать конфликт и встреча Зе и путина вы который раз это докажет.
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Эти дебилы до сих пор еще не уверены в истинных намерениях сцаря!
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