EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  1849  43
Все про:армия (7603) Беларусь (2927) НАТО (6602) учения (2220)

 Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев

Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что на данный момент ведутся переговоры о возможных совместных учениях с НАТО. Однако есть одно важное условие.

Об этом он сообщил изданию"Наша Нiва", передает Цензор.НЕТ.

Так, журналисты издания поинтересовались у Белоконева, почему Сербия проводит учения и с Россией, и с НАТО, а Беларусь - только с Россией.

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - ответил глава Генштаба Беларуси.

Как известно, сотрудничество белорусской армии с альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой РБ присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы партнерства Беларуси и НАТО. Совместные учения белорусской армии и НАТО еще никогда не проводились.

Читайте также: НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3164224
 
 
 Топ комментарии
 
Белоконев, ты такой же тупой, как и украинские зебилы!
 показать весь комментарий
 
Ото вже дебіли ) Крок не можуть зробити без старшего брата « ...
 показать весь комментарий
 
Лука знову почав ламбаду танцювати.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Белоконев, ты такой же тупой, как и украинские зебилы!
 показать весь комментарий
 
 
да шото у лошадки с головой не того, надо его с картохи на овёс переводить, совсем поплохел.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть з перелицьованих на кацапа хохлів. Просто з "Білоконя" став "БЄлоконЄв-ом".
 показать весь комментарий
 
 
Ото вже дебіли ) Крок не можуть зробити без старшего брата « ...
 показать весь комментарий
 
 
Вони то може й зможуть, але ж ***** не дозволяє...
 показать весь комментарий
 
Так пишуть що буцімто бацька відбився в Сочі від інтеграціі з Козлостаном ,став самостійником -)
 показать весь комментарий
 
Это они будут постоянно жопу зашивать свою после сидения на двух стульев, которые все время разъезжаются
 показать весь комментарий
 
Наші рвали і який результат? - так і тут буде.
 показать весь комментарий
 
От НАТО тут ничего не зависит. НАТО Рашку врагом не называло. Для этого, РФ должна внести изменения в свою военную доктрину ибо НАТО там значится как враг
 показать весь комментарий
 
 
Белоконев и нач. генштаба вс рф Герасимов
Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев - Цензор.НЕТ 2213
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нам надо знать секреты НАТО. Можно и провести, посмотреть, что там за хваленные вояки.
 показать весь комментарий
 
 
Мышь требует от слона чтобы можно было еще и шакала привести
Столтенберг будет крут если не обосрется со смеху от высера этой белошкапы)
 показать весь комментарий
 
 
Открывает википедию:
Олег Алексеевич Белоконев (род. 15 мая 1965, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, РСФСР, СССР) - белорусский военачальник.

Вопросы есть???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эмм... тогда все жили в одной стране если что. И семьи военных блуждали от Калининграда и Львова, до Камчатки и Чукотки. Так что мимо.
И кстати. В приморском крае - очень до фуя этнических украинцев. Гугли Зеленый Клин, будешь в шоке, уверен.
 показать весь комментарий
 
 
Даю подсказку: Расея может значится как союзник но потом по легенде учений, напасть на своих союзников НАТО и оттяпать часть их территории, соответственно целью учений будет отработка освобождения территории и выписывания бывшему ."союзнику" ********
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно. ***** уже ЕС почти развалил, теперь хочет с помощью Беларашки всунуться в НАТО чтобы и там смуту и раздор посеять. Никогда не пускайте кацапскую Орду в свой дом, потому что выгнать их будет очень не просто.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЧОрт, я не успеваю проигрывать с Батьки! это просто маэстро по дисциплине усидеть на двух стульях - на одном пики точеные , на другом х#и #роченые
 показать весь комментарий
 
 
Фуууу не противно вам сябры подлизывать кацапам?
 показать весь комментарий
 
 
..да они на 90% -"ватные".."сябрами" они уже давно быть перестали...так "тавар исчи"...
 показать весь комментарий
 
Хочеш большой і чистой любві?
А хто ж ее не хочет сударь??
Ну пріході сьогодня вечером на сеновал !
Отчего ж не прйті ? Только я с дядей пріду с кузнецом
 показать весь комментарий
 
 
эй вы там, переходите обратно с грибов на картошку...
 показать весь комментарий
 
 
самое время организовывать глубоко эшеолонированную линию обороны с беларуцью.
 показать весь комментарий
 
 
Кто же тогда будет условным противником, если задача НАТО - сдерживание российской агрессии?
 показать весь комментарий
 
Если перевести на человеческий - белоруссия проср@ла свою независимость. Білорусь готова до спільних навчань з НАТО за умови, що РФ - союзник, - глава Генштабу РБ Бєлоконєв - Цензор.НЕТ 4865
 показать весь комментарий
 
 
Представляю, что бы здесь городили, если бы реально проср@ла.
 показать весь комментарий
 
ахахаха, короче, совместных учений не будет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх