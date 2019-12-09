 Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев

Об этом он сообщил изданию"Наша Нiва", передает Цензор.НЕТ.
Так, журналисты издания поинтересовались у Белоконева, почему Сербия проводит учения и с Россией, и с НАТО, а Беларусь - только с Россией.
"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", - ответил глава Генштаба Беларуси.
Как известно, сотрудничество белорусской армии с альянсом осуществляется в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", к которой РБ присоединилась в 1995 году. Практическое сотрудничество с НАТО осуществляется на основании индивидуальной программы партнерства Беларуси и НАТО. Совместные учения белорусской армии и НАТО еще никогда не проводились.
Столтенберг будет крут если не обосрется со смеху от высера этой белошкапы)
Олег Алексеевич Белоконев (род. 15 мая 1965, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край, РСФСР, СССР) - белорусский военачальник.
Вопросы есть???
И кстати. В приморском крае - очень до фуя этнических украинцев. Гугли Зеленый Клин, будешь в шоке, уверен.
А хто ж ее не хочет сударь??
Ну пріході сьогодня вечером на сеновал !
Отчего ж не прйті ? Только я с дядей пріду с кузнецом