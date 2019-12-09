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 10-летний мальчик в Херсоне повесился из-за того, что мать не купила ему компьютерную игру, - Нацполиция

10-летний мальчик в Херсоне покончил с собой из-за того, что мать не купила ему новую компьютерную игру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.

По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164221
 
 
 Топ комментарии
 
В моё детство большим наказанием было когда родители не разрешали идти гулять во двор, сейчас наказание когда отлучают от компьютера и отправляют гулять на улицу
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Этот роман поможет читателю открыто взглянуть на мир, окружающий его, и проникнуть в загадочные процессы вырождения, проявляющиеся в разновидных душевных болезнях и половых извращениях, что в Библии называется Дьяволом и князем мира сего, имя которому ЛЕГИОН. \\\\\\\\\\\

Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?

Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
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ошибка мамы, что пообещала, а надо было не обещать дать понять что игры не берутся с
воздуха, а их надо покупать за ГРОШИ ...а Гроши надо зарабатывать... а также приоритетность ценостей в жизни... еда, одежда, учебники, спортинвентарь какие то сбережения на житие, оплата лечения, травм, да и маме что то надо на себя купить в дом что то надо купить их хозяйственно бытового назначения, да и папе, брату или сестре, если таковые есть и вообще ЗАРАБАТЫВАТЬ НАДО.... деньги..а не требовать.... полезно знгаете ли пожить в нищщите немного и нужде..поголодать чтобы житие не малиной казалось праздником каждый день в 10 лет я уже с 5 лет в магазин бегал мамам выдляля гроши и список... вот по спику в гастроном, овощной и хлебный.. думеет мне е хотелось игрушек, игр, моделирования всякие еще как но не было возможности финансовой я то знаю что такое когда денег нет вообще и хлеба не за что купитьа тут на балконе 4-5 сето бутлок на 12-20 рублей и тащишь их в стеклотару и сидишь в очереди дай бог чтобы тара под стекло не закончилась перед тобой... как на половинку буханки мама нашла 10 копеек и как меня вечером трое дебилов из богатых семей старше меня на 2-3 года с куском стекла придавив стекло к горлу вытрусили те самые 10 копеек себе на сигареты... оставив нас на 2 суток вообще без хлеба... и таких я часто встречал идя по городу- типа дай денег... и ножиком так козрыно.. правда Орать Милиция умел я также быстро и громко что и самое прикольное милиция тут как тут и люди были не равнодушны пару раз таких ублюдков так отметелили ногами по бошке что поа приехало 3 патруля то потом патрульным пришлось толпу сгонять чтобы тех онченных подонков избитых в больничку отвезти... таких убивать надо сразу без вариантов.. порядочное там уж никогда не проростет... а подонок и мразь уже выросло... вы скажите что новость вверхз и все то написал не имеет связи ИМЕЕТ ЕЩЕ КАКУЮ за свою работу 25 лет только адвокатом да и по жизни вывод сделал один все ачинается с семьи... если на требоание купи дали по жопе ремнем так тчто 10 суток танцы пляшешь то ест шанс что выростет что то птное если будут дома утюю- тю у меня сосед по площадке тупой ни одной книги не прочитал мама в торговле папа на безовозе и в подушевчках питаие и все остальное а итог после 8 классов физически здоровый я то инвалид с рождения попал в ПТУ закрутел от тупости мозга и в сентябре сразу после наала занятий реально сел на 3 года за сбор конопли.... а что ему не хватало денег кур не клювали.. дфцит любой мама в торговле здоровье не обижен нет ума и способностей идли в спорт идли на физически требвоательыне специальности иди в офиеры и так далееа нет.. наркоман в итоге мамашу выгнали наркоманы из квартиры умерла под забором отца отравили умер на балконе провонялся так что воняло 2 недели на весь двор.. и в итоге дети наркоманы жена наркоманка умерла от СПИД у него более 10 посадок.. наверно помер давно... а виноват у него кто.... Я..!!!! типа я вот такой умный, читал много книг по болезни в больницах... не курил и не пил как он с 14 лет!! стал юристом - а он потому и до такой жизни докатился...????????????!!!!!!!!!!!
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Читаем книгу Григория Климова "Князь мира сего".Там объяснены корни и причины подобных поступков.
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здесь не любят читать, любят умничать не прочитав и пары книг за всю жизнь. Украина куле!
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Этот роман поможет читателю открыто взглянуть на мир, окружающий его, и проникнуть в загадочные процессы вырождения, проявляющиеся в разновидных душевных болезнях и половых извращениях, что в Библии называется Дьяволом и князем мира сего, имя которому ЛЕГИОН. \\\\\\\\\\\

Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?

Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
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По некоторым данным, произведения Г. П. Климова способны напрямую влиять на человеческий моск, подвергая даже психически нормальных людей риску возникновения ФГМ, лицам же с предрасположенностью срывает башню начисто.
Однозначно порождает ФГМ у школьников. Случайно наткнувшись на книгу сабжа в родительской библиотеке и таки осилив ее, школьник начинает считать, что обладает неким сакральным знанием, а так как у школьников наблюдается патологическая потребность выделяться и быть не такими как все, то ЧСВ школьника по этому поводу вырастает до огромных размеров, и мгновенно развивается ФГМ. К примеру, школьник может начать исправлять в учебнике истории слово «демократия» на «сатанократия» (согласно учению Климова, почти все революционеры, призывающие к свержению чего/кого-либо, являются дегенератами и ***********, одержимыми комплексами разрушения и саморазрушения, что является движущей силой и основной мотивацией любой революционной деятельности, то есть в них «сидит дьявол» - собственно, потому сабж демократию так и обозвал). Но, к счастью, скорее всего, со временем это пройдёт, если, конечно, в жизни появятся другие поводы для поднятия своего ЧСВ.

ФГМ - Фимоз (греч. φίμωσις - сужение) головного мозга - основная психическая болезнь, от которой лечат в Кащенке. Частный случай ФГМ - православие головного мозга (иначе - христоз головного мозга).

ЧСВ (лат. Mania grandiosa) - чувство собственной важности. Болезнь выражается в убеждённости, что всё - унылое говно, а сам переносчик - д'Артаньян. Терминальная стадия болезни - ФГМ.
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Тащемта вспомнилось шо я немного почитал какую то одну из - книгу Любви Пановой "откровения ангелов-хранителей"..... там и Сам Кащенко бы не помог.
хотя, это лохов надо лечить, а шарлатаны просто зарабатывают на них. но такой отборный бред и кто-то покупает и на прием к ней ходит(целительница еще ****), это надо быть поехавшим.
кстати, "отлучили от церкви" ее 10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5121
и вот вроде бы есть "человек разумный" - и страдает такой херней как эти все писсания да откровения)
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Але у мене ні в першому ні в десятому класі не було смартфона чи хоча б телефона.
І лише у двох пацанів у класі були фірмові джинси.
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Фірмові... Які тоді джинси на базарі купити можна було?)) А телефонів взагалі ні в кого не було. У мене вже в універі з'явилась моторола з синьою підсвіткою... Козирно))
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Про телефон це я до того що звичайно телефон потрібен для заспокою батьків, але ж не дорогий лапоть-смартфон для першоклашки.
Не було ні комп'ютерів, ні плей-стейшінів, ні денді, ні навіть тетріса, і якось жили.

Джинси можна було купити наприклад у іноземних студентів.
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В моё детство большим наказанием было когда родители не разрешали идти гулять во двор, сейчас наказание когда отлучают от компьютера и отправляют гулять на улицу
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І сказати нема чого ... Маленький шантажист-камікадзе.
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а не закрыли бы в свое время eх.ua - жил бы дальше.
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Та є повно сайтів з фільмами, іграми, музикою. У мене навіть дівіді привод на компі відключений...
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Интересно, а что за игра?Надеюсь он не консольщиком был...
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он наверно мечтал мачить кацапов в Call of Duty: Modern Warfare но всё печально, глупая смерть, нельзя так поступать.
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Триггер - не всегда причина. Зачем этот примитив? Жизнь сложная штука.
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может и так, а может мать что-то скрывает. есть такие матери что даже выносливый Ленин бы повесился.
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Де цей шалений світ йде.... В мене був старенький маленький лісапед у дитинстві , на днюху дуже хтів нового великого але мати не купила ... і думок про суіцид не було
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Який суїцид? Треба було швидко рости, потім відсидіти, тобто "відслужити" Партії і бігти крутити гайки до ракет на заводі.))
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Тре ще не забувати що савецкій піонєр , юний ленініц і думати про це не мав права !)
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А чим лякали?
Ну попи ясно - лякали сотонами і св. петрами, а краснозаді чим? Опущеніше "жити" як у совку і так малоймовірно - ну чим вони могли пригрозати рабам?)
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Надо статью тёще показать, а то канючу с под неё Майбах, не ведётся скволыга.
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не хватило бы ума и отваги у мальца, сама мать повесила его чтобы не кормить
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дааа, ну вы и вумный.... так че она же его тогда до 10-ти лет "кормила"?
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Дегенерат, однозначно... Один такой перед смертью стишата сочинил "Как я плох, как я плох! Лучше б маленьким я здох. Не могу я ни стоять, не могу я ни сидеть... Нужно будут посмотреть не могу ли я висеть..." Мамке рекомендую стерилизацию а папаше вазектомию.
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ВАЗЭКТОМИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ОДНО И ТОЖЕ
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Однако... мужская и женская версии. 10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4096
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НУ ЕСЛИ БЫ ТЫ НАПИСАЛ "МАМКЕ РЕКОМЕНДУЮ ТРУБНУЮ ОККЛЮЗИЮ, А ПАПАШЕ - ВАЗЭКТОМИЮ", ЛИБО "ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ СТЕРИЛИЗОВАТЬ", Я БЫ ПРОСТО ПРОМОЛЧАЛ 10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8077
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И молодец что просветил. Теперь буду знать что правильно.
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Скачал бы с торента и делов то. Лучше уж так, чем так.
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Если это конечно не сони плейстейшн игра была, там есть игры только под нее.
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Я уже говорил, мол надеюсь что не консольщик. Тех не жалко вообще.
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Здравия всем! В таких случаях причины лежат в прошлом! Обычно, это кармическая отработка по Роду отца или матери! Кто то из пращуров очень мильно нагрешил, нагрешил так, что был проклят! Причем проклят по делу! Очень серьезный грех был, из разряда не прощаемых.
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А чё поменяться с друзьями играми не вариант?У нас в детстве помню весь двор менялся картриджами к Денди,а потом к Сеге.
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