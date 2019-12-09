 10-летний мальчик в Херсоне повесился из-за того, что мать не купила ему компьютерную игру, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.
На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.
Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.
По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.
Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.
воздуха, а их надо покупать за ГРОШИ ...а Гроши надо зарабатывать... а также приоритетность ценостей в жизни... еда, одежда, учебники, спортинвентарь какие то сбережения на житие, оплата лечения, травм, да и маме что то надо на себя купить в дом что то надо купить их хозяйственно бытового назначения, да и папе, брату или сестре, если таковые есть и вообще ЗАРАБАТЫВАТЬ НАДО.... деньги..а не требовать.... полезно знгаете ли пожить в нищщите немного и нужде..поголодать чтобы житие не малиной казалось праздником каждый день в 10 лет я уже с 5 лет в магазин бегал мамам выдляля гроши и список... вот по спику в гастроном, овощной и хлебный.. думеет мне е хотелось игрушек, игр, моделирования всякие еще как но не было возможности финансовой я то знаю что такое когда денег нет вообще и хлеба не за что купитьа тут на балконе 4-5 сето бутлок на 12-20 рублей и тащишь их в стеклотару и сидишь в очереди дай бог чтобы тара под стекло не закончилась перед тобой... как на половинку буханки мама нашла 10 копеек и как меня вечером трое дебилов из богатых семей старше меня на 2-3 года с куском стекла придавив стекло к горлу вытрусили те самые 10 копеек себе на сигареты... оставив нас на 2 суток вообще без хлеба... и таких я часто встречал идя по городу- типа дай денег... и ножиком так козрыно.. правда Орать Милиция умел я также быстро и громко что и самое прикольное милиция тут как тут и люди были не равнодушны пару раз таких ублюдков так отметелили ногами по бошке что поа приехало 3 патруля то потом патрульным пришлось толпу сгонять чтобы тех онченных подонков избитых в больничку отвезти... таких убивать надо сразу без вариантов.. порядочное там уж никогда не проростет... а подонок и мразь уже выросло... вы скажите что новость вверхз и все то написал не имеет связи ИМЕЕТ ЕЩЕ КАКУЮ за свою работу 25 лет только адвокатом да и по жизни вывод сделал один все ачинается с семьи... если на требоание купи дали по жопе ремнем так тчто 10 суток танцы пляшешь то ест шанс что выростет что то птное если будут дома утюю- тю у меня сосед по площадке тупой ни одной книги не прочитал мама в торговле папа на безовозе и в подушевчках питаие и все остальное а итог после 8 классов физически здоровый я то инвалид с рождения попал в ПТУ закрутел от тупости мозга и в сентябре сразу после наала занятий реально сел на 3 года за сбор конопли.... а что ему не хватало денег кур не клювали.. дфцит любой мама в торговле здоровье не обижен нет ума и способностей идли в спорт идли на физически требвоательыне специальности иди в офиеры и так далееа нет.. наркоман в итоге мамашу выгнали наркоманы из квартиры умерла под забором отца отравили умер на балконе провонялся так что воняло 2 недели на весь двор.. и в итоге дети наркоманы жена наркоманка умерла от СПИД у него более 10 посадок.. наверно помер давно... а виноват у него кто.... Я..!!!! типа я вот такой умный, читал много книг по болезни в больницах... не курил и не пил как он с 14 лет!! стал юристом - а он потому и до такой жизни докатился...????????????!!!!!!!!!!!
Но здесь высрано что вся эта чепуха с иисусами и сотонами - правда. т.е. самая лживая книга(из известных) - типо очень правдивая?
Ну как ты решишь уравнение, если тебе сказали отталкиваться от того шо 2+2=3?
Не люблю безапелляционности, особенно в вопросах с не очевидным ответом.
Однозначно порождает ФГМ у школьников. Случайно наткнувшись на книгу сабжа в родительской библиотеке и таки осилив ее, школьник начинает считать, что обладает неким сакральным знанием, а так как у школьников наблюдается патологическая потребность выделяться и быть не такими как все, то ЧСВ школьника по этому поводу вырастает до огромных размеров, и мгновенно развивается ФГМ. К примеру, школьник может начать исправлять в учебнике истории слово «демократия» на «сатанократия» (согласно учению Климова, почти все революционеры, призывающие к свержению чего/кого-либо, являются дегенератами и ***********, одержимыми комплексами разрушения и саморазрушения, что является движущей силой и основной мотивацией любой революционной деятельности, то есть в них «сидит дьявол» - собственно, потому сабж демократию так и обозвал). Но, к счастью, скорее всего, со временем это пройдёт, если, конечно, в жизни появятся другие поводы для поднятия своего ЧСВ.
ФГМ - Фимоз (греч. φίμωσις - сужение) головного мозга - основная психическая болезнь, от которой лечат в Кащенке. Частный случай ФГМ - православие головного мозга (иначе - христоз головного мозга).
ЧСВ (лат. Mania grandiosa) - чувство собственной важности. Болезнь выражается в убеждённости, что всё - унылое говно, а сам переносчик - д'Артаньян. Терминальная стадия болезни - ФГМ.
хотя, это лохов надо лечить, а шарлатаны просто зарабатывают на них. но такой отборный бред и кто-то покупает и на прием к ней ходит(целительница еще ****), это надо быть поехавшим.
кстати, "отлучили от церкви" ее
и вот вроде бы есть "человек разумный" - и страдает такой херней как эти все писсания да откровения)
І лише у двох пацанів у класі були фірмові джинси.
Не було ні комп'ютерів, ні плей-стейшінів, ні денді, ні навіть тетріса, і якось жили.
Джинси можна було купити наприклад у іноземних студентів.
Ну попи ясно - лякали сотонами і св. петрами, а краснозаді чим? Опущеніше "жити" як у совку і так малоймовірно - ну чим вони могли пригрозати рабам?)