 10-летний мальчик в Херсоне повесился из-за того, что мать не купила ему компьютерную игру, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.

По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.

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