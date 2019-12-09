 Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, украинская делегация достаточно большая, в частности в ее составе в качестве советников президента на саммите будут присутствовать Баканов, Аваков, Хомчак и другие.
Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.
Значить, точно зіллють Україну.
Вот такой вот парадокс....
Аваков: россия агрессор, путин *****
https://youtu.be/vBvj8pMEI3U
Думаешь раша это сможет простить ему?
ФСБ-шна багатоходівка.
И Билецкий с Азовом прессовали порошенко до тех пор пока не выяснилось что он выходит на финал с Клоуном....
И порошенко нужно было убирать......, но кто же знал что наш мудрый и простой нарид окажется таким "мудрым"?
И да..., Азов один из лучших в плане претворения рашистов в перегной.... - много их на его счету...
І як він топив за конфедерацію з росієї за пару років до війни?
І ще розляньте такий варіант дій кацапів - сьогодні віддати Маріуполь (Харків), створивши чудове алібі своїм агентам (Білецькому та Авакову), а в перспективі кількох років заволодіти всією Україною, заодно дискредитуваваши добробольців перед Штатами і Європою.
ФСБ на таких речах знається, у них країна лише на цьому і тримається. Тому там складних рішень та гри в довгу не цураються.
патриотомпэдриотом,шо у 0,8% это получается
Теперь Зеля за все, что натворит, будет отвечать лично.
Странные вы, зюзики. Может хватит уже оглядываться на Петю?
Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе.
Мы болели против Пети [Петра Порошенко]», - сказал олигарх, предположив,
что Аваков «начал болеть против Порошенко» после скандала с рюкзаками сына Авакова https://replyua.net/news/146216-eto-obschaya-pobeda-kolomoyskiy-rasskazal-o-svoey-prichastnosti-k-vyboram-v-ukraine.html
Они там будут 1 на 1 не считая Макрона, Меркель и переводчиков.
Советники участвовать не будут
ги
був такий Днєпров - еврейський композитор
Далее вместе хором:
Боооже Петра храниииии...
Сильный, державный,
Вешай лапгу на славу намъ!
Вешай лапшу на страхъ врагамъ,
Петро православный!
Божеееее, Петра храни!
Санитарам своим привет передавай! Пусть помогут тебе зраду ловить.
лохам пасує совок
Советники...…. Нашли кого!
Позорище!!!
Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Тоді була би блискавична перемога
Ну и компашка подобралась