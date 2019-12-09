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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Аваков (2919) нормандская четверка (905) Баканов Иван (91) Хомчак (88) Тимошенко_Кирилл (16)

 Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак, - замглавы ОП Тимошенко

Советниками президента Украины Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи в Париже лидеров стран "нормандской четверки" будут, в частности председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, украинская делегация достаточно большая, в частности в ее составе в качестве советников президента на саммите будут присутствовать Баканов, Аваков, Хомчак и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко

Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.

Источник: https://censor.net.ua/n3164219
 
 
 Топ комментарии
 
Все беніне кодло.
Значить, точно зіллють Україну.
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Ківи там не хватає. Задрочив би всіх до смерті.
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Все беніне кодло.
Значить, точно зіллють Україну.
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Яка зрада? Стадо розривак! Порвуть ся всіх!
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если Клоун будет слушать мафиози Авакова, то может и не сольет все....
Вот такой вот парадокс....

Аваков: россия агрессор, путин *****

https://youtu.be/vBvj8pMEI3U

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В часи Юща Авваков їздив у Москву на зустрічі з рос. депутатами. Я не думаю, що нормальну людину могли цікавити такі зустрічі...
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Ahmed Nunji - хм..., но Аваков первый кто решился раздать оружие добровольцам, когда Турчинов сопли жевал...

Думаешь раша это сможет простить ему?
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Білецький тіпа теж воював за Україну, що не завадило йому злити Україну цієї весни.
ФСБ-шна багатоходівка.
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Ahmed Nunji - хм..., не типа, а реально воевал... - это бесспорный факт....
И Билецкий с Азовом прессовали порошенко до тех пор пока не выяснилось что он выходит на финал с Клоуном....
И порошенко нужно было убирать......, но кто же знал что наш мудрый и простой нарид окажется таким "мудрым"?
И да..., Азов один из лучших в плане претворения рашистов в перегной.... - много их на его счету...
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А як Вам те, що Білецький не приховує того, що він фашист? І що із-за цього дискредитує український добровольчий рух?
І як він топив за конфедерацію з росієї за пару років до війни?

І ще розляньте такий варіант дій кацапів - сьогодні віддати Маріуполь (Харків), створивши чудове алібі своїм агентам (Білецькому та Авакову), а в перспективі кількох років заволодіти всією Україною, заодно дискредитуваваши добробольців перед Штатами і Європою.

ФСБ на таких речах знається, у них країна лише на цьому і тримається. Тому там складних рішень та гри в довгу не цураються.
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Пагубия надо было отправить? Так к нему переводчика надо было выписывать..
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Парубий однозначно никогда не сольет интересы украинцев
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Но долб **** этого не понять.главное что бы Р выговаривал.
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Точно сольют, можешь накрываться медным тазиком. Путин с вас начнет, не любит вас.
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Петя ни разу не слил Украину, а бенино-аваковское кодло может
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Это не его хотелки. Петя просто не хочет в тюрьму или эмиграцию.
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пэтя хочет,шоб все считали Зе капитулянтом,а себя,любимого,патриотом пэдриотом,шо у 0,8% это получается
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Это не зависит от петиных хотелок. И вообще причем тут Петя, если у Парыж поехал Зеля?
Теперь Зеля за все, что натворит, будет отвечать лично.
Странные вы, зюзики. Может хватит уже оглядываться на Петю?
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В интервью программе Bihus.Info скандальный олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского - это его общий успех с министром внутренних дел АРСЕНОМ АВАКОВЫМ

Кроме этого, отвечая на вопрос, поздравил ли его Аваков с победой Зеленского, Коломойский сказал: «Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа».
Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе.
Мы болели против Пети [Петра Порошенко]», - сказал олигарх, предположив,
что Аваков «начал болеть против Порошенко» после скандала с рюкзаками сына Авакова https://replyua.net/news/146216-eto-obschaya-pobeda-kolomoyskiy-rasskazal-o-svoey-prichastnosti-k-vyboram-v-ukraine.html
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это ******, мужики, других слов уже подобрать не могу...
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А ти спробуй! Почни з простого- "Абирвалг", наприклад.
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Якщо ти свідок зеленого дива, то ти все одно не зрозумієш.
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Петиков точно сольют. Придётся работать, бездари!
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Аваков поидее два слова должен связать, как ни как много лет в политике, остальные - шапито.
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Вы как представляете переговоры?! Каждыйвходит со свое свитоий....Селенский с 3 советниками, Путин со своими 3 .....и начинается балаган, кто кого перекричит?!
Они там будут 1 на 1 не считая Макрона, Меркель и переводчиков.
Советники участвовать не будут
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Советники дают советы и обязаны участвовать и быть свидетелями разговора, встреча тэт на тэт это личные дела клоуна и куйла пусть хоть друг друга и спереди и сзади имеют, это их личное дело.
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А зачем Белецкий если едет его начальник Аваков?
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Уси на майдан,доколе это терпеть,верните политика всех времён и народов!
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Посмейшся вскоре зебил
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Дніпровський - це єврейське прізвище?
був такий Днєпров - еврейський композитор
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Он удержал экономику! Возродил армию! И повысил рождаемость!
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Нет, солнце это солнце. Но восходит потому, что он!
Далее вместе хором:
Боооже Петра храниииии...
Сильный, державный,
Вешай лапгу на славу намъ!
Вешай лапшу на страхъ врагамъ,
Петро православный!
Божеееее, Петра храни!
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ти обережніше, бо санітари вже звертають на тебе увагу
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Я в порядке. Не думай обо мне! Сейчас есть дела поважнее. Зраду ищи! Затаилась где-то и не показывается. Со вчерашнего дня уже и на Банковой ловят, заразу. Нет пока.
Санитарам своим привет передавай! Пусть помогут тебе зраду ловить.
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Біжіть в Маріїнський, захистіть Нелоха ! Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1045
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От кого,от парня в кожанке)))Пора на трактор уже лезть)))
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Нопмальні люди на жінку лізуть, а ти на трактор.
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Днепропетровск и обл всегда были барыжно-мародерски-прожидовленной клоакой, а сегодня вообще зашквар-гнойно истекающее недообразование в лучах света миноры.
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Ну да в Виннице только патриоты,знали бы люди какое дерьмо они защищали в 2014 году,сто раз подумали бы.
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Кого защищали, причем тут Винница? Теперь понятно, ты свинорюзьке дерьмо! ПНХ чмо кацапское. Иди защищай пархатую бабушку с тремя ксивами на кармане, и 20 млрд$ из привата.
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Ты сойка пакушай барбарысок,а то пыжишься тут зря))))
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тоді тобі краще назватись Днєпропєтровскій
лохам пасує совок
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Секта святого Петра все никак не успокоится,святое тронули)))
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Сосед очкарик по подъезду с российской ксивой на кармане "Додик", мистер "Рюкзак", и дезертир по кличке "Иловайский полководец".
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Ківи там не хватає. Задрочив би всіх до смерті.
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Дрочуна не взяли - не біда, задрот поїде. Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1192
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Тёртый калач! Большой жизненный опыт. С ягепой правда не удобно получилось.
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Чего?????

Советники...…. Нашли кого!
Позорище!!!
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А доложны быть Турчинов, Яценюк и Климкин
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Типа спецы. Упыри. Результат предсказуем.
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Аваков ???Хотя если будут обсуждать разведение (отступление) то он вписывается в эту тройку
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Почесна команда капітулянтів, і йолка вам буде, і рюкзак на голову.
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Попытка СБУ исключить Ермака из списка украинской делегации на "нормандский саммит" с треском провалилась.

Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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насправді Зеленському треба було терміново брати в радники на такі серйозні переговори Абу, Сашу Паламарчука та Лєру Лєру. Враг Рода Человеческого 666 та Привет в запасі
Тоді була би блискавична перемога
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Нє, краще б він взяв: Франческу, Татьяну Лайф, Лалалу та Бібісісю. Вони так на нього фапають, що Цензор гуде та глючить.
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Цензор глючить від трьох десятків мессаг в тиждень?)))
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Всё логично - Бакланов набакланит, Хомчак нахомячит, ну а Аваков традиционно - нарюкзачит.
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Советники, глядь. Эти насоветуют, шо Украине ещё 100 лет понадобится, чтобы все за ними разгрести.
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Неужели свыночолого хетьмана не включили в состав делегации? По словам соевых макак, все мировые лидеры перед соевым мародером на цыпочках ходят!
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Да нет уж, если твоё недоразумение обсерется, то пусть и отвечает. А то чуть шо, так папередники виноваты.
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Да неоценили миравага политика)))Ну ничего скоро его секта его назад занесет на банковскую,трохи подсоберуться)))
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Эх сивоху не взяли, уж он бы за Украину..
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У нього пика у двері літака не влізла. А так би взяли.
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Понятно, бубочка подключил самых крутых кентов. Особенно Баканов. Тот вообще командует чертями. Наверное он самый главный у них. Ту, теперь держись, Куйло.... Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7722 Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7722 Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7722
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Там места нет. Выделим, так и быть, 1х2 нашей земли (каждому).
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І жоден з радників не є патріотом України... Ох і нарядять!
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Звичайно, бо вони кацап, армян та хахлище. Радниками Зеленського під час зустрічі в "нормандському форматі" будуть Баканов, Аваков і Хомчак, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5232
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Дивуюсь, як там без куманька Мертвечука обійдуться.
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Мертвечук там будет за кулисами.
Ну и компашка подобралась
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