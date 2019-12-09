 Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, украинская делегация достаточно большая, в частности в ее составе в качестве советников президента на саммите будут присутствовать Баканов, Аваков, Хомчак и другие.

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Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.