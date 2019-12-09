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 Наемники РФ активно оборудуют новые огневые позиции на Донбассе, - разведка

Российское оккупационное командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, зафиксировано прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка

В то же время, как сообщили в ГУР, растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т. н. украинских диверсионных групп и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3164217
 
 
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Це так повстанці готуються до миру. Правда зебіки?
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ГУР, не паліть контору. Зєля каже, що все ок. Нові позиції колаборанти облаштовують лише на диванах, обстрілів немає, постраждалих немає, отже можна й надалі штайнмаєрити Україну.
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А ці дані передаються говнокомандуючому? Чи генерали бояться розсмішити клоуна?
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ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке
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Наверное готовятся к команде простоперестатьстрелять
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Видно, як путя і сепарське донецьке бидло хоче миру.....
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А Генштаб и штаб ООС рассказывают сказки.

Юрий Бутусов
21 год ·

С удивлением прочел вчерашнюю сводку штаба ООС о том, что наши позиции обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Для информирования командования ООС наши бойцы с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой прислали мне фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила наш блиндаж.

Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три.

И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было.

К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии.
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