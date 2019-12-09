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 Политика Украины
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 Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3164211
 
 
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зелох42 возьми с собой Пэтра, раяль тебя не спасёт и заднеприводный багдаша тоже.
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Наличие Витренко - хоть какая-то надежда на защиту интересов Украины.
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Оржель, - русский агент под прикрытием!
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Эх, Пэтруху не взяли с собой, а у него такие красные линии.
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До чого тут газ? Зебіли чекайте великої перемоги. Шось на зразок угоди кучми - газ в обмін на стратегічну авіацію, угоди овоща знижка в обмін на Крим.
Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
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теперь понятно для чего поехал и с чем приедет Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5761
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а ты уверен что зелох42 назад приедет? с таким составом делегации поедет он в растовские ***** к Витьку в гости, новый год встречать.
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Вова пам'ятай, тебе з нетерпінням чекають на Майдані!
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Писдёшь за газ будет.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.
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Сам Папа Франциск обещал за нас помолиться... Всё будет Украина!
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Заехал в Ашан, купил гирлянду на ёлочку. Ведь скоро может быть уже и йолка. ЗеДячтлы, а, как по вашему правильно, ёлка, йолка или ялинка?
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А петю не взяли потому, что хотят ЧЕРНЫЙ КРЕСТ на нем поставить. Да, если бы не он с палатками, завтра рабство. 20 палаток выставили, две обогреваются, сторожа там, а остальные пустые. Потужна сыла.
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На переговори в Сочі янукОвоч теж делегацію привіз, коли путя сказав, що хоче з вітьою с глазу на глаз пагаваріть, то всю делегацію як вітром здуло. А через пів години розмови з пітіним янукОвоч вийшов червоний як рак, і після тих "переговорів" поставив жирний хрест на асоціації з ЄС. Не виключено, що таке ж повториться і з всенародним преЗЕдентом., який в ********** нагастролював компромату не на одну каденцію.
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На прокладку соросят Нафтогаз 2,8 млрд из бюджета есть на 800 дармоедов в законе.Надо же и им как то оправдывать свое иснування кроме дерибана на тарифах.
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