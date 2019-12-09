 Оржель и Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже, - замглавы ОП Тимошенко

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Не кажіть шо не попереджали, погань тупоголова.
Вован то же всю свою газовую шоблу привёз.
Так шо будем иметь рашинский газ на 3 копейки дешевле и за это кормить кормильцев.