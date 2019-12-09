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 Политика Украины, За рубежом
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 Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ

Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж.

Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж", - пишет издание.

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В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в "нормандском формате", вошел помощник президента Владислав Сурков, пишет РБК.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже, пишет РИА Новости.

Источник: https://censor.net.ua/n3164206
 
 
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Зебилу звонит скабеева , а Порошенко в парашке ненавидят больше всех где логика ? Или ты просто дурнык ?
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Сначала думал ты просто тупой мудак, а ты реально гаденыш, прихвостень пархатой мразотной секты..
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За Рашку выступают битые волки. За Украину клоун Зелупа и его команда актеров. Даже не хочется думать кто кого сделает и в какой позе.
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ВаЗЕлин Бубочка сыграет путину ноктюрн на его кожаной флейте
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За ********* выступают боевые ******** , а за Украину просто ********, а не волки.
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Газ будут зеле втюхивать в нагрузку к капитуляции.
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А Украину будет представлять сивуха?
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З боку росії це справжні "ястреби", тому у тих перемовинах нічого нормального не може бути.
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Миллер имеет отношение к нормандии?или заодно уламать,подписать,или дать скидку на газ пока клоун там тепленький
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Министр энергетики Кацапии будет,
Глава Газпрома будет,

а нам втирают, что по газу ничего решать не будут
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Как же Петя бесится, что туда едет не он - целую ПЕСовую свору для обгавкивания Президента подключил! Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ - Цензор.НЕТ 2021
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Это интересно. Это показывает уровень заинтересованности России.
Было бы хуже, если бы все было по другому.
Потому что тогда я бы сказал, что никто ничего менять не будет.
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А кто-то отрицал заинтересованность паРашки в продаже газа Украине?... Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7112
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Никто.

Bсегда нужно знать слабые стороны врага, чтобы иметь рычаги.

Слабая сторона России - это ее газ - который нужно продавать.
И везя Миллера на переговоры, Россия это подтвердила.
Сурков едет, потому что ДНР/ЛНР его направление работы. Он за него отвечает.

Я считаю, что Россия выложила карты на стол, показав заинтересованных лиц.
Это нужно использовать.
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сейчас Зе подпишет харьковский договор по газу-2....
Кстати..., он не имеет права... - это не его ответственность...
Если подпишет по экономике что нибудь, то это будет чистая уголовщина..
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А говорили что на етих переговорах про газ не будут вспоминать. А тут вот оно как... Все на газу только и держится. ***** хочет чтобы Зелупа в состоянии аффекта сразу все подписал и капитуляцию и газ и от притензий к Грязьпрому отказался.
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тут такая штука интересная вырисовывается. если Украина отказывается от претензий к ГАзпрому - РФ прекращает транзит. Получает Украина свои миллиарды (врорде три, но общая сумма претензий 15) и все на этом. нет транзита. нет стабильного дохода. ВСЕ. и эирная точка в этой истории. Ежели Украина отказывается от претензий - продолжается транзит газа. А это доход в казну страны. Но опять же - как себя поведет РФ по окончании строительства СП-2 - черт его знает. Нужно знать на какой срок будет транзит.
Короче цугцванг.
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Цуцванг у всіх випадках, бо через 2 роки ваш газ буде невигідно транспортувати газогонами.
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Мало-ли что хочет Путин....
Посмотрим, как события будут развиваться.
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жаль нет пятрляксеича..уж он-то их всех жахал 5 лет!!!)
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тут немає ніякої іронії, гебнявий, так і було
тому кацапні це й досі свербить, так?
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Да он уже со своей интернетной ратью мацкву взял)))явропу нагнул,трамадола вообще к ногтю поставил,шо ему ***** какой то)))
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" 'дешевый' газ в обмен на суверенитет " - традиционная для рф схема для покупки очередного "гетьмана". как только услышите про газ "в пакете", то знайте, что в украине стало на 1 зеленого милиардера больше. а зелепузикам - кино про "мудрого зе".
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Все садитесь за екраны телевизоров и наблюдайте как
********** Украины договаривается с Чортом, как он сам называл *****. Только сами понимаете как Чорт выполняет свои договоры и что после етого будет.
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Для послуг ЗЕ є авіакомпанія "Фанера над ПарЬІжом". Виконує рейси ПарЬІж-Ростов. Швидко, дешево, зручно.
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Зливайте воду хохли! Вас час закінчився.... Назад в ярмо воли.
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ну, і хмуйла із зюзею туди до купи, щоб у звіринці був повний комплект
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Олег Сенцов осудил в Берлине не предоставления ему слова.По окончании фестиваля меня пригласили на обед в отеле "Москва",я отказался,написал режиссер в Фейсбуке.Немцы гитлерцы были и есть.
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Про що можна домовлятися з ху#лом? 95 квартал проти КГБ, аж смішно. Уявіть ситуацію: у 1942 році Сталін та Гітлер приїхали до Лондона домовлятися про особливий статус захоплених фюрером територій та можливість нових торгівельних відносин між СССР та Німеччиною.
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Мобильной связи с Крымом нет,из Украины вся связь заблокирована ФСБ.Живем в концлагере, написала мне крымчанка из Джанкоя.
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Для пу.. проблематика Донбасса не такая критичная как газ. Газ источник финансирования всех проектов хремля и политических, и экономических. И даже если ничего не будет достигнуто по Донбассу, он абсолютно не расстроиться, а вот транзит газа, миллиардные взыскания по суду уже сейчас это ччто называется подгорает.Позволит ли Зеленский выкрутить себе руки как это произошло в 2008-2009 посмотрим
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Це той Сурков шо курує іхтамнетів на Бамбасі? Будуть базарити про особий статус лугандону.
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не будуть
вже добазарились
буде шоу, клован не може без шоу
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все слетелись на поживу....
хорошо когда народ твоего врага выбрал себе президентом трусливого и тупого клоуна...
приятно иметь дело с таким врагом... Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7617
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дааа.... моника зеленски будет отъ..бана во всех мыслимых и немыслимых позах этой российской делигацией... возможно и не по одному кругу
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Всё будут сваливать в одну кучу? Большая куча получится....
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Головне, що туди поїхав Президент України. Тому бажаю щиро успіхів.
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І плечі в неї будуть не самим широким місцем.
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но но ...право первой ночи у коломойши ...
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Кадирова там ще не хватає, от з ним би ********** знайшов би спільну мову.
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Ну, в общем, Моника а Париже по газу порешает, ага..
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у вовчика в данном случае только одно спасение - тройную дозу кокса внюхачить и там уже чудить по-полной
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Через пару лет европейцы будут собирать металлолом из труб газпрома,а немцы доставят в россию 600 000 тонн ядерных отходов из ЕС.О жизнь будет,что в раю.Договора с Европой надо выполнять,не то фрау Меркель губы надует
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Владислав Сурков:

В Администрации президента России[править | править код]
В 1999 году - помощник руководителя Администрации президента Российской Федерации.
С августа 1999 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия[21][22]. В интервью агентству Интерфакс 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента России Сурков утверждал, что «был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти, в числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему»[23]. Первым детищем Суркова СМИ называли предвыборный блок «Единство», созданный в 1999 году в качестве противовеса блоку Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество - Вся Россия». Его проектами были также создание избирательного блока «Родина» (2003) и «партии власти» «Единая Россия» (2003), а также второй «партии власти» - «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (2006)[24]. Один из вдохновителей проектов «Идущие вместе» (2000) и движения «Наши» (2005)[25][26]. «Новая газета» называет также и другой ставший неуправляемым курируемый Сурковым процесс отбора депутатов Государственной думы - «спонсорство»[27].
С марта 2004 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - помощник президента Российской Федерации, курировал вопросы внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений.
В августе 2004 года вошёл в совет директоров ОАО «АК Транснефтепродукт»[28], в сентябре того же года был избран председателем совета директоров компании.

Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 5825



Выступление Владислава Суркова на V съезде движения «Наши».
15 апреля 2010 года
С 15 мая 2008 года - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.
31 декабря 2009 года назначен руководителем рабочей группы «по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов»[29]. В июне 2010 года вошёл в состав Попечительского совета Фонда «Сколково»[30].
С 2010 года - член попечительского совета Фонда «Сколково».
28 января 2010 начал работу как сопредседатель рабочей группы по вопросам гражданского общества Российско-американской двусторонней президентской комиссии; первое заседание группы прошло в столице США.[31][32] - эта группа также часто неофициально именовалась «комиссия Сурков - Макфол»[33][34][35][36][37]. В некоторых источниках
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двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Источник: заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, "Интерфакс-Украина"
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