 Сурков, Ушаков, Миллер и Новак входят в российскую делегацию для участия в переговорах в Париже, - росСМИ

Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков входят в российскую делегацию, которая вылетает в Париж", - пишет издание.
В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в "нормандском формате", вошел помощник президента Владислав Сурков, пишет РБК.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже, пишет РИА Новости.
Глава Газпрома будет,
а нам втирают, что по газу ничего решать не будут
Было бы хуже, если бы все было по другому.
Потому что тогда я бы сказал, что никто ничего менять не будет.
Bсегда нужно знать слабые стороны врага, чтобы иметь рычаги.
Слабая сторона России - это ее газ - который нужно продавать.
И везя Миллера на переговоры, Россия это подтвердила.
Сурков едет, потому что ДНР/ЛНР его направление работы. Он за него отвечает.
Я считаю, что Россия выложила карты на стол, показав заинтересованных лиц.
Это нужно использовать.
Кстати..., он не имеет права... - это не его ответственность...
Если подпишет по экономике что нибудь, то это будет чистая уголовщина..
Короче цугцванг.
Посмотрим, как события будут развиваться.
тому кацапні це й досі свербить, так?
********** Украины договаривается с Чортом, как он сам называл *****. Только сами понимаете как Чорт выполняет свои договоры и что после етого будет.
вже добазарились
буде шоу, клован не може без шоу
хорошо когда народ твоего врага выбрал себе президентом трусливого и тупого клоуна...
приятно иметь дело с таким врагом...
В Администрации президента России[править | править код]
В 1999 году - помощник руководителя Администрации президента Российской Федерации.
С августа 1999 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия[21][22]. В интервью агентству Интерфакс 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента России Сурков утверждал, что «был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти, в числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему»[23]. Первым детищем Суркова СМИ называли предвыборный блок «Единство», созданный в 1999 году в качестве противовеса блоку Евгения Примакова и Юрия Лужкова «Отечество - Вся Россия». Его проектами были также создание избирательного блока «Родина» (2003) и «партии власти» «Единая Россия» (2003), а также второй «партии власти» - «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (2006)[24]. Один из вдохновителей проектов «Идущие вместе» (2000) и движения «Наши» (2005)[25][26]. «Новая газета» называет также и другой ставший неуправляемым курируемый Сурковым процесс отбора депутатов Государственной думы - «спонсорство»[27].
С марта 2004 года - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации - помощник президента Российской Федерации, курировал вопросы внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений.
В августе 2004 года вошёл в совет директоров ОАО «АК Транснефтепродукт»[28], в сентябре того же года был избран председателем совета директоров компании.
Выступление Владислава Суркова на V съезде движения «Наши».
15 апреля 2010 года
С 15 мая 2008 года - первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.
31 декабря 2009 года назначен руководителем рабочей группы «по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов»[29]. В июне 2010 года вошёл в состав Попечительского совета Фонда «Сколково»[30].
С 2010 года - член попечительского совета Фонда «Сколково».
28 января 2010 начал работу как сопредседатель рабочей группы по вопросам гражданского общества Российско-американской двусторонней президентской комиссии; первое заседание группы прошло в столице США.[31][32] - эта группа также часто неофициально именовалась «комиссия Сурков - Макфол»[33][34][35][36][37]. В некоторых источниках
Источник: заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, "Интерфакс-Украина"