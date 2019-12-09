 Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН.ua" рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, он надеется, что предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу этого года.

"Опять же, это еще одно преимущество. Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 получили результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас. И все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация". А им дают информацию старую, которая базируется на итогах переписи 2001 года. Поэтому одно из преимуществ, которое мы сейчас получаем, заключается в том, что мы дадим прямо сейчас ту информацию, которая нужна для планирования", - рассказал Дубилет.

Кроме того, Дубилет отметил, что традиционная перепись населения - неточный инструмент.

"То, как она сейчас происходит, и то, как она происходила в татаро-монгольские времена, - практически одинакова методология. Она дает достаточно большую ошибку", - заявил он.

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Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.

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