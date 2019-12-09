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 Политика Украины, Общество
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Все про:перепись населения (24) Дмитрий Дубилет (13)

 Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет

Если бы в Украине проводили традиционную перепись населения, то результаты получили бы только в начале 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН.ua" рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, он надеется, что предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу этого года.

"Опять же, это еще одно преимущество. Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 получили результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас. И все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация". А им дают информацию старую, которая базируется на итогах переписи 2001 года. Поэтому одно из преимуществ, которое мы сейчас получаем, заключается в том, что мы дадим прямо сейчас ту информацию, которая нужна для планирования", - рассказал Дубилет.

Кроме того, Дубилет отметил, что традиционная перепись населения - неточный инструмент.

"То, как она сейчас происходит, и то, как она происходила в татаро-монгольские времена, - практически одинакова методология. Она дает достаточно большую ошибку", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": SIM-карты, информация из ГМС и реестров: Дубилет рассказал о деталях электронной переписи населения

Источник: https://censor.net.ua/n3164204
 
 
 Топ комментарии
 
Помолився за Зєлєну Шмарклю на зустрічі у Франції. Дай йому, Боже, совісті та гідності не просити в хуйла автограф.
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Якщо буде ручкатись з хуйлом, то зебобікам біде пипець. Порохоботи їх доведуть до істерики, а я допоможу. Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2988
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таке враження, що ці тупілєти живуть на іншій планеті))
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Довідка Finance.ua:
З 1 грудня 2019 року змінився розмір пенсії:розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищено на 74 грн, з 1564 грн до 1638 грн;
розмір максимальної пенсії зріс на 740 грн і становить 16 380 грн.

ЗЄ! Ви зробили це разом! Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7354
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Шустрые ребята. Только-только рассказали о планах, а оказывается уже почти готовы результаты. Какойто есть в этом подвох
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Как раз и увидим результаты пятилетки потужных реформ сывочолого)))
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Жесть як підгорає у мокшанських ватанів від Пороху. На шмаття рве Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8488
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Пока только зарево из петиного болота,от зели,классно он вас мокает)))
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А ********** вже перестав сцятись від Марусі Звіробій?
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Поверь он даже не знает кто это такая)))Не тот уровень.
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Помолився за Зєлєну Шмарклю на зустрічі у Франції. Дай йому, Боже, совісті та гідності не просити в ***** автограф.
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Якщо буде ручкатись з ******, то зебобікам біде пипець. Порохоботи їх доведуть до істерики, а я допоможу. Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2988
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главное шоб ноты не забыл, рояль вроде уже подвезли.
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А кто тебя чмырдяя уполномочил использовать для публичной статистики персональные данные предоставленные негосударственным структурам?
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А тим часом.
Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.
Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.https://www.unn.com.ua/uk/news/1840153-********-pochala-importuvati-kartoplyu-z-rf
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