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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (5) Шокин (17) Джулиани (1)

 Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов"

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани трижды встречался с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным во время визита в Киев на прошлой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "theБабель" со ссылкой на бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко.

По его словам, Джулиани виделся с Шокиным трижды - в среду, 4 декабря, в четверг и утром пятницы, перед тем, как вылететь обратно в США.

Это первый раз, когда адвокат Трампа виделся с Шокиным лично - до этого они один раз общались по Skype в январе этого года.

По словам Телиженко, экс-генпрокурор рассказал Джулиани о Tempelton Fund - американский хедж-фонд, в котором якобы были размещены 7 млрд долларов, выведенных из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

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Телиженко добавил, что Джулиани и Шокин также обсудили "каждого свидетеля или участника процессов, какие документы у них на руках". Собеседник издания рассказал, что Шокин передал Джулиани "сотни, тысячи страниц документов".

Еще один уже бывший прокурор с которым хотел, но так и не встретился Джулиани, - Константин Кулик. Встреча с ним изначально не планировалась, но Телиженко предполагает, что вскоре она может состояться.

Как ранее сообщал "New York Times", личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев с целью встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3164202
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и как бывший генпрокурор может давать иностранному гражданину любые документы, к которым он имел доступ на госслужбе? Это что, госизмена?
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Дружбан Порошенко сильно нагадил Украине, может больше чем сам Порошенко.
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а что ГБР там наше? занято поиском уклонистов от военной службы...это конечно важная задача, но, как показывает опыт, далеко не единственная в деле защиты интересов государства....
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скорее на гражданство для себя и своего выводка. Джулиани трижды встретился с Шокиным в Киеве: получил от него "сотни, тысячи страниц документов" - Цензор.НЕТ 3810
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У него флаг Греции, а не Финляндии.
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зачем ты его в ступор вогнал, видишь он "срыгнул" в Гуггл, флажки изучать))
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Ну и как бывший генпрокурор может давать иностранному гражданину любые документы, к которым он имел доступ на госслужбе? Это что, госизмена?
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Московия не хочет свою бывшую колонию отпускать, а причем здесь гражданин Джулиани?
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Да какой там бартер, цирк на дроте для дебилов. Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 2635 Эти "сотни, тысячи страниц документов" либо липа галимая, либо за Шокиным уже выехали компетентные товариСЧи. Его действия четко подпадают под определенные статьи УК, а эти "страницы" можно уже засунуть в известное место, потому что любой студент юрист их в суде на "0" помножит. Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 2635
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tZE inform‏ @tZEinform 6 груд.

Мы знаем только одно - Байден потирая руки ждет когда глупый Джулиани покажет Дубинского по ящику в своем фильме. И потом он врежет по полной всем этим кошмаром и с Гонтаревой и с травлей НБУ, и с преследованием Рожковой, Портновым, Богданом, угрозами журналистам и прокурорам и прочее. А наше НБУ, которое собрало ВСЮ информацию о лицах ( а не организациях) участвующих в этом добавит ужаса во все это. И фильм Джулиани будут показывать на политических похоронах Трампа.
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Дружбан Порошенко сильно нагадил Украине, может больше чем сам Порошенко.
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Ты против Порошенко? - значит ты кацап, провокатор, агент Путина, зраднык Украины! На палю!! Джуліані тричі зустрівся з Шокіним у Києві: отримав від нього "сотні, тисячі сторінок документів" - Цензор.НЕТ 9877
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ГБР уже готовится открыть УД на гос.чиновника Шокина, за хищение доков из ГПУ или побоятся США.
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Не США, а Трампа. В США всё сейчас неоднозначно. Там выборы через год.
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Украине стоит воздержаться от конкретных ставок на одну из конкурирующих сторон. Ошибочная ставка может стоить очень дорого.
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А звідки у БУВШОГО генпрокурвора тисячі сторінок документів? Чи не є це правопорушенням?
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А за какие деньги безработный бывший генпрокурор по Лондонам-Китаям разъезжает?
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До всіх є питання. Чи ьи таким чином шокіна захищаєш?
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он дерьмо, как и любой назначенец Свыни.
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Корупционер чиновник находка для шпиона и деньги платить не надо
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а что ГБР там наше? занято поиском уклонистов от военной службы...это конечно важная задача, но, как показывает опыт, далеко не единственная в деле защиты интересов государства....
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Потрібно добре знати старого пройдоху Шокіна.. Те, що Джуліані називає тисячами сторінок документів насправді являються підшивками старих порнографічних журналів. І ото буде сміху, коли на сторінках деяких з них знайдуться зображення ковбоя Донні в оточенні Наташ, Свєт і Монік ..😃
- А якщо серйозно то вся ця макулатура вже нікому не цікава і ніхто її вже не буде брати до уваги.
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Красавчики! может хоть США напишут истинную историю, а не сказку о нашей ****** стране.
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Про твою країну вже підручники пишуть: "середньовічний феодалізм на чолі з інтриганом ******".
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О, а казав, що ніколи не назвеш свого справжнього імені.
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все ж Бог парує і нормальних і ось таких придурків, був знаний мер , шанований в світі і .... тепер весь світ називає цього хмиря прихвостнем трампа.... - старість , мозги сохнуть, язик меле те що і не хоче навіть ..... , а міг залишитись в умах людей з добрими спогадами і шаною , у німців правда написана - кожному своє !!!
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