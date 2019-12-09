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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (3) посольство (1) США (9)

 Посольство США заявило о поддержке развития антикоррупционной системы в Украине

Посольство США в Украине поздравило украинских антикоррупционеров с Международным днем борьбы с коррупцией и заявило о поддержке антикоррупционных реформ.

Об этом сообщило посольство в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, которые работают над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - указывается в заявлении посольства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164201
 
 
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Зустріч Путіна із Зеленським пройде після завершення Нормандського саміту

Зехло з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
Нам просто вірити Зехло?
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Посольство США в Украине поздравило украинских антикоррупционеров с Международным днем борьбы с коррупцией и заявило о поддержке антикоррупционных реформ.Источник: https://censor.net.ua/n3164201

_______________________________________________________________________________________
А хто у нас антикорупціонери?
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Недавно ее продюсер доказывал, что она правильная и не отправляла консервацию и т.д. в ВСУ... Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні - Цензор.НЕТ 5270
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Зустріч Путіна із Зеленським пройде після завершення Нормандського саміту

Зехло з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
Нам просто вірити Зехло?
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Більш-менш зрозуміло про що Зехло хоче домовлятися з хлом. Гірше що Меркель і Макрон показово для всього світу не хочуть брати участь у цьому, тому винесли це поза рамки саміту. Типу - якщо буде хрня то всі питання до Зехла і до 73% українців що його вибрали, нам наш авторитет важливіший.

А чому Меркель та Макрон мають впрягатися за українців? В них своїх проблем нема? Якщо українці хочуть реготати, то це їх проблеми. (((
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Українці не хочуть, а от хохли та малороси - палають бажанням!
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Как ты выживаешь в стране где 73% хоххлом малоросов? Что делаешь с ними когда встречаешь их на улице?
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Зедібіли, усе просто!
Якщо ви хочете туди де роблять мобільні телефони, комп'ютери, кращі в світі машини, найрозвиненіші в світі технології,- вам по дорозі, якої Україну повів Порошенко. Якщо ви хочете туди, де нічого не роблять крім війни, гівна і балалайок, - вам за клоуном.
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Не спеши порохобот, Петя устал, привал годков на 10 надо сделать а потом пускай п,дует в Китай!
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Zello-XOXMA‏ @ZelloXoxma 16 ч.16 часов назад

Посольство США заявило о поддержке развития антикоррупционной системы в Украине - Цензор.НЕТ 3854

Я, ты, он, она вместе - дружная семьяПосольство США заявило о поддержке развития антикоррупционной системы в Украине - Цензор.НЕТ 776Посольство США заявило о поддержке развития антикоррупционной системы в Украине - Цензор.НЕТ 776 А в это время София Ротару принимает цветочки от московитов. Говорит, что она скучала по ним, поэтому и приехала в Москву на «Песню года».
72 года курице, а мозгов так и не нажила.

https://twitter.com/i/status/1203724812755128320
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А що ви хтіли від співачки, яка постійно живе в Ялті?
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Недавно ее продюсер доказывал, что она правильная и не отправляла консервацию и т.д. в ВСУ... Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні - Цензор.НЕТ 5270
 показать весь комментарий
 
 
Посольство США в Украине поздравило украинских антикоррупционеров с Международным днем борьбы с коррупцией и заявило о поддержке антикоррупционных реформ.Источник: https://censor.net.ua/n3164201

_______________________________________________________________________________________
А хто у нас антикорупціонери?
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Ну от-діджейка Настя врешті благополучно добралась до омріяної Москви,про що і звітувала в Інстаграмі. Що дуже сподобалось її чоловіку Сірожі Лєщєнку.
Особливо блювотних барв ця "радість в Москві" набуває на тлі тіла закатованого полковника "Альфи" Каплунова

Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні - Цензор.НЕТ 5391
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Америка вже з 1991 підтримує боротьбу з корупцією в Україні. А толку?
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Штатам портібно якнайшвидше брати за мохнату дупу бородату бабусю *****.
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Завдяки соросам і місцевим кучмам ми маємо корупційний олігархічний лад в країні, ворожий до народу.
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Это не сработает...Поздравления не помогут...В тотальном воровском быдляке нынешней Украины, только пиночетовские или китайские методы, коррупцию преодолеют. Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні - Цензор.НЕТ 6658
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Невже нададуть з десяток електро-стільців чи партію відповідних "вакцин"? Посольство США заявило про підтримку розвитку антикорупційної системи в Україні - Цензор.НЕТ 5247
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С гораздо большим успехом штатники могли бы поддерживать общество восстановления марсианских каналов
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Походу дядя Сем дал добро на Петину посадку не ссать в кампот порохоботы, ваш работодатель до НГ целкой будет, потом в бегах!
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Ржу не можу!!!! Підтримка антикорупційного курсу!!! Вони вітають "боротьбу" з тим що є елементом та механізмом економічної війни, те що і використовують для ослаблення інших та викачки ресурсів вони вітають "боротьбу", а до цього вітали корупцію в Україні при чому, як росія так і Європа і США.
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