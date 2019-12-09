 Посольство США заявило о поддержке развития антикоррупционной системы в Украине

Об этом сообщило посольство в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, которые работают над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - указывается в заявлении посольства.

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