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Все про:пожар (9) ГСЧС (6)

 В течение недели во время пожаров в Украине погиб 51 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 02.12 по 08.12, во время пожаров в Украине погиб 51 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 12 человек и пострадали 30 человек.

Также сообщается, что с начала недели зареестровано 1 тыс. 357 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 85 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 70 пожаров, спасены на пожарах 74 человека и не допущено уничтожение огнем 447 зданий и 55 ед. техники. Во время пожаров погиб 51 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 465 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен более 160 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 87 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество погибших при пожаре в Одесском колледже увеличилось до 12, - ГСЧС

Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Источник: https://censor.net.ua/n3164198
 
 
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Як бідоносець заліз на табуретку, так і почалось.
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Так ещё на дорогах сколько твориться !!!!!! сколько народа гибнет !!!

КАРАУЛ что происходит ,,,
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Прошу прощения, но для того, что бы украинцы не погибали в пожарах Зеленскому нужно запретить продажу населению спичек, зажигалок, дров, газа, угля и любого другого топлива. Обязательно ввести запрет на электричество.
Про утонувших будет весной и летом. Про погибших в автоавариях... Однозначно запрет на поездки в авто как водителям, так и пассажирам. И переговоры...
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В Одессе погибло 12ч - по всей Украине траур. А когда по всей Украине в день гибнет 50 никакого траура Почему так??
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