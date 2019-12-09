 В течение недели во время пожаров в Украине погиб 51 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 12 человек и пострадали 30 человек.

Также сообщается, что с начала недели зареестровано 1 тыс. 357 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 85 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 70 пожаров, спасены на пожарах 74 человека и не допущено уничтожение огнем 447 зданий и 55 ед. техники. Во время пожаров погиб 51 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 465 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен более 160 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 87 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

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Напомним, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

8 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара. Кроме того, он собирается разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.