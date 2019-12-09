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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Франция (1) нормандская четверка (5) Боррель (4)

 Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече

Позиция Франции не ослабит позиции Украины на саммите в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы думаем, что на этой встрече мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском Союзе", - сказал глава дипломатии ЕС.

На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена".

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164195
 
 
 Топ комментарии
 
привет Европе от неофициального спикера путина...
да и нашему миролюбивому Клоуну привет тоже... Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече - Цензор.НЕТ 6925

Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече - Цензор.НЕТ 3247
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Обьєднана для здачі інтересів України. Прибалтика, Польша, Англія - от власне і всі дійсно союзники України.
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Жирик клоун и позер от политики. Его слова - это просто пшик
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молодец ЗЕЛЕНСКИЙ
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Обьєднана для здачі інтересів України. Прибалтика, Польша, Англія - от власне і всі дійсно союзники України.
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Нехай Велика Британія бодай собі з кацапнею дасть раду: на її території кацапи вже кілька разів застосовували елементи зброї масового враження, а вони щось мимрять як ті базарні перекупки.
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Янек був битий бандит, відносно психічно сталий. Просто дав дьору в Ростов, прихопивши бабло. А цей скоморох на грані помутніння розуму, бо абсолютно не готовий до всього цього. Весь час веселився і все брав на стьоб. Зе закінчить в психушці, і в цьому будуть винні шлункоголові.
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Чем ??
.
Членом по рояле , или Эбонитовыми палочками беркутов ??
.
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привет Европе от неофициального спикера путина...
да и нашему миролюбивому Клоуну привет тоже... Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече - Цензор.НЕТ 6925

Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече - Цензор.НЕТ 3247
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Жирик клоун и позер от политики. Его слова - это просто пшик
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Жирик всегда катает пробный шарик кремлядского крысеныша и потом они смотрят на реакцию.
Абсолютно той же тактикой пользуются зеленопейсатые твари
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Это вообще фейк скорее всего. Доктрина кремлёвской пропаганды и один из догматов "победобесия" говорит о том, что выше упомянутый пакт был исключительно о ненападении, а не о разделе польши. Жирик безусловно старый придурок, но признаваться в соучастии "дидов" с фашистами в начале второй мировой войны, он бы не стал.
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Честно, я даже гуглить не буду фейк или нет. Просто от Жирика реально можно такое ожидать. Что-что, а эпатировать он всегда мог
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У Індійському океані він вже мив чоботи Європа об'єднана в підтримці України, - глава європейської дипломатії Боррель про нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 4654
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1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
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1) ты скОзал? РФ выгодны переговоры ибо они показывают себя стороной способной договариваться. Украине - снижение интенсивности боевых действий, и также - показать способность вести диалог. А это несомненный плюс
2) Спасибо, КЭП. Любые переговоры это подразумевают. только есть нюанс - кто-то може получить больше, кто-то меньше. Если стороны устраивает предмет диспута и решение по диспуту - "победа или поражение" мнение чисто субЪективное
3)Слабая позиция это верно. Путин хочет воевать -нет. неверно в корне. Путин хочет воевать не рядом со своими границами, а подальше. никто никогда не хочет иметь у себя под боком боевые действия. Зеленский не хочет воевать - согласен, и это верная цивилизованная позиция.
4) неверно в корне. Способность принять реальность - это как раз таки пойти на переговоры ибо уже в печенках сидит. Сколько еще украинцев должно погибнуть? не надоело?
5) Есть рациональное зерно. но тут целую ветку нужно создавать.
6) Зе обвинял ПП? 0-0 Нет никакой иллюзорной картины мира. Вот как раз таки при ПП оголтелая пропаганда топила за войну, за то что рашка вот-вот развалится, за ржавые искандеры, резиновую армию рашки и тд.
7) Повторяетесь
8) Согласен
9) ZOG. В конспирологи пора.
10) Сказочный @#$
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после того как орков вернули в пасе
благодаря в том числе политике нашего бывшего
не верю я европейцам
есть канечно и у них много хороших людей
но многие продались кацапам за 30 сребреников
опять же повторюсь не без помощи нашего гидранта
... кроме таблички от автобуса кто то что то запомнил?
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Надо все же действовать и в таких условиях. Давить на, ими же провозглашенные, принципы "защиты демократии и человечности"
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1500 озабоченностей, из них 2/3 глубоких . Это очень нас поддерживает. Это ерунда , что Сименс турбины в крыму поставили , и северный поток2 ерунда , главное они нас поддерживают ☝️🧐
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Надо прекратить шантаж бандита ***** "если не будет как я хочу, то будем убивать".
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Побачить Париж і вмерти, щось таки в цьому є.
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Ну да, объединена Европа.....вон как западноевропейские политики задницы рвут за СП-2 в угоду Путлеру. А про Макрона и говорить нечего, продался Путлеру с потрохами, ушлепок.
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А чому б йому і не продатись? Спокійне сите життя, буде гешефт, не стріляють. А війна десь там, за обрієм.
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Зустріч Путіна із Зеленським пройде після завершення Нормандського саміту

Зехло з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
Нам просто вірити Зехло?
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"в нормандском формате 9 мая в Париже. Источник: https://censor.net.ua/n3164195"
Буде ще один самміт діди ваівалі?
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Так у Борреля перед фейсом не маячит срок с конфискацией потому говорит что думает.
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Думаю, что ничем конкретным эти переговоры и закончатся.
Уйло получит, чего хотел - общения на высшем уровне. Его все устраивает, т.к. Украина содержит оккупированные территории!
Зеленский же получит недовольство его действиями со всех сторон.
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Порохобот недовольный, подвид хомосапиенса, живёт среди людей, пользы не приносит, пытается думать.
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Европейские политики в 1 голос радуются нормандской встрече, а шелупонь на Майдане кричит, что поездка туда это Зрада! И при этом вигувкують "Украина це Европа!" Європа об'єднана в підтримці України, - глава європейської дипломатії Боррель про нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 8468
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