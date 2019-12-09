 Европа объединена в поддержке Украины, - глава европейской дипломатии Боррель о нормандской встрече

Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы думаем, что на этой встрече мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском Союзе", - сказал глава дипломатии ЕС.
На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена".
Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.
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Членом по рояле , или Эбонитовыми палочками беркутов ??
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да и нашему миролюбивому Клоуну привет тоже...
Абсолютно той же тактикой пользуются зеленопейсатые твари
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
2) Спасибо, КЭП. Любые переговоры это подразумевают. только есть нюанс - кто-то може получить больше, кто-то меньше. Если стороны устраивает предмет диспута и решение по диспуту - "победа или поражение" мнение чисто субЪективное
3)Слабая позиция это верно. Путин хочет воевать -нет. неверно в корне. Путин хочет воевать не рядом со своими границами, а подальше. никто никогда не хочет иметь у себя под боком боевые действия. Зеленский не хочет воевать - согласен, и это верная цивилизованная позиция.
4) неверно в корне. Способность принять реальность - это как раз таки пойти на переговоры ибо уже в печенках сидит. Сколько еще украинцев должно погибнуть? не надоело?
5) Есть рациональное зерно. но тут целую ветку нужно создавать.
6) Зе обвинял ПП? 0-0 Нет никакой иллюзорной картины мира. Вот как раз таки при ПП оголтелая пропаганда топила за войну, за то что рашка вот-вот развалится, за ржавые искандеры, резиновую армию рашки и тд.
7) Повторяетесь
8) Согласен
9) ZOG. В конспирологи пора.
10) Сказочный @#$
благодаря в том числе политике нашего бывшего
не верю я европейцам
есть канечно и у них много хороших людей
но многие продались кацапам за 30 сребреников
опять же повторюсь не без помощи нашего гидранта
... кроме таблички от автобуса кто то что то запомнил?
Зехло з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
Нам просто вірити Зехло?
Буде ще один самміт діди ваівалі?
Уйло получит, чего хотел - общения на высшем уровне. Его все устраивает, т.к. Украина содержит оккупированные территории!
Зеленский же получит недовольство его действиями со всех сторон.