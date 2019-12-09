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 Политика Украины
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Все про:агрессия (2) Россия (21) потери (2) Милованов Тимофей (97)

 Из-за российской агрессии Украина потеряла от $50 млрд до $150 млрд, - Милованов

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от агрессии Российской Федерации.

Об этом Милованов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. - Ред.) дает оценку в 100 млрд)", - написал Милованов.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных украинскому правительству территориях – Крым и отдельные районы Донбасса - составляет около 85 млрд грн.

Министр уточнил, что на территории АР Крым и г.Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Из-за российской агрессии Украина потеряла от $50 млрд до $150 млрд, - Милованов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3164194
 
 
 Топ комментарии
 
Так точно, Кеп! Только Наркоша собирается все это )(уйлу простить.
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шо за скромненькие подсчетики?хуйла жалеет?
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О как...
И при таких финансовых потерях при Президенте Порошенко и правительствах Яценюка и Гройсмана.... была восстановлена армия... снижены налоги на фонд оплаты труда... увеличены пенсии и зарплаты...
Был обеспечен рост ВВП...

И это когда типа воровали....
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шо за скромненькие подсчетики?***** жалеет?
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""Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. - Ред.) дает оценку в 100 млрд)", - написал Милованов"
Врёт проклятый порохобот!
Это не война, это Адский Порошенко всё украл!
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Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 6087
Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 6087 амфаш это Адский Порошенко всё украл!.... свидетелем в Суд пойдешь? Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 9094
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Так точно, Кеп! Только Наркоша собирается все это )(уйлу простить.
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А если бы выбрали Пороха на второй строк выбрали сколько он бы успел выбить репараций с кацапов ? 50% , 60% или все до последней копейки выбил бы с кацапов?
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Продолжай...барыга липецк торговля на крови минстець офшоры свинарчуки....Бггг Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 9229
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История не знает сослагательного наклонения!
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Ну то есть приблизительно столько же, сколько и выбил за первые 5 лет, осталось узнать сколько он успел выбить за первые 5 лет
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О как...
И при таких финансовых потерях при Президенте Порошенко и правительствах Яценюка и Гройсмана.... была восстановлена армия... снижены налоги на фонд оплаты труда... увеличены пенсии и зарплаты...
Был обеспечен рост ВВП...

И это когда типа воровали....
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А на сколько увеличили пенсии и зарплаты?
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а тебя зебобика.. что в Гугле забанили?
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Зниження вдічі ЄСВ (який платить за працівника власник) і привело до таких мізерних пенсій та понаднормових мільярдних прибутків для 1000 найбагатших людей України. Плюс дотації до ПФУ в 160 млрд на рік.
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Ты считаешь... что до снижения ЕСВ... пенсии были просто огромными... а дотаций в ПФ не было?
А кроме той тысячи... больше никто не платит ЕСВ? Малые предприятия... ФОПы? Не?
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На все это, что ты перечислил, ушла десятина от украденного из бюджета.
Неужели ты думаешь, что перечисленные тобой персоны могли только красть? Нет конечно.
Только наивные так могут думать. Но Петя, Яценюк и Гройсман люди умные и тертые калачи.
Прекрасно понимают, что на чистом воровстве далеко не уедешь. Надо показывать и результат. Вот из остатка поднимали пенсии и зарплаты и т.д.
Но фокус в том, что если бы не было воровства, то пенсии и зарплаты поднимались бы не "на копейки", а на гораздо большие суммы. И был бы не обеспечен рост ВВП, а был бы фактический значительный его рост.
Они украли "тысячу", а вернули "сто". И ты радуешься...
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"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. - Ред.) дает оценку в 100 млрд)", - написал Милованов.""
Не слишком большая вилка 50-150 млд? Оставили для маневра? Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 4499
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Ты посмотри Игорь Валеричь тоже о 100 лярдах говорил. Совпадение или нет?
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Мілованов ще не впевнений - скільки йому вистачить для повного щастя? Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 3445
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Це всерівно що сказати що завтра буде температура повітря від+25 до -25... Як взагалі розумна людина може таке звикнути...
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А це не для розумних і навіть не для 73%, це для росіян. Це ціна за яку тебе продали росії.

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1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
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Україна (і вибраний на виборах президент) повинні на переговорах диктувати свої умови, диктувати впевнено і нахабно.
Боятися нема кого - після того, як країни - підписанти Будапештського меморандуму виявилися ганебними брехунами.
У України є велика армія, і в разі чого якщо почнеться третя світова війна - то Україна в цьому не винна.
А здохнуть всі.
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Никаких денег не жалко, лишь бы не зависеть от России
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Я так понимаю, ты же срыгнул в норвегию, чтобы не зависеть от параши? Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 9890
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Дебіл Мілованов вміє рахувати тільки до 150 млрд. Але він вчиться.
_____________
Нагадаю дебілу Мілованову, що з Нового Року припиняє дію Мораторій про продаж землі. Далі буде хаотична продаж без всякого контролю? Кому завгодно і скільки завгодно? Без будь яких умов? Це і є геніальна ідея міністра, щоб поправити економіку?
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Щось дуууууже велика, так би мовити, дисперсія Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 1396
Економісти мають надавати точніші цифри.
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50 - 150 лярдів... А понад 13000 людських жертв?! За це кацапсинам ніколи не буде прощення!
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Путин предложит Зеленскому денег. Вот так просто и незамысловато. Путин предложит Зеленскому стать одним из самых богатых людей в Украине. Или самым богатым.
Путину нужно, чтобы Украина начала покупать газ. Путину нужно, чтобы новый контракт по транзиту был выгоден России. Потому что по газу у России очень хреновое положение. А у Украины, как никогда, хорошее. Путин предложит Зеленскому газ по очень низкой цене, через любую прокладку. Путин предложит откат за выгодный для России контракт по транзиту. Путин знает, что все, кто от имени Украины заключали контракты по газу, на этом "зарабатывали". Эта схема всегда работала. Любую сумму в обмен на закупку и выгодные условия транзита. Миллиард? Два? Три? Не вопрос. Накручивай свой интерес через прокладку и богатей. Или деньги в офшор сразу после подписания. Они всегда так делали.
Если Зеленский согласится на российский газ, значит, он фактически взял деньги у Путина. Он начал становиться олигархом. Одним из самых богатых в Украине. Если условия транзита будут выгодны России больше чем Украине, значит, Зеленский взял деньги у Путина.
Зеленский был ориентирован на Россию, потому что там его бизнес. Именно поэтому он так осторожен в оценках деятельности РФ и в высказываниях на эту тему. Сериалы, ТВ-программы, роялти. Весь основной заработок квартала 95 на российской аудитории. А сейчас Зеленскому предложат столько денег, сколько он никогда ни при каких обстоятельствах не сможет заработать. Просто купить газ. По низкой цене. Возможно, для начала даже ниже, чем закупаем сейчас. Если Зеленский начнет переговоры о закупке газа, значит, в Украине стало миллиардером больше.
А Донбасс - это бонус, которым будут поощрять, или кнут, которым будут угрожать.
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Новая команда обижена,дерибанить нечего?
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Слишком большой разбег оценки: 50 - 150 млрд. Это означает, что палец в нос, глаза в потолок - и нате вам оценку. Нихрена считать не умеют. Скорее всего это сказано для торга с Путиным - но это бесполезная затея.
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Точно "от войны"? А писали- шо Свынарчуки украли! Как же так, кормилец?
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Ну і,що ви зелені ублюдкі зробили щоб це приинити?

Просто інформація!!!
Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Примітно, що зі списку основних імпортерів картоплі до України взагалі зник Єгипет, імпорт з якого припинився ще у вересні.

Крім того, Україна у листопаді практично не завозила картоплю з Нідерландів.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1840153-********-pochala-importuvati-kartoplyu-z-rf
Через російську агресію Україна втратила від $50 млрд до $150 млрд, - Милованов - Цензор.НЕТ 9901
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ну бабломойский игарьвалеричь озвучил 100 лярдов где то посредине
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Этот дебил говорит, что мы тоже можем столько списать на войну.А так же денег нет надо быстрее землю продовать.
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