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 Политика Украины
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 Встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что встреча президентов на нормандском саммите в Париже является своеобразным дипломатическим наступлением Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом политик сказал в эфире "Сниданка с 1 + 1".

"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне вроде соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре ... " - отметил Кулеба.

По его словам, в течение трех последних лет "ничего не делалось, и российская сторона всячески избегала встречи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретится с лидерами Германии, Франции и РФ, чтобы обсудить шаги для достижения мира на Донбассе, - ОП

Кулеба также добавил, что переговоры будут сложными, ведь Президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а "перед ним сидит человек вообще без этих красных линий".

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164191
 
   
 Топ комментарии
 
кулеба либо дурак реально, либо прикидывается валянком. Мы победоносно отступаем, а разрозненные толпы зулусов в панике бегут за нами... клоуны
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Котики нявкають, коровки мукають, а вовка сциться.
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Отступили на фронте - наступили на в дипломатии... на грабли.
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кулеба либо дурак реально, либо прикидывается валянком. Мы победоносно отступаем, а разрозненные толпы зулусов в панике бегут за нами... клоуны
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"Зеленський йде в атаку на Нормандському саміті" в "атаку воно йде"?
Воно вже сраку вазіліном в чотири слоя намастило, атакун.
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Може я чогось не розумію в дипломатії, але погодитися на все чого вимагала московія всі ці роки заради зустрічі це є "дипломатичний наступ"? Я навіть боюсь уявляти що буде нашим "успіхом" за версією ЗЕдебілів.
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Ну после отступления от Пороха пора бы наконец-то и в наступление пойти. Как говорится каравен идет , а ПЕСы лают
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Котики нявкають, коровки мукають, а вовка сциться.
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Зенарко з Хлом буде зустрічатися вже поза рамками Нормандського формату,тобто питання,які будуть обговорюватися не будуть верифіковані Меркель та Макроном. Ми не дізнаємося про результати цих перемовин, оскільки вони будуть проходити після прес-конференції.
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Лахта падлючая,граждане Украины не позволят капитулировать и сблизиться с рф
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А якщо протерти очі, то все виглядає зовсім по іншому. Не пробували? Попробуй (те).
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Так , ЗЕдебіл йде! у атаку! маю эксклюзивні фото підготовки атаки!

Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 1087 Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 211
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атакун Дужедякула...просто ***** генератор мэмов а не президент
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Кулеба біжить поперед батька у пекло. Ніякого наступу нема, а є перемовини та рішення, які заздалегідь прийняли.
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1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
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Отступили на фронте - наступили на в дипломатии... на грабли.
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Предали Родину, а теперь хомут на жοπу натягивают, типа всё правильно.
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Главное - чтобы в результате наступления,мы не попали в плен.
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Кулеба сам хоть понял, о каком наступлении говорит, учитывая его же слова "......что переговоры будут сложными, ведь Президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а "перед ним сидит человек вообще без этих красных линий".?..... Встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9626
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Блин, ну что вы там все курите или нюхаете? Причем в данном предложении смысловая нагрузеа не на качество гаркотика а именно на слово " Все"!
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При таком наступлении главное не наступить себе на бейцы.
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Ага.
А когда кулебу будут иметь аннально - это будет всего лишь полезный массаж простаты.
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имхо встреча в нормандском формате это бегство Зеленского от решения внутренних проблем Украины
полгода потратил чтобы организовать, и еще миниму год расхлебывать будем последствия этой встречи
а в это время внутри страны будет тварится поолный пи трэш
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Ростов вообще-то стоит на украинских землях.
Надо рашку развалить и Кубань вернуть Украине
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КТО КОГО ?
Держим кулаки, шоб БУБОЧКА вышел из " овального кабинета" мужиком , а не бабой
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надеемся на лучшее
фе успеем сказать вечером
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це - вражаючий подвиг у віках найвеличнішого діяча **********!
ги
шо воно верзе?
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Зелупа же вроде как наступал с суперпланом *простоперестатьстрелять* и отводом ВСУ. И что в результате получили? потерянные территории и сотни убитых и раненных всего за пол года. И ему показалось мало нужно еще по граблям попрыгать и с Чортом пососаться?
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вот так то петюки
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Порохоботы, больше треша, и тогда Петя точно не сядет!
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Ляжет...на шконку
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Кулеба говорит совершенно правильно!
Петруха тока "ненавидел" Путина, напоказ, и нихера не делал, чтобы его, этого Путина, засунуть в задницу.
Не можешь военной силой победить врага - выставь его идиотом, во время переговоров.

Это я сам придумал. Можете законспектировать. Зеленский, сейчас, и провернет этот номер: заставит кремлевского фашиста показать свое нацистское нутро. Весь мир увидит, кто хочет мира, а кто нет. А это означает очередной пакет санкций.
Вот вам и липецкая хфабрика, с ее канхветами...
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липецк канхфеты рошен
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Как насчет сериала Сваты который снимался в 2017 году на территории белоруссии для показа в рашке, бот макшанский?
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Сериалами не интересуюсь, мацковская проститутка.
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Ты не сериалами, а правдой не интересуешся, бот макшанский
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Да, кацапура, вашей скабеевской "правдой" я действительно не интересуюсь.
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и это рассказывает клоун, который не знает повестки встречи )))))
"Я не знаю сценарии, которые обсуждал и утвердил СНБО, так как не являюсь его членом. Но я точно знаю, что президент Владимир Зеленский едет в Париж с реальным желанием победы и абсолютно украинским повесткой дня", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3164062"

зебенята, они вас совсем за идиотов держат?
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Уси на майдан,верните Петю,доколе это будет продолжаться))))
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Надо их пакетом возвращать, вместе с Януковичем... И на одну зону рукавицы шить.
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липецк, барыга, свинарчуки, минстець, торговля на крови, офшоры...Бггг Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 3046
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Отож. А лгунам раньше было принято вырывать лживый язык
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Якби так було і зараз, то багато телеканалів позакривалось би, а в Раді була б мертва тиша у робочий день.
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Мы отводим войска, строим мост и еще фиг знает на что там согласилась "зе-*****" для того что бы ***** согласилось на встречу с "не лохом". Офигенное наступление...
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Смотря по какую стороны границы у него "мы"
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Мил человек, ты не словоблудничай.
Ты ответь на простой вопрос: почему боевой клич твоего гетьмана не услышан на той стороне ? Ведь всё просто: "нужно просто перестать стрелять !" Кстати, это - первый пункт "минских соглашений". Сегодня на цензоре опять сообщение: убит воин ВСУ.
Ты скажи: Зеля каким именно образом собирается попросить русского Царя "перестать стрелять" ? На колени встанет ?
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Я вважав, що це лише "порохоботи" так сміються над Бубочкою. А ні - виявляється, що вони не єдині. Кулебі - респект! 😁
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Шановні УКРАЇНЦІ ..УВАГА .. ресурс УкраїнськаПравда ПОВНІСТЮ захоплені фсб росії - ПОВНІСТЮ . створено ДВА екрани ..один з яких ВІРТУАЛЬНИЙ ..Ви здійснюєте комент ..а він ТІЛЬКИ Вам видимий а реально на ресурсі УП його НЕМА .. це НЕ просто ЗЛОЧИНЦІ - стирають дописи проукраїнських коментарів , маніпулюють ..майте на увазі . продовжується процес ЦІЛОДОБОВОГО ПРЕСІНГУ ЗОМБО .... ВСІ ці канали НЕСУТЬ розбрат НЕвпевненість і розкол Суспільства ... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ... ...уже НЕМА мінсрець ..а діяльність паРашної агентури ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ...де СБУ ..де КІБЕР захист ...ПОДАЄМО запити у ВСІ зацікавлені відомства по НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ворожої агентури на ресурсі УП яка по-шаблонах фсб раші "диригує" ЗОМБУВАННЯМ Українців..під НОСОМ Наших спеців ГАНЬБА ..ДІЄМО на Захист ІНФОпростору України
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Наступление- это хорошо, главное, чтобы атака не захлебнулась...
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Кулеба пацаков отмазывает. Это симптоматично. Кулеба, после аварии по твоей вине адекватные люди в отставку подают.
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"Все они так привыкли лгать, что не могли просто сознаться, что им страшно." Родари Дж. "Джельсомино в стране лгунов"
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Порошенко - враг украинского народа! Работает на Кремль. Это чисто мое убеждение.
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Шобы ваше "наступление" неожиданно не оказалось бегством. Дождемся, чем закончится, а потом припомним тебе, что ты кукарекал Кулеба.
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Возвращение ******** в ПАСЕ - это тоже было дипломатическое наступление ??? ...... ну не клоуны не ?
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не сміши мої капці, наступ кого? члєнограя-уклоніста на чудовисько з кгб?
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Це не той кулеба. Того звуть Микола. А про пацаків згоден.
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Господі, аби воно там нічого непонапідписувало, наступлєніє бд!
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задайТЕ собі питання чому порох три роки говорив про мінськ і не виконував, а зебіл аж стелиться щоб пошвидше зробити блоуджоб пуйлу?
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Как турнули, от корыта, Порошенко и его свинокоманду, так говно и поперло, рошеновское. Там еще палубии с вакарчуками варнякают, шо-то не вразумительное, собирая псевдо-Майданы.
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Ніяк не можу зрозуміти, чи Кулеба вже став яременком чи ні. Пане Кулеба, репутація завойовується роками, а втрачається дуже швидко. Воно вам треба? Вони були і підуть, а вам же тут жити. Чи ні?
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Готовят информационную почву, как поражение преподнести народу как победу! Старый трюк!
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Мне нравятся, как рошено-путинские боты спамят украинские комменты.
Объединились, команды винницкого жлоба и путинского повара.
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