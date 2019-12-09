 Встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом политик сказал в эфире "Сниданка с 1 + 1".
"Я вижу, что сама встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи и если мы вспомним, то россияне вроде соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре ... " - отметил Кулеба.
По его словам, в течение трех последних лет "ничего не делалось, и российская сторона всячески избегала встречи".
Кулеба также добавил, что переговоры будут сложными, ведь Президент Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а "перед ним сидит человек вообще без этих красных линий".
Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран-участниц нормандского формата: Украины, Франции, Германии и РФ.
Воно вже сраку вазіліном в чотири слоя намастило, атакун.
2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.
3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.
4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.
5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.
6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна, б) затеяна злым Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать, чтобы всем было хорошо, т.е. работают на замысел Путина.
7. Резюме: эти переговоры не имеют никакого рационального смысла и призваны лишь закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; являются частью путинского замысла.
8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.
9. Никакая судьба Украины "...в эти два дня не решается", с украинской стороны решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать; с российской - темпы и успешность продвижения очередного этапа операции, направленной против нас.
10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании хотя бы пары извилин той части соотечественников, которые еще не безнадежны окончательно.
Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они:
а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины.
б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдется нам в новое, большое бо-бо- кровь, смерти, куча денег
.
А когда кулебу будут иметь аннально - это будет всего лишь полезный массаж простаты.
полгода потратил чтобы организовать, и еще миниму год расхлебывать будем последствия этой встречи
а в это время внутри страны будет тварится поолный
питрэш
Надо рашку развалить и Кубань вернуть Украине
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Держим кулаки, шоб БУБОЧКА вышел из " овального кабинета" мужиком , а не бабой
фе успеем сказать вечером
ги
шо воно верзе?
Петруха тока "ненавидел" Путина, напоказ, и нихера не делал, чтобы его, этого Путина, засунуть в задницу.
Не можешь военной силой победить врага - выставь его идиотом, во время переговоров.
Это я сам придумал. Можете законспектировать. Зеленский, сейчас, и провернет этот номер: заставит кремлевского фашиста показать свое нацистское нутро. Весь мир увидит, кто хочет мира, а кто нет. А это означает очередной пакет санкций.
Вот вам и липецкая хфабрика, с ее канхветами...
"Я не знаю сценарии, которые обсуждал и утвердил СНБО, так как не являюсь его членом. Но я точно знаю, что президент Владимир Зеленский едет в Париж с реальным желанием победы и абсолютно украинским повесткой дня", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3164062"
зебенята, они вас совсем за идиотов держат?
Ты ответь на простой вопрос: почему боевой клич твоего гетьмана не услышан на той стороне ? Ведь всё просто: "нужно просто перестать стрелять !" Кстати, это - первый пункт "минских соглашений". Сегодня на цензоре опять сообщение: убит воин ВСУ.
Ты скажи: Зеля каким именно образом собирается попросить русского Царя "перестать стрелять" ? На колени встанет ?
є щось ще?
Объединились, команды винницкого жлоба и путинского повара.