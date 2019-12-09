 Водитель Daewoo совершил наезд на двух детей, переходивших дорогу на Киевщине: мальчик и девочка в реанимации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По данным полиции, Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Бориспольском районе, возле села Старэ. Предварительно, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой.
В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.
Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.
Как сообщают в полиции, в настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.
Кроме того, правоохранители в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД: "Водители! Будьте максимально осторожными и внимательными! Своими действиями не подвергайте себя и других опасности! Соблюдайте скоростной режим.
Пешеходы! Переходите дорогу только в разрешенных местах и следуйте знаков дорожного движения!"
бетонный столб снёс
на ланосе
это сколько ехать надо было?