 Верховный Суд Великобритании на этой неделе рассмотрит спор Украины и РФ по $3 млрд взятки Путина Януковичу (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заседания будут проходить с 9 по 12 декабря.

Во время слушания будут рассмотрены технические вопросы, выдвинутые сторонами дела. В частности, будет обсуждаться вопрос о "наличии у министра финансов Украины полномочий для выпуска еврооблигаций на условиях 2013 года и вопрос давления России на украинскую власть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича

Верховный суд планирует завершить рассмотрение спора 12 декабря, указывается в документе.

Судьями выступают лорды Рид (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) и лорд Китчин (Lord Kitchin).

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.