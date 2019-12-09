 "Не была пристегнута. Погибла мгновенно": под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
Сообщается, что смертельное ДТП произошло утром под Киевом возле Зазимья. Женщина-водитель "Хюндай" вылетела с дороги в дерево.
"Не была пристегнута. Погибла мгновенно. А шансы были процентов так 96.5 на глаз... У нее трое детей осталось", - говорится в сообщнии.
Отмечается, что ДТП произошло на том же месте где "Тойота" 4 дня назад насмерть сбила пешехода и уехала.
совсем
очень полезная штука
а консервная банка из металла толщиной 0.75 мм .
И пристегнутость не спасла от такого удара .
А ведь как бухали все за рулём , нарушали все возможные правила и тд. Так и нарушают. Менталитет.
В Китае тоже, что угодно нарушают! Но! Они до срачки бояться быть бухими за рулём. И превышать скорость. Баллы снимают. Права , машину забирают. А можно и срок получить.
А так на зелёный едут , паркуются на зебре, в 2-3 ряда. По встречки могут. В 2 стороны мопеды почти всегда едут одновременно по одной дороге. Но аварии редко бывают. Поскольку никто быстро не ездит.
Все,кто сидели непристегнутые, погибли.Те,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые.
Зроботок проиграл.
Азартным парамоша оказался😅😅😅