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Все про:ДТП (1) Киев (5)

 "Не была пристегнута. Погибла мгновенно": под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. ФОТОрепортаж

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибла женщина-водитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло утром под Киевом возле Зазимья. Женщина-водитель "Хюндай" вылетела с дороги в дерево.

"Не была пристегнута. Погибла мгновенно. А шансы были процентов так 96.5 на глаз... У нее трое детей осталось", - говорится в сообщнии.

Не была пристегнута. Погибла мгновенно: под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево 01

Отмечается, что ДТП произошло на том же месте где "Тойота" 4 дня назад насмерть сбила пешехода и уехала.

Не была пристегнута. Погибла мгновенно: под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево 02
Не была пристегнута. Погибла мгновенно: под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево 03
Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Не была пристегнута. Погибла мгновенно: под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево 04

Источник: https://censor.net.ua/n3164182
 
 
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та достало уже. Сколько можно ? На зону сразу и без залога.
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А якби була пристебнута, то сиділа б як жива. По включали світло вдень то багато впала аварійність,ще й по пристібайтесь придурки, щоб не змогли повилазити як загориться авто після аварії
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3 раза попадал в аварию. Всегда был пристегнут, отделался легким испугом. Последний раз после удара сзади туарег меня провез еще 30 метров. Тетя не заметила что красный сигнал светофора и стоят машины на нем.
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Хоч раз горіла автівка? От коли загориться,тоді і розкажеш як пристебуватись.
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то ти просто - тупий як валінок (називаєш всіх придурками ) . шо там зі стажем ? років 5 є ?
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З 1978р з них з 1986р міжнародні перевезення і жодної аварії.То хто ж тупий як валянець?
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ти просто не попадав . в 97 попав в аварію , якби не ремінь то вже б згнив би. з тих пір постійно з ремнем .
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Мене в автошколі вчили їздить, а вас пристебуватись,з чим вас і вітаю.Зробіть ще ремінь і на унітазі ,мало чого ,всяке буває.
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Вы не правы. Осталась бы живой на 100%. А так даже подушка и шторки не отстрелили скорее всего. Современные бензиновые авто в большинстве случаев не загораются, перекрывается аварийный топливный клапан. топливо не поступает. остаток в топливной вырабатывается очень быстро.
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А про дизельні і газові автівки нічого не чув?
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Никогда не пристегивайся! Помоги эволюции - такие придурки не должны размножаться.
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У нее просто пися не растянута потому и девушка
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почему она слетела с дороги? скользко в Киеве с утра? или подрезали??
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большинство сейчас с региками ездит
очень полезная штука
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Більшість таких випадків через те що відволіклася, телефон чи щось інше... щей не пристебнута, тобто безвідповідальна, премія Дарвіна.
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Так это не авто ,
а консервная банка из металла толщиной 0.75 мм .
И пристегнутость не спасла от такого удара .
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Справа не в 0,75. А якби було 2 мм? Думаєте результат був би іншим? На мою думку справа не в коробці в якій сидить людина, а в мізках. Невже людина не баче, що дорога слизька? Невже ті 3-5 хвилин швидше доїхати варті життя?
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У нас так много аварий что наверное правильно было принять очень жесткие законы в этом плане. Ехал не пристегнут лишение прав лет на 10-15, превысил скорость тоже самое. Сел за руль пьяным лишение прав на всю жизнь. Думаю только такими методами можно поменять ментальность в плане управления авто.
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Можно купить автомобиль ! Но мозги купить нельзя.

А ведь как бухали все за рулём , нарушали все возможные правила и тд. Так и нарушают. Менталитет.

В Китае тоже, что угодно нарушают! Но! Они до срачки бояться быть бухими за рулём. И превышать скорость. Баллы снимают. Права , машину забирают. А можно и срок получить.
А так на зелёный едут , паркуются на зебре, в 2-3 ряда. По встречки могут. В 2 стороны мопеды почти всегда едут одновременно по одной дороге. Но аварии редко бывают. Поскольку никто быстро не ездит.
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Протокол осмотра дтп,старый анекдот:
Все,кто сидели непристегнутые, погибли.Те,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые.
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Наверное какойто порохобот...
Зроботок проиграл.
Азартным парамоша оказался😅😅😅
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