 "Не была пристегнута. Погибла мгновенно": под Киевом автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло утром под Киевом возле Зазимья. Женщина-водитель "Хюндай" вылетела с дороги в дерево.

"Не была пристегнута. Погибла мгновенно. А шансы были процентов так 96.5 на глаз... У нее трое детей осталось", - говорится в сообщнии.

Отмечается, что ДТП произошло на том же месте где "Тойота" 4 дня назад насмерть сбила пешехода и уехала.





Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook