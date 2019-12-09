 "То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ", - Климкин

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.



"Даже если по результатам закрытых опросов (которым я тоже не доверяю, они тоже могут быть манипуляцией) они (в Офисе президента. - Ред.) считают, что "Слуга народа" имеет шансы показать хороший результат на этих выборах, то в Москве это тоже известно. А теперь представьте, как именно будут подбираться кандидаты от "Слуги народа" в ОРДЛО. Думаю, Россия этим воспользуется, чтобы протянуть в избирательный список темных лошадок, которые не только "Слугу народа" развалят изнутри, но и весь Донбасс. И это будет катастрофой. Я верю, что Зеленский искренне хочет освободить людей, вернуть территории. То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ. Никогда не стоит недооценивать Путина и российские спецслужбы. Думаю, желание Офиса президента в вопросах решения проблемы Донбасса идти быстро, без достижения хотя бы базовых параметров безопасности, является большой ошибкой", – подчеркнул Климкин.

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По его мнению, Кремль на 100% процентов подготовился к любому варианту развития событий в ОРДЛО во время или после нормандской встречи.

"На Банковой недооценивают Россию, и напрасно, ведь там на сегодня лучшие ресурсы для контроля над Донбассом. Они это делали почти шесть лет. Кремль на 100% подготовился к любому варианту развития событий в ОРДЛО во время или после нормандской встречи. Еще раз: для Путина Донбасс – это средство, а не цель. Он точно проработал любые сценарии. Абсолютно уверен, что Путин не хочет успеха Зеленского. Более того, в каком-то смысле он боится его успеха, поскольку у Зеленского есть определенная популярность в России. Также у меня есть основания утверждать (основываясь на общении со многими нашими друзьями за рубежом), что Путин очень не хотел победы Зеленского, потому что это для него был не лучший вариант развития событий", - пояснил Климкин.