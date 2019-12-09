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 Политика Украины
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Все про:выборы (2) Зеленский (1) Путин (13) Донбасс (8) Климкин (1) нормандская четверка (5)

 "То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ", - Климкин

Желание Офиса президента Украины Владимира Зеленского в вопросах решения проблемы Донбасса идти быстро и без достижения базовых параметров безопасности, является большой ошибкой.

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если по результатам закрытых опросов (которым я тоже не доверяю, они тоже могут быть манипуляцией) они (в Офисе президента. - Ред.) считают, что "Слуга народа" имеет шансы показать хороший результат на этих выборах, то в Москве это тоже известно. А теперь представьте, как именно будут подбираться кандидаты от "Слуги народа" в ОРДЛО. Думаю, Россия этим воспользуется, чтобы протянуть в избирательный список темных лошадок, которые не только "Слугу народа" развалят изнутри, но и весь Донбасс. И это будет катастрофой. Я верю, что Зеленский искренне хочет освободить людей, вернуть территории. То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ. Никогда не стоит недооценивать Путина и российские спецслужбы. Думаю, желание Офиса президента в вопросах решения проблемы Донбасса идти быстро, без достижения хотя бы базовых параметров безопасности, является большой ошибкой", – подчеркнул Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России нужен весь Юг Украины для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, - Климкин

По его мнению, Кремль на 100% процентов подготовился к любому варианту развития событий в ОРДЛО во время или после нормандской встречи.

"На Банковой недооценивают Россию, и напрасно, ведь там на сегодня лучшие ресурсы для контроля над Донбассом. Они это делали почти шесть лет. Кремль на 100% подготовился к любому варианту развития событий в ОРДЛО во время или после нормандской встречи. Еще раз: для Путина Донбасс – это средство, а не цель. Он точно проработал любые сценарии. Абсолютно уверен, что Путин не хочет успеха Зеленского. Более того, в каком-то смысле он боится его успеха, поскольку у Зеленского есть определенная популярность в России. Также у меня есть основания утверждать (основываясь на общении со многими нашими друзьями за рубежом), что Путин очень не хотел победы Зеленского, потому что это для него был не лучший вариант развития событий", - пояснил Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3164180
 
   
 Топ комментарии
 
Та вам крім ковбаси по 2.20 та сватів, взагалі більш нічого не потрібно.
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Кому нужно мнение человека времен 8 процентного ? "То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ", - Климкин - Цензор.НЕТ 1696
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Кому нужно мнение человека времен 8 процентного ? "То, что Зеленский искренне считает "освобождением Донбасса" – не что иное, как спецоперация РФ", - Климкин - Цензор.НЕТ 1696
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Та вам крім ковбаси по 2.20 та сватів, взагалі більш нічого не потрібно.
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Зате патріот України. А % підтримки так у нас стрімко змінюється. Головне - у мізках більшості українці вже склався стереотип - Зєляпутя колабораст. А проценти будуть пізніше.
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Климкин, умный человек и мне интересно почитать, что он думает по этому поводу.
Тебе не нужно - не читай.
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Слова "искренне считает" нужно брать в кавычки, потому как Земразь является предателем и выполняет планы Кремля по развалу Украины
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Не ну понятно, до Сивохо и Королевской в СНБО "8%" было далеко. Есть чем гордиться👍
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Внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого бойового побратима, надійного друга, воїна бригади Чорних Запорожців молодшого сержанта Темного Дмитра Вікторовича. Вічна пам'ять Герою!

Ця смерть на руках мародера і бариги Зеленського!

"Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 5518
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- Добридень
- Здравствуйте
- А коли ви перестанете стріляти та виведите свої війська ?
- А мы не стреляем потому что нас там нет
- а-а, ну добре . Подумав шо то ви, бо дуже на вас схоже .
- Не не, это не мы, это кто-то очень похожий на нас. Вы обознались
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да, сценарий написан и не Леной, а это значит, что искренность ложная как и самоуверенность, Рост маленький-эго большое.
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Он наверное о том что при любых раскладах контроль Донбасса останется за РФ и они его будут использовать против Украины.
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хороший у Клима тесть
инфой делится
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Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в "нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів". Під час оцієї то зустрічі Зеленський і капітулює, але це не увійде в "нормандский формат" про, що вони там домовляться відомо стане через деякий час і не великими порціями через так званий витік інформації від анонімного джерела. Оце і буде виконуватись. Офіційно повідомлять, що на Нормандському саміті домовились про обмін полоненими, а з інших питань спільної мови досягти не вдалось, але дискусія, щодо зближення позицій буде продовжена на рівні МЗС
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Немецкий источник. Канцлер Германии Меркель уверена, что "нормандский формат" будет использован Путиным и Макроном для прикрытия двусторонней встречи Путина и Зеленского вне этого формата. Министр иностранных дел Маас вообще рекомендует ей отказаться от визита в Париж.(с)
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Давай источник сюда.
А то что-то я про такое не читал....
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У малозабезпечених слуг нема... Чи мо тебе в Гуглі забанили?
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Ты не левко, ты дурко - я в Германии живу и читаю новости.
И то, что ты написал - лажа.
Если нет, кидай линк сюда.
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Зеленский ничего не считает,он не политик,он-янелох,42 годиков.А делать и подписывать он будет только то,что ему скажет Коломойский.Его рука по прежнему в дупе Зеленского,очень глубоко...по самое горло.Так что Климкин слегка слегка затупил с этой фразой.
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А ви уроди, коли вам говорили вирити там рів і поставити стіну і забутися, згадуючи тільки тоді коли орки лізуть через рів і стіну, ви що робили і казали? - Що ви таке кажете!Це ж наші люді - браття і наша земля. А тепер коли ракова пухлина буде знову повернута і дасть вже смертельні метастази, ви тепер говорити про операцію кремля та фсб. Які ваші були та є операції по захисту держави та її розбудови, а не руйнування?!
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ЗЄ відкритим текстом торгується з путіним :сколько ви готови ЕЩЕ компесировать денег?Відкритий меседж - запит путіну.На дагаварняку тет-а-тет путін на пальцях покаже цифру.$100млрд?
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А другі Мінські домовленості, де спочатку йде пункт про вибори а потім про відновлення кордону - це 100% перемога
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Там нема послідовності.
Тільки нумеровані пункти.
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В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.(с)
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Климкин где-то работает или только языком зарабатывает?
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Климкин .
Заканчивай к у р и т ь .
Твой босс уже греет задницу на Мальдивах.
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У Вас все Мальдивы ,нового ничего не дают? Хм, вроде Порох в Киеве, не?
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Добрая треть нынешних "слуг" в парламенте, не особо скрывают своих пророссийских взглядов. И это мало кого волнует в зелёной партии имени преЗЕдента. Видимо теперь пришла очередь заводить откровенных сепаров.
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Досить! Пять років керував... І зараз в тепленькому! Незгоден, на майдан до однодумців виходь...
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Сбитые летчики угомонитесь. Сами завели страну в тупик, дайте другим разрулить ситуацию.
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А що робитимуть учителі зі своїми щомісячними $4000 платні? Пенсіонери викуплять весь кав'яр, а вчителям прийдеться їсти лише сЬОмґу з осетриною? Хіба це справедливо? "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 8003
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Желание Офиса президента Украины Владимира Зеленского в вопросах решения проблемы Донбасса идти быстро и без достижения базовых параметров безопасности, является большой ошибкой.Источник: https://censor.net.ua/n3164180 ===

==== Мне кажется, чего-то Климушкин не тоҐо.... фигня какая-то ..
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в натуре под каждой новостью с упоминанием Зеленского натуральная групповуха бомжей
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Alter Nator свинособака мокшанская ты как тот бомж который пытается опровергнуть наличие у себя вшей )
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Клімкин говорить, що путін розвалить СН із середини. Не погоджуюся, бо вони самі себе розвалять за допомогою Яременко та подібних йому.
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це йому мабуть
його родич нашепотів, той що "герой повернення Крима"?
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еще один путинский агент под прикрытием вопит
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русня, shcherbinin - это вогульская фамилия или остяцкая?
Правда что у вас в юртах до сих пор снохачество в ходу?
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пане Клімкіне, облиште цю дипломатію. Ви прекрасно знаєте, що мавпочка коломИйського може "щиро_вважати" лише про те, на що вкаже коломИйський. А цей, останній, просто хоче далі грабувати Україну.
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Все правильно! Часи дипломатії минули! Дайте йому парабеллум, нехай йде у гори, і відстрілюється. "Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін - Цензор.НЕТ 364
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