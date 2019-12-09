EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  619  17
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (2) санкции (3) Bloomberg (95) Северный поток (31)

 В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg

Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2", в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой долей вероятности будет одобрен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток 2", сообщил помощник Круза.

На прошлой неделе Круз в очередной раз высказался о необходимости введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита российского газа через Украину, - Путин

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Источник: https://censor.net.ua/n3164178
 
   
 Топ комментарии
 
Отлично! Респект Конгрессу! God Bless America!
 показать весь комментарий
 
Тобто дивідендів росія від ПП2 не отримає, бо спочатку санкції, а потім жорстка конкуренція від американців, де їхній газ буде більш вигідним.
 показать весь комментарий
 
Tut eti kompaniji imejet svoji ofisy v amerike svoj biznis tam,znacyt bolse nebudet imet В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8854Mnogim iz etix kompaniji rosija eto meloc,a vot s amerikoj imet problemi oni nexocet
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо там ещё русская разведка передала? В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1459
 показать весь комментарий
 
 
Скориставшись недолугістю Зеленського, Москва зруйнувала двопартійну підтримку України в США
Ведучий FOX News: "я думаю, що ми, мабуть, повинні стати на бік Московії, якщо нам доведеться вибирати між Московією й Україною" переклад @ThisThornyRose
ЯК ДОНАЛЬД ТРАМП УСКЛАДНЮЄ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
 показать весь комментарий
 
Привет фрау Риббентроп, не везёт ей как-то в последнее время.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто дивідендів росія від ПП2 не отримає, бо спочатку санкції, а потім жорстка конкуренція від американців, де їхній газ буде більш вигідним.
 показать весь комментарий
 
 
Болт с левой резьбой.А транзит,через Украину-придется продолжать.
 показать весь комментарий
 
Трохи транзиту буде, але часткова прокачувати газ невигідно.
 показать весь комментарий
 
Отлично! Респект Конгрессу! God Bless America!
 показать весь комментарий
 
 
самые популярные темы Европы на сегодня-импичмент, насмешки над трампушкой, разборка ботоксного на непривлекательные части и заверения в вечной дружбе и ним, а вот зе, только вскользь и только дипломатически, как о пустом и не нужном.... Поток вообще не обсуждают, видимо санкции не так их и страшат. Посмотрим...
 показать весь комментарий
 
 
"Дорога ложка к обеду"
а можно более наглядно: поздно жопу сжимать, когда обосрался.
 показать весь комментарий
 
 
Tut eti kompaniji imejet svoji ofisy v amerike svoj biznis tam,znacyt bolse nebudet imet В Конгрессе США намерены одобрить включающий санкции против "Северного потока-2" проект оборонного бюджета до 20 декабря, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8854Mnogim iz etix kompaniji rosija eto meloc,a vot s amerikoj imet problemi oni nexocet
 показать весь комментарий
 
 
Хороший *подарочек* татаромордве падлючей к Новому Году!
 показать весь комментарий
 
 
Почему в оборонный бюджет, чем он связан с СП-2 ?
 показать весь комментарий
 
Читаю комменты и диву даюсь. Чего радоваться. Они дождались практически финиша строительства и пальчиком так - мі против .А чего раньше не впряглись, а только грозились. Да в принципе и сейчас "одобрили", "озаботились", итд....
Тут просто шкурній интерес поставок СПГ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх