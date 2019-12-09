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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (21) минские соглашения (1) нормандская четверка (5)

 Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ

Россия выступает против каких-либо изменений в минских соглашениях.

Как стало известно "Ъ", Россия заняла жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений, передает Цензор.НЕТ.

Пересматривать договоренности Москва не намерена, сообщил источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по Донбассу и занимавшийся подготовкой к саммиту в "нормандском формате". Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

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"Для них (украинской стороны. - Ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать",— отметил источник российского издания.

Собеседник "Ъ" уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.

Источник: https://censor.net.ua/n3164173
 
 
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а то что они должны были выполнены еще 4 года назад россми не волнует и то что дебальцево должно быть неокупировано тоже пофигу
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Тобто Нормандська зустріч пройде без результатів та прийнятих рішень?
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Боюся, що рішення вже прийняті і Зелох на все погодився.
Просто нам довго про це не розповідатимуть і казатимуть про перемогу.
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Вони так це і планують, але не врахували наявність на перемовинах західної преси. Все буде відомо.
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Жёсткая это наблюдать и продвигаться внутрь государства Украина. Зеленский так ещё не посмотрел в глаза кремлёвскому Фюреру, там понятно что полна жопа. Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ - Цензор.НЕТ 5481
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А те, що перед виборами расєйка повинна прибратись з Донбасу вони не бачать? А те, що Україна повинна відновити контроль над кордоном? Вибори ідуть передостаннім пунктом.
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файна новина
нехай усе остаеться так как е
покi оркi не повиздихають
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Факт в том, что Зеленскому предстоит попытка пересмотреть условия Минских капитуляций подписанных Порошенко от имени Украины. Именно против этого и протестует соевая камарилья вместе с рускими.
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а ты ольгинский бот против чего здесь протестуешь?
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Йому хочеться, щоб українці забули своїх полеглих героїв та все повернути у СРСР-2.
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росияне ещё не в курсе в силе нашего президента. Зеленскому только стоит посмотреть своим могучим взглядом на путина, как тот наложит в штаны, а если Зеленский ещё и ролик снимет да выложит в фейсбук, то россия сразу же капитулирует
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все нормально, главное чтобы диалог между сторонами наладился, а результаты пока не важны... Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ - Цензор.НЕТ 3400 все будет хорошо...
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"что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными"

Тяжело разговаривать с шизофрениками.

А если срок уже прошёл и они уже не досрочные, а послесрочные? проводить вообще нельзя?
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Задрала уже Россия своими двойными понятиями, Украина почему-то только по закону, по договорам должна поступать, а Россия так, как ей придумается.
Поэтому мира с РФ в ближайшее будущее не будет. Мир похоже наступит только тогда, когда не станет РФ, как государства.
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Смысл тогда в этой встрече какой?
Пиар клоуна?
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Я не знаю для чего проводит переговоры Зе, но по моему мнению, лучшее чего можно добиться, сказать после, "Я сделал всё что мог, пошел на все компромиссы но РФ не договороспособна, надо усиливать давление и санкции",
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И в войсках не понятка,солдаты думают уже как и за кого ,и за сколько..
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В конце ноября 2019 г. военнослужащий 56-ой мариупольской бригады совершил предательство. Александр Штоц покинул приделы части. В результате проведенного служебного расследования было установлено, что он перешел на сторону врага. Вчера, 8 декабря, на одном из сепаратистских телеканалов Александр Штоц дал интервью, в котором дискредитирует военно-политическое руководство Украины и командование воинской части. Предатель рассказывал о бытовом алкоголизме и воровстве в рядах ВСУ..
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Так зачем просирать народные деньги на перелеты, если мокши озвучили свою позицию. МИД должен сказать свое слово, если еще там остались профи, и продолжать долбить русню санкциями.
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И кто бы сомневался Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1875
Интрига дня-что ж такого сногсшибательного собирается утворить Янелох, чтобы встреча была продуктивной...
Может, рояль в Париж уже завезли? Росія зайняла жорстку позицію і не має наміру переглядати Мінські угоди на "нормандському саміті", - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 1862
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С позицией паРаши все давно понятно. Истинную позицию Зели никто не знает.
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Факт в том, что Зеленскому предстоит попытка пересмотреть условия Минских капитуляций подписанных Порошенко от имени Украины. Именно против этого и протестует соевая камарилья вместе с рускими.
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Для придания мужества президенту, ПВО страны должно объявить о внеплановых учениях.
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Ну коли і як проводити вибори на своїй території Україна вирішує сама і без рашистських хотєлок . А якщо козлорожим щось десь дуже пече то нехай користуються "Жидкостью для охлаждения ануса" 😃
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