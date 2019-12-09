 Россия заняла жесткую позицию и не намерена пересматривать минские соглашения на "нормандском саммите", - росСМИ

Как стало известно "Ъ", Россия заняла жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений, передает Цензор.НЕТ.
Пересматривать договоренности Москва не намерена, сообщил источник "Ъ" в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по Донбассу и занимавшийся подготовкой к саммиту в "нормандском формате". Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
"Для них (украинской стороны. - Ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать",— отметил источник российского издания.
Собеседник "Ъ" уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.
Просто нам довго про це не розповідатимуть і казатимуть про перемогу.
нехай усе остаеться так как е
покi оркi не повиздихають
Тяжело разговаривать с шизофрениками.
А если срок уже прошёл и они уже не досрочные, а послесрочные? проводить вообще нельзя?
Поэтому мира с РФ в ближайшее будущее не будет. Мир похоже наступит только тогда, когда не станет РФ, как государства.
Пиар клоуна?
Интрига дня-что ж такого сногсшибательного собирается утворить Янелох, чтобы встреча была продуктивной...
Может, рояль в Париж уже завезли?