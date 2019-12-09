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 Политика Украины
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 Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров в "нормандском формате"

Двустороння встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента России Владимира Путина состоится после переговоров в "нормандском формате", ее продолжительность будет зависеть от самих глав РФ и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал он журналистам.

"Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится. - Ред.) после завершения всех мероприятий", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых".

Планируется, что "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164171
 
 
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Лишь бы пукло не полезло целовать животик, с него, дурака, станется...
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скоріше ЗЕ стане на коліна і буде вилизувати інструмент,який не зовсім призначиний для гри на роялі
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Узнаю мышебрата, что ни мысль, то сортирно-половая тематика. Верным путьом идёте, таварисч!
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Да пусть целует. От девственности Бубочки остались только красные труселя
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Девственность девственностью, а педофилия педофилией))
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А вы батенька гурман. Это что же получается, если тебе 42 и ты не лох то значит ребёнок? Тогда Бохдана надо сажать не как коррупционера, а за развращение малолетнего.
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Что-то не припоминаю, чтобы Богдан его развращал)))
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. .. .. РоSSия - преступное государство!!!
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То есть может быть так,что на пресс конференции скажут скорее всего что ничего не договорились,а потом после встречи с пуйлом,позже,как всегда из кацапсих сми узнаем что у них была договоренность,или сам пуйло скажет перевернет,что Зе наобещал,а гидрант этого не говорил,но можна сбрехать они де были один на один такая провокация,,поэтому нельзя им все эксперты говорят встречаться один на один
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График встречи:
14:55 - прибытие в Елисейский дворец
15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель
16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата"
18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.
Источник: https://censor.net.ua/n3164119
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говорят ***** ненастоящее приедет))
настоящее только со своей кружкой ездит))
а с кружкой в елисейский дворец не пускают)
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жалкий юмор...путена уважают, как ни крути, что к вазелину не относится...по щечке похлопают, за ушко и попку потискают, посмеются, и побегут к терану подлизываться и просить - газ там подешевше, отмена санкций на европейские продукты и пр...
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Напомню, на всякий случай, вдруг запамятовал:

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?", - сказал Зеленский во время брифинга в своем штабе.
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