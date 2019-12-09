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 Экономика, Общество
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Все про:бизнес (1) Налоговый кодекс (55) Гетманцев (38)

 Бизнес-сообщество требует от Гетманцева конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс

Бизнес-сообщество, объединенное Союзом украинских предпринимателей, Европейской бизнес ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине, призывает председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить максимально прозрачный, качественный и конструктивный процесс подготовки проекта Закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс ко второму чтению.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

"График дальнейшей работы над законопроектом №1210 должен формироваться с учетом того, что бизнес-сообщество должно иметь достаточно времени для тщательной наработки предложений", - говорится в документе.


В частности, по мнению экспертов, требуют пересмотра и доработки положения проекта закона №1210 об увеличении возможностей фискальных органов применять штрафные санкции, возможности продления налоговых проверок, снятии ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса, выборочном существенном увеличении налоговой нагрузки на определенные отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и табачная, масштабных изменениях в правила трансфертного ценообразования и тому подобное.

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.
"Призываем власти прислушаться к предложениям добросовестного бизнеса, который платит налоги и наполняет бюджет страны, и не препятствовать его деятельности путем поспешного принятия несбалансированных правил налогообложения", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3164170
 
 
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Э, вы чьо? Хотите очередной конец Эпохи 3,14... под угрозу поставить?
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Ну как дети, а хрен вам в газетку в турборежиме завёрнутый! Получите и распишитесь
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