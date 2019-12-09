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  2025  15
Все про:Закарпатье (1) покушение (14) Нацполиция (11) военнослужащие (3)

 Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция

Правоохранители выясняют, почему 31-летний военнослужащий хотел лишить жизни сослуживца. По факту покушения на убийство 52-летнего военного, полиция Ужгорода начинает следствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря, около 19:20.

По словам врача, в медучреждение каретой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлен 52-летний военнослужащий. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту - 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар конфликта младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе досудебного следствия, правоохранители выяснят все обстоятельства данного преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164167
 
 
 Топ комментарии
 
порохоботов всего 8 %, сложно поймать такого, а зебилов считай, что на каждом шагу. По этому выбирать не приходится Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1093
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Та ні, просто випадково прочитали їм книгу про батьків і дітей - Кайдашева сімя Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1658
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РЕЗНЯ́
Женский род
Массовое жестокое избиение, массовые убийства.
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Просто два молодых человека поспорили сольет ли зеленский в париже Украину или нет Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5888
И закончилось все поножовщиной...
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А ведь могли бы вместо этого какого-нибудь порохобота отпинать вместе, вот такая вот ужгородская резня получилась...
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порохоботов всего 8 %, сложно поймать такого, а зебилов считай, что на каждом шагу. По этому выбирать не приходится Резню между военнослужащими-контрактниками расследуют на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1093
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Ничего, зато кучкуются в одном месте. Оно и правильно, психически ненормальным надо держаться вместе, поодиночке-пропадут.
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Зебил убил порохобота за то что тот называл Зелю писюнистом
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На основе этих реальных событий, будет снят бюджетный ужастик "Ужгородская резня штык-ножами"
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що за філологічне ******** на цензорі, пишеш коментар українською а виходить - азіровка? Невже Вітя Астанавітесь і Кіля Рери Лопату вже в Україну повернулись? Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 978
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о т к у р в а в ж е н а в і т ь с л о в о " по у к р а ї н с ь к о м у" з а м і н я ю т ь " по - р у с с к и"?
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Хтось з редакторів йде в кільватері Кілі Азірова.
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ну а чего ждать от человеческого материала, согласившегося на такие условия и заработок - идут те, кто не может найти себе работу в других областях: лодыри, бандиты и прочий сброд... Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1662 если бы платили по человечески, то можно еще как-то отфильтровывать быдло, а пока все закономерно...
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