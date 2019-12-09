 История с малокомплектными школами непопулярная, но там воруют у детей будущее, - Гончарук

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития.
"Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах", – сказал он.
Гончарук отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.
"Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее", – добавил он.
Этот дебил возомнил себя педагогом-методистом. Ничего общего в озвученных им даных с выводами которые он делает. Вот когда министр образования в Украине наконец то доучится и получит высшее образование - тогда и рассуждайте о будущем. Двоечники хреновые
на прикладі совка все це побачили -трудящі отримцвали по 13-15% заробленого а мафіози та номєнклатура за хабарі "пільги"та житло купляли.. отакий він сосІалізьм
25, - вам добра і здоров'я!
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Я, наприклад,закінчила свого часу сільську школу, згодом - університет, аспірантуру, здобула ступінь кандидата наук (до речі, ніколи ні в кого нічого не списувала, оцінок і дипломів не купувала! тому оці теперішні невігласи мене ой як дратують!!!). Цього року всі випускники моєї школи вступили до закладів вищої освіти, тобто набрали досить високий рівень балів. До того ж, діти з села знають багато чого іншого, на відміну від міських, уміють працювати і точно знають, що на вербі груші не родять і батони не висять!. А робити такі безпідставні заяви високопосадовцю не личить. Хоче забрати кошти в сільських шкіл? Хоче, щоб села взагалі пустками стали ?