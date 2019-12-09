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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1) Россия (21) нормандская четверка (5) Грушко (2)

 В МИД России выступили против расширения "нормандского формата"

Россия негативно относится к расширению "нормандского формата".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Капитал", об этом сообщил заместитель главы российского МИДа Александра Грушко.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - заявил он российскому изданию ТАСС.

Он также добавил, что урегулирование конфликта в Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. "Не надо искать альтернативу", - заявил Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера" и "принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената заявил, что существуют дискуссии о попытках расширить "нормандский формат".

Сейчас в "нормандскую четверку" входят руководители четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет первый с 2016 года саммит "нормандской четверки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ: Ввод полиции и Нацгвардии Украины в зону разведения сил на Донбассе перечеркнет его смысл

Источник: https://censor.net.ua/n3164164
 
 
 Топ комментарии
 
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с Путиным планируется, и я его не боюсь



Вопрос знатокам....

Зачем тогда нужно было извиняться перед кадыровым, если он не боится пуйла???
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4130



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ОТЖЕ!!! Сьогодні Народ України вручив ЗЕленої шмарклі козирного туза. Це найпотужніший його козир на переговорах з xyiлoм.

В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4636
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ОТЖЕ!!! Сьогодні Народ України вручив ЗЕленої шмарклі козирного туза. Це найпотужніший його козир на переговорах з ******.

В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4636
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с Путиным планируется, и я его не боюсь



Вопрос знатокам....

Зачем тогда нужно было извиняться перед кадыровым, если он не боится пуйла???
В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4130



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Не розхитуйте піаніну!

А пісюніст, пробачте, піаніст скоро з'явиться? У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 3745
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Если я, например, скажу: "Извини, но ты грязный *****" - то означет ли сие мое извинение, что я тебя испугался и прогнулся перед тобой?
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Бубочка, бусінка, вава, гідрант, говнокомандувач, клован, клоун, мальчік, Моніка, пісюніст, припіздент, сцарь, сцикло, шмаркля. Це вам не барига, не мародер якийсь і навіть не кривавий пастор. Одразу видно, що Зелю бояться та поважають. Найвеличніший лідер світу, чьо))
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Гідрант і гівнокомандувач - це про твого соєвого "лідера опозиції". Не треба плутати тепле з м'яким.
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хорошо буду смахивать в другую сторону У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 5112 ну ты понял
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Зустрічайте!!! ПреЗЕдент Німецької Порноакторки, гідрант смартфонізації, щасливий володар булави, печатки, ксиви та піаніно, неперевершений маестро пісюніст Володимир ЗЕбіл ********!


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Треба на клавішах червоні лінії намалювати, а то ще не туди покладе.
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Краще натерти і посипать подрібненою скловатою...Ефективніше...
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Ще б пак, це скільки ще доведеться забашляти ....

Та й компри може не знайтися.
То звісно московія проти.
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Сьогодні на всіх телеекранах світу "Нормадський квартал 95". Не пропустіть!
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Завєршіть развод? ЯНєлох согласєн, от лише украхюїнці проти.
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об этом сообщил заместитель главы российского МИДа Александра Грушко.Источник: https://censor.net.ua/n3164164. А еще говорят, что в Раше ЛГБТ притесняют.

В МИД России выступили против расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4422
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Алтер натор похоже что он дмитро. тот тоже всякую хрень любит постить и косить под петриота
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Ось швидка допомога, від волонтерів Мегаполіграфу
Цензор писав про них
Можеш запитати в них, скільки акумуляторів я передав фронту
чмо

У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 1837
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Я з тобою тут не хочу мірятися піпіськами, це поперше, по друге, те що ти став на сторону зе зрадників- факт. То хто чмо?
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Бубочка подмылась и летит в Париж
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"Вофке" не "ндравятся" "лохматые" пузики?... Поэтому "Блазень" сделал "депиляцию", перед поездкой в Париж?...
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Вчера стою, разговариваю с хозяином рыбного магазина - заказывал хорошего карпа, чтобы закоптить, на Новый год... Подходит бабка... "Выдаёт": "Завтра война кончится...". Спрашиваю: "Откуда вы знаете?". "А в 95-м квартале сказали...". Хохот прозвучал из двух глоток, одновременно... "Надёжный источник информации" - "95-й квартал"...
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Вера - великая движущая сила для не окрепшего разума.
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Так они же орали, что главный "контингент" проституток - из Украины!!! А как же "духовноскрепность"?...
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Я за особый статус: за бетонной стеной и колючкой.
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Макрона - запугали "жёлтыми жилетами", Меркель - купили дешёвым газом... А на американцев или британцев ни "пугалок", ни "бабла" не хватает...
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В омериганців є трампуша, жадібний до кремлівських грошей.
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А ще у американців є Конгрес, який тримає "Трампушу" за яйця... І щось мені думається - не з метою їх "вилизування"...
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Седой мальчик Грушко, кацап-дипломат с совковым менталитетом, делает заявление ТАСС (телеграфному агентству советского союза). Да только куй вам, а не совок 2.0.
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Россию , читай ****, устраивает МИнский договорняк, и который подписал шоколадник. И Россия против изменения , которые хочет внести Зе в эти договоренности.
Вывод очевиден, кто сыграл в интересах России.
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РоSS ия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!
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Шоколадний уйо_ок такий же боягуз як і зелений уйо_ок...
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Как меняется "риторика" "Лахты"... Весной визжали, что "Зеленский - антипод "Пороха!!!, Он лучше, он "красавчег", всех "накормит от своей груди"!!!...". А сейчас уже его сравнивают с "Порохом"... В 19-м веке в Великобритании был популярен тезис - "У Англии не постоянных друзей... Есть постоянные интересы...". Запомните, "кацапы": "У украинцев нет постоянных кумиров - есть постоянное стремление к свободе...". "Чорную раду" ("Майдан"), никто не отменял...
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В МИД России выступили против расширения "нормандского формата", а чё сопротивляться России могли бы со своей стороны предложить представителя со своих колоний Московии ,к примеру Лукашенко У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 8743
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Чи "президента" Венесуели, чи, Вірменії, чи Сербії
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
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странно было бы если согласились. война в Украине "гражданская", а соседка баба яга против урегулирования.
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