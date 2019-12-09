 Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделено, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и гражданской позиции, чтобы довести эти дела до конца", - сказал он.

При этом Разумков отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и "далеко не все хотели действительно расследовать эти события".

"Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена", - предположил спикер.

При этом он добавил: "Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований".

Председатель ВР надеется, что "обновление системы, изменение подходов, как в ВР, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года".

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