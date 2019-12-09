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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (1) ГБР (4) Разумков Дмитрий (3)

 Часть доказательств по делам Майдана, видимо, была уничтожена, - Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что Государственное бюро расследований сможет до конца расследовать дела Майдана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделено, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и гражданской позиции, чтобы довести эти дела до конца", - сказал он.

При этом Разумков отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и "далеко не все хотели действительно расследовать эти события".

"Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена", - предположил спикер.

При этом он добавил: "Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований".

Председатель ВР надеется, что "обновление системы, изменение подходов, как в ВР, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164161
 
 
 Топ комментарии
 
Німожєтбить!!!! Питро Олексійович лічно куріровав розслідування!! То мабуть якийсь шпіон зєбєні понищив докази, щоб очернити Порошенка!!
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Та ніхто і не сумнівається, шо цей лідєр єсть, єл і будет єсть. Амінь.
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І хто ж ці докази знищив пане Разумков - мабуть "марсіани"???
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Зебилы уже с "пропавшей" ситуационной комнатой СНБО облажались.
Может и с документами так.
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Вообще-то облажались подобные тебе, перебрехивающие новости.
Ибо никто ничего не заявлял о ситуационной комнате СНБО. Претензии были о демонтаже аналогичной ситуационной комнате в АП, а не в СНБО.
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Ни для кого давно не секрет, что беркут начал стрелять в ответ на провокационную стрельбу по нему со стороны боевиков пашинского и парубия
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За уничтожение улик по убийствам на Майдане попередникам должны ответить, чтоб другим не повадно было так делать.
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Що, і свідків з підозрюваними знищили?
Треба ще Майдан догори дном поставити.
Ну, а так, взагалі, то ваш намйок поняно, пане Разумков.
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