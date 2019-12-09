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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (3) Милованов Тимофей (97)

 Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов

Предложения "послать" МВФ являются безответственными.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много не-экономистов предлагают "послать" МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины. На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ - некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ - есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля. Крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики", - заявил Милованов.

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"МВФ предоставляет заем только при условии уверенности, что экономическая политика государства ответственная. То есть тогда, когда по их мнению действия правительства, НБУ и власти в целом взвешенные и обоснованные. Если программы нет - то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы - внутренние и международные - будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно больший процент - экономика и наконец налогоплательщики - мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньший экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет", - пояснил он.

"МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3% в USD. Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом - или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривну. ️ Поэтому для Украины сейчас - после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне - важно привлекать новых инвесторов, чтобы: росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг европейского уровня. А средства МВФ - были финансовой подушкой в ​​нашей экономике", - резюмировал министр.

Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов 01
Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3164158
 
 
 Топ комментарии
 
Не відійшов від виборів? Забухав при підрахунку голосів? 😁 ПреЗЕдент у нас тепер Валодья Зєлєнскій. Тепер він за все відповідає. Тому, якщо хочеш похмелитися, то до нього. 😁 Якщо три місяці зарплатню не видають, як ото лікарям у Дрогобичі, то теж до нього.
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Схоже він, цуко, у вас мозок висмоктав,
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Кстати если доллар станит по 8, то при зарплате в 15 тыщь гривен, человек будет зарабатывать почти 2 тыщи баксов. Как тебе такое, Тимофей Милославский? И не прийдется гастерам топать в Пильшу Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов - Цензор.НЕТ 274
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"Кстати если доллар станит по 8, то при зарплате в 15 тыщь гривен..." - килограмм картошки будит стоить 1500 грн, а пачку масла "человек" сможет купить в рассрочку на 5 платежей от Приматбанка. Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов - Цензор.НЕТ 1809
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Прохвесионалы у власти.Скоро и зерно будем покупать у параши.Картошку уже покупаем.
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Кацап, про картофан можно поподробнее? Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов - Цензор.НЕТ 38
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Папчдробнєє тобі Держстат розкаже. Про вартість "борщового набору" за минулу осінь і тепер. Там і про картоплю буде.
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Я в курсе, что зеленский-гамно. И что цены растут на все. Но что кртофель будем в параше покупать - это фантазии запоребрикового "сидора сидоровича" на зарплате
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про крым тоже так говорили и про войну с рф в 2013ом ))) и где эти говорилки?
))))))))))))
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Как говорили про войну с парашей в 2013? И что такое "рф"?
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а разве ты знал слово параша в 2013ом?
та что ты вполне тупейший пи..бол,
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Кацапорылый, пшлонах в свою парашу из У Відсутність програми співпраці з МВФ призведе до економічної кризи, - Милованов - Цензор.НЕТ 1778 краины!
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Я вообще не розумію, нафіг нам МВФ, якщо всю країну кормить, обуває і вооружає лічно Петро Олексійович???
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Схоже він, цуко, у вас мозок висмоктав,
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Не відійшов від виборів? Забухав при підрахунку голосів? 😁 ПреЗЕдент у нас тепер Валодья Зєлєнскій. Тепер він за все відповідає. Тому, якщо хочеш похмелитися, то до нього. 😁 Якщо три місяці зарплатню не видають, як ото лікарям у Дрогобичі, то теж до нього.
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Настасья‏ @andreieva_a 10 ч.10 часов назад

Люди, які вимагали "отнять і подєліть" гроші Порошенко.

Тепер обурені, що він "роздає"свої гроші.
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Шоб дебилы спрашивали:- А нафига им МВФ/
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З якого переляку? З моменту кінгурації, 21 травня, обов'язок "кормільца" перейшов до 95 кварталу і бубочкинелоха42рочки особисто. А про шкоду від МВФ треба з'ясовувати, тут ви праві... . Невже презЕдент брехав своєму нарІдові? А?
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На офіційному сайті МВФ немає жодної згадки ні про розмову, ні, тим паче, про повернення місії. Чергова брехня...
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Таки так. Нема довіри, маркер не працює (за Миловановим). Хто ж злодію і неучу позичить?
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готов так же как и раньше, но после выполнения ряда условий, как-то стребовать 5 млрд с Бени.
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По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов)
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Как жи ж так???????????
В сериале Слуга Народа МВФ был послан найух!!!!!!!!
Неужели то была ниправда???????????????
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Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов - Цензор.НЕТ 9614
Тётя Роза‏ @Anakoyher 1 ч.1 час назад

- Изя, а этот Зеленский тот ещё фрукт.
- Фрукт, говоришь? Странно.
А голосовали за него почему-то в основном овощи.
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Volodymyr Ariev
23 год

Я не розумію, навіщо ОП бреше і маніпулює, виставляючи себе на посміховисько.

Вчора заявили про 96% підтримку переднормандських ініціатив Зеленського на підставі «соціології» в студії Шустера.

Сьогодні в ОП кажуть про $5,5 млрд кредит від МВФ, як про доконаний факт.
При цьому там «забули» про ключові слова директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, які є на сайті МВФ, але нема на сайті ОП:
«Ця угода підлягає затвердженню керівництвом МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом.

Ефективність домовленості буде залежати від виконання ряду попередніх дій.» (оригінали - в посиланнях в коментарях).

Попередні умови - це не просто не повернути Приватбанк Коломойському, а відібрати у Коломойського ті $5,5 млрд, які він з банку вимив і відмив.
До речі, там і $10 млн, які через схеми відмивання дісталися безпосередньо двом офшоркам Зеленського - я про це ще до виборів писав.

Тому, недолугі спроби показати міць чи результативність викликають лише... ммм... співчуття. Ну і свідчать про протилежне.
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Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в официальном пресс-релизе МВФ.
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Переведите на русский или украинский язык фразу из пресс-релиза МВФ

"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions."
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Мне не нужно что-то нажимать, я хотела увидеть понимаете ли Вы смысл написанного.
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Суть важнее формы. Не отвлекайтесь от главного.
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"Я не розумію, навіщо ОП бреше і маніпулює, виставляючи себе на посміховисько."
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Вы в адеквате?
Это слова Арьева, пост которого я показала.
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для неважных идиотов
и эффективность соглашения будет зависеть
от выполнения ряда предшествующих действий.
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взыскания долгов собственников банков-банкротов ведется. Заведено Дело Гонтаревой - Порошекно.
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САМИ зеленые что делают для возврата денег?
Теперь это их обязанность, о чем и заявили в МВФ.
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Ведется УГОЛОВНОЕ следствие против Порошенко и Гонтаревой.
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Зебобик, при чем тут Порох, если МВФ требует посадить Беню???

Или уже позеленело в глазах???
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МВФ требует взыскания долгов ВСЕХ собственников банков-банкротов!!!
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Алла, Вы все правильно пишите.

Просто ЗЕленым обезьянам нужен рейтинг и показать, что ЗЕ Великий реформатор и политик.
НО, Клоун, всегда останется клоуном.....

Не обращайте внимания на тупых ЗЕленых ботов, я их просто в спам отправляю!)
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Если отдельные из них пытаются приводить хоть что-то похожее на аргументы, пусть кривые, косые, я предпочитаю возражать им фактами.
Это информация не только для них, но и для желающих думать.
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По информации источников LIGA.net, под "prior actions", которые упоминала Георгиева, имеются в виду прежде всего изменения в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов)
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Ну вот Вы и перечислили условия, которые еще должна выполнить власть Украины.
В числе прочего она должна вернуть в бюджет украденные Беней деньги.
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Уголовное дело Готартава - Порошенко уже ведется. Скоро узнаем куда они дели деньги.
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Прошел почти ГОД. Как успехи в расследовании?
Другое дело против нее уже закрыли.

НАБУ закрыло дело против Гонтаревой.



https://finance.liga.net/personal/novosti/nabu-zakrylo-delo-protiv-gontarevoy-o-nedostovernoy-deklaratsii






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Ее нет в стране, об этом известно всем.
Где заявка в розыск по линии Интерпола?
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Поэтому он спалила свой дом что бы выглядеть политической беженкой. Все равно скоро привезут.
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Где заявка в розыск по линии Интерпола?



У них же куча "доказательств ее преступлений"?
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А вам не кажется странным что почему то до сих пор не открыли дело против Коломойского?А насчет Порошенко, то чтоб его поймать нужно обладать интеллектом, так что я могу с вами даже поспорить что его дело закроют и ничего недокажут.
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Взыскания долгов собственников других банков-банкротов, все вопросы к Гонтаревой и Порошекно. Уже ведется уголовное дело.
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