 Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много не-экономистов предлагают "послать" МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины. На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ - некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ - есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля. Крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики", - заявил Милованов.
"МВФ предоставляет заем только при условии уверенности, что экономическая политика государства ответственная. То есть тогда, когда по их мнению действия правительства, НБУ и власти в целом взвешенные и обоснованные. Если программы нет - то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы - внутренние и международные - будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно больший процент - экономика и наконец налогоплательщики - мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньший экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет", - пояснил он.
"МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3% в USD. Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом - или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривну. ️ Поэтому для Украины сейчас - после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне - важно привлекать новых инвесторов, чтобы: росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг европейского уровня. А средства МВФ - были финансовой подушкой в нашей экономике", - резюмировал министр.
))))))))))))
та что ты вполне тупейший пи..бол,
Люди, які вимагали "отнять і подєліть" гроші Порошенко.
Тепер обурені, що він "роздає"свої гроші.
В сериале Слуга Народа МВФ был послан найух!!!!!!!!
Неужели то была ниправда???????????????
Тётя Роза @Anakoyher 1 ч.1 час назад
- Изя, а этот Зеленский тот ещё фрукт.
- Фрукт, говоришь? Странно.
А голосовали за него почему-то в основном овощи.
23 год
Я не розумію, навіщо ОП бреше і маніпулює, виставляючи себе на посміховисько.
Вчора заявили про 96% підтримку переднормандських ініціатив Зеленського на підставі «соціології» в студії Шустера.
Сьогодні в ОП кажуть про $5,5 млрд кредит від МВФ, як про доконаний факт.
При цьому там «забули» про ключові слова директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, які є на сайті МВФ, але нема на сайті ОП:
«Ця угода підлягає затвердженню керівництвом МВФ та затвердженню Виконавчим комітетом.
Ефективність домовленості буде залежати від виконання ряду попередніх дій.» (оригінали - в посиланнях в коментарях).
Попередні умови - це не просто не повернути Приватбанк Коломойському, а відібрати у Коломойського ті $5,5 млрд, які він з банку вимив і відмив.
До речі, там і $10 млн, які через схеми відмивання дісталися безпосередньо двом офшоркам Зеленського - я про це ще до виборів писав.
Тому, недолугі спроби показати міць чи результативність викликають лише... ммм... співчуття. Ну і свідчать про протилежне.
"This agreement is subject to IMF management approval and to approval by the Executive Board, and effectiveness of the arrangement will be conditional on the implementation of a set of prior actions."
Это слова Арьева, пост которого я показала.
и эффективность соглашения будет зависеть
от выполнения ряда предшествующих действий.
Теперь это их обязанность, о чем и заявили в МВФ.
Или уже позеленело в глазах???
Просто ЗЕленым обезьянам нужен рейтинг и показать, что ЗЕ Великий реформатор и политик.
НО, Клоун, всегда останется клоуном.....
Не обращайте внимания на тупых ЗЕленых ботов, я их просто в спам отправляю!)
Это информация не только для них, но и для желающих думать.
В числе прочего она должна вернуть в бюджет украденные Беней деньги.
Другое дело против нее уже закрыли.
НАБУ закрыло дело против Гонтаревой.
https://finance.liga.net/personal/novosti/nabu-zakrylo-delo-protiv-gontarevoy-o-nedostovernoy-deklaratsii
Где заявка в розыск по линии Интерпола?
У них же куча "доказательств ее преступлений"?