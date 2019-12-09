 Отсутствие программы сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису, - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много не-экономистов предлагают "послать" МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины. На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ - некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ - есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля. Крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики", - заявил Милованов.

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"МВФ предоставляет заем только при условии уверенности, что экономическая политика государства ответственная. То есть тогда, когда по их мнению действия правительства, НБУ и власти в целом взвешенные и обоснованные. Если программы нет - то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы - внутренние и международные - будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно больший процент - экономика и наконец налогоплательщики - мы с вами. Так же меньшая сумма инвестиций означает меньший экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет", - пояснил он.

"МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3% в USD. Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом - или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривну. ️ Поэтому для Украины сейчас - после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне - важно привлекать новых инвесторов, чтобы: росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг европейского уровня. А средства МВФ - были финансовой подушкой в ​​нашей экономике", - резюмировал министр.



