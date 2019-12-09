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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (9) драка (1) Разумков Дмитрий (3) Бужанский (12) Лерос Гео (10)

 Эмоции бушуют, но защищать никого не буду, - Разумков о драке в Раде "слуг народа" Бужанского и Лероса

Председатель Верховной Рады Украины считает, что эмоции не должны приводить к дракам в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером, комментируя недавнюю драку с участием народных депутатов от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского и Гео Лероса.

Разумков отметил, что "эмоции бушуют в ВР, даже во фракции "Слуга народа", однако эмоции должны все же оставаться в пределах и человеческого общения, и в пределах позиции народных депутатов".

По его словам, народные депутаты, принимавшие участие в этом "не совсем демократическом общении", с этим соглашаются.

"Надо сохранять лицо парламента, чтобы он оставался образцом, на который хотелось бы равняться", - сказал Разумков, отметив, что плохо, когда такие вещи происходят.

"И защищать я не буду ни коллег, ни себя. Но, если мы будем сравнивать с тем, что ранее происходило в Верховной Раде, то я думаю, что все же изменения есть, и они положительные", - подытожил спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский. ВИДЕО+ФОТО

Ранее в ходе заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".

Позже СМИ опубликовали переписку в чате "Sluga Speakers", которая страла поводом для конфликта. В ней нардепы обсуждали законопроекты в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении в чате.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук. Ответ Лероса выглядел следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке. В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, в августе нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто".

Ранее Духнич в ходе интервью с главой партии "Слуга народа" охарактеризовала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича".

Позже свою реакцию обнародовала партия "Слуга народа". Политсила осудила высказывания Бужанского и извинилась перед журналисткой, но отметила, что реакция нардепа является "достаточно понятной" и попросила журналистов впредь воздерживаться от "такого рода оценочных суждений".

Источник: https://censor.net.ua/n3164157
 
 
 Топ комментарии
 
Выгнать их нафик во главе с Розумковым
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А меня больше интересует - у Разумкова, как представителя законодательной власти, аппетит хороший? Стул хороший? Какие-нибудь пикантные подробности, чтобы заполнить новостями сайт о "работе" законодательной ветви власти...
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субсидии урезали - многих сократили....., все не оправданно дорого....
по факту, качество жизни украинцев резко просело буквально за несколько месяцев...
в моем городке кого я знаю, которые топили за Зе замолчали резко....- ходят пришибленные..
И это только начало ...
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Выгнать их нафик во главе с Розумковым
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Пусть для начала хотя бы вернут прошлого спикера Эмоции бушуют, но защищать никого не буду, - Разумков о драке в Раде "слуг народа" Бужанского и Лероса - Цензор.НЕТ 7538
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Та уже клоун моника наработала на посадку
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Да у вас у слуг вообще бардак.Везде.За столько месяцев ничего не сделали для людей.Украинцам урезали все,а себе оставили заоблачные зарплаты при таком нищенском бюджете.Поднимите вопрос,чтобы все затянули пояса,а не только украинцы.Печему есть миллионные и стотысячнве зарплаты.Ведь они не отработаны.Эти люди ничего не сделали.И прибыли от них нету.
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субсидии урезали - многих сократили....., все не оправданно дорого....
по факту, качество жизни украинцев резко просело буквально за несколько месяцев...
в моем городке кого я знаю, которые топили за Зе замолчали резко....- ходят пришибленные..
И это только начало ...
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По ходу,зеля и его сивохи дорулились.Молодые 42летние нелохи.
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А меня больше интересует - у Разумкова, как представителя законодательной власти, аппетит хороший? Стул хороший? Какие-нибудь пикантные подробности, чтобы заполнить новостями сайт о "работе" законодательной ветви власти...
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Из бытовухи лепят событие, любая постанова лишь бы отвлечь от дерибана земли,консесий,
тарифов.Ганьба шахраям соросятского разлива.
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Дать она то дала, но Разумкову. Он попробовал и сказал, - такую защищать не буду.
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А шо, они там до сих пор дерутся? Или леди Верещук рыцарю-зачинщику поединка свой мандат даже понюхать не дала?
Есть же территория сумрачного релакса - пространство сессионного зала за колоннами. Там со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом, можно поучаствовать в мастер-классе по ХендМейдРасслабону от Кивы, законнектиться с лахудрами в чате «анал-табу» от Яременки или полюбезничать с дамским угодником Иванисовым.
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Гео Лерос...Ну прям Нео!!!!!! Видать у Морфиуса не ту таблетку взял!!!
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