 Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье в интервью Fox News министр обороны США Марк Эспер.

"Президент Рейган знал, какими были угрозы того времени. Угрозой тогда был СССР. А президент Трамп знает, что вызовы для нас в долгосрочной перспективе - это Россия и Китай", - сказал он в интервью каналу.

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Накануне в ходе форума по национальной обороне имени Рональда Рейгана Эспер также признал, что, по его мнению, США отстали от России в области гиперзвукового оружия. По его словам, Вашингтон несколько лет назад сделал паузу в этих разработках, когда опережал Москву. Он отметил, что по этой причине внимание Пентагона может быть смещено с угроз Ближнего Востока.