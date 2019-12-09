 Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье в интервью Fox News министр обороны США Марк Эспер.
"Президент Рейган знал, какими были угрозы того времени. Угрозой тогда был СССР. А президент Трамп знает, что вызовы для нас в долгосрочной перспективе - это Россия и Китай", - сказал он в интервью каналу.
Накануне в ходе форума по национальной обороне имени Рональда Рейгана Эспер также признал, что, по его мнению, США отстали от России в области гиперзвукового оружия. По его словам, Вашингтон несколько лет назад сделал паузу в этих разработках, когда опережал Москву. Он отметил, что по этой причине внимание Пентагона может быть смещено с угроз Ближнего Востока.
P.S. Картопелькі від агресора не бажаєте? А от натє - на 1,6 млн.дол))
Україна почала імпортувати картоплю з РФ
Продай свою землю! Купи картоплю у кацапів! Врятуй агресора від санкцій!
Когда нет мозгов.....
А мы говорим про нашего тупого клоуна....
В США тоже дураков хватает...
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста