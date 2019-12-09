EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  251  9
Все про:Китай (32) Россия (21) США (9) Трамп (2) Эспер Марк (1)

 Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер

Президент США Дональд Трамп в долгосрочной перспективе видит вызовы для США со стороны России и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье в интервью Fox News министр обороны США Марк Эспер.

"Президент Рейган знал, какими были угрозы того времени. Угрозой тогда был СССР. А президент Трамп знает, что вызовы для нас в долгосрочной перспективе - это Россия и Китай", - сказал он в интервью каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о поездке Джулиани в Украину: он нашел много хорошей информации

Накануне в ходе форума по национальной обороне имени Рональда Рейгана Эспер также признал, что, по его мнению, США отстали от России в области гиперзвукового оружия. По его словам, Вашингтон несколько лет назад сделал паузу в этих разработках, когда опережал Москву. Он отметил, что по этой причине внимание Пентагона может быть смещено с угроз Ближнего Востока.

Источник: https://censor.net.ua/n3164153
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Доброго ранку, друзі! Бадьорі, веселі і завзяті несемося назустріч ще одному трудовому тижню. Гарного настрою та вдалого дня! Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 6381

P.S. Картопелькі від агресора не бажаєте? А от натє - на 1,6 млн.дол))

Україна почала імпортувати картоплю з РФ

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 6931
 показать весь комментарий
 
у нас своего нет? капец, зебильо вообще охренело...
 показать весь комментарий
 
Вомбат Феменченко, тягни сюди свої останні три зуби! Зрада! Всі на редути!

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 2242
 показать весь комментарий
 
Картопля на крові.

Продай свою землю! Купи картоплю у кацапів! Врятуй агресора від санкцій!

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 9162
 показать весь комментарий
 
))))) как одинаково окружение старается отмазывать клоунов-кретинов, которые в презах... Даже Рейган, в гробу переворачивается который от таких сравнений, везде упоминается.
 показать весь комментарий
 
я правильно понял что министр обороны Эспер такими заявлениями подталкивает к объединению Московию и Китай...?

Когда нет мозгов.....
А мы говорим про нашего тупого клоуна....
В США тоже дураков хватает... Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 8032
 показать весь комментарий
 
Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста

Трамп знает, что вызовы для США - это Россия и Китай, - министр обороны Эспер - Цензор.НЕТ 8958
 показать весь комментарий
 
 
Видимо, мадам намекает, что ее муж повторит судьбу единственного американского президента, избиравшегося более чем на два срока. Зеле бы один срок продержаться, для начала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх