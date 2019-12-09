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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (1) Кремль (81) Меркель (2) Россия (21) петиция (41)

 Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ

Граждане Германии - выходцы из стран бывшего СССР призывают власти не заключать договоренности с Москвой, которые будут поощрять агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в открытом письме-петиции канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, обнародованном в сети накануне саммита "нормандской четверки".

Инициатором петиции, открытой для подписания всеми неравнодушными, стал Владимир Папков, предприниматель, продюсер и общественный деятель.

"Никаких сделок, направленных на упрочение влияния России в Европе ни через увеличение поставок газа, ни через использование российских "миротворцев" в зоне Донбасса не должно быть заключено. Хватит поощрять агрессора нашим безмолвием и равнодушием к его злодеяниям!" - отмечается в обращении.

Его автор подчеркивает, что уже несколько поколений европейцев живут без войны, ведут спокойную жизнь.

"Но война против европейцев, развязанная российскими властями, уже идет. И она не ограничивается угрозами российских лидеров, охотно транслируемыми их телеканалами", - подчеркивается в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель на "нормандском саммите" хочет провести двусторонние встречи с Путиным и Зеленским, - представитель правительства ФРГ Деммер

По словам автора письма, российская власть совершает преступления не только в Сирии и на Донбассе, но и на улицах европейских городов. Поэтому европейцам уже пора прекратить поддаваться на угрозы и энергетический шантаж со стороны Кремля.

"Мы не призываем к насилию, но ни о каком приоритете экономической выгоды в отношениях с современной Россией не может быть и речи, госпожа Меркель! Наоборот, мы, русскоязычные европейцы, готовы затянуть пояса, ограничить на время свое энергопотребление, мы требуем от вас действовать твердо и решительно во имя свободного будущего наших детей", - подчеркивается в петиции.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет "нормандский саммит" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Источник: https://censor.net.ua/n3164149
 
   
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И кого она послушает, их или немецкий бизнес, которому подавай газ подешевле из СП-2?
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Ну, "сирийских беженцев" она же приняла
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Реально ФРН вже зрадила Україну. Залишилися втрясти дрібні формальності.
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Ну, кричали же благодарность вчера на Майдане. А надо было кричать Данке, фрау Риббентроп!
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Влада готова стілитися рушником перед ******, і в той же час лякається свого народу!

Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 9757
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 7787https://uploads.disquscdn.com/images/f34f90908e0e300ae021b18771e573cbefab33fc8a092d9b1b6a31214f21d9c7.jpg
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Зєбіл і Соловйов. Нічо особливого, листайте далі.

Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 9073 Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призвали Меркель не поддаваться на энергетический шантаж РФ - Цензор.НЕТ 1610
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Путин хочет до 2024 года воссоздать ссср-2 . Теперь вам вопрос зебилы , зачем Моника Зеленски едет сегодня в Париж? Вы так и ничего не догоняете ?
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фрау штази на happyэнде своей карьеры её ждет ситая пенсия она не будет делать резких шагов от кремля.....
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