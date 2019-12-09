 "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укриоборонпрома", об этом сообщил заместитель генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники концерна Игорь Фоменко.

"Львовский бронетанковый завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки предусмотренные первоначальным контрактом совершил ремонт еще 3 единиц такой бронетехники. Нынешний государственный оборонный заказ предприятием выполнен", - отметил Игорь Фоменко.

Львовский бронетанковый завод может осуществлять текущий ремонт и восстановление танков Т-72, ​​бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1. Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

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Напомним, что ГП "Львовский бронетанковый завод" является не только ремонтным предприятием, а и производственным.

На заводе могут производить бронетранспортеры "Дозор-Б", а также полностью бронированную модернизированную пожарную машину ГПМ-54-01.