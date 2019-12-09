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 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

8 декабря вооруженные формирований Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- возле Васильевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- возле Майского - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Крымского и Хутора Вильного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164147
 
 
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України!!! Нищить рогатих без болю та жалю!!!!
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Перед переговорами параша всегда пыталась военными действиями то территорию у нас забрать,то пленных взять,то еще каку-то проблему создать.Чтобы Украина была сговорчивей.Наш нелох перед преговорами отступил со своей территории на свою территорию. Пообещал пенсии, практически амнистию и дорожную карту на примирение.Как будут проходить переговоры и на сколько сильна у нас позиция?А вот если бы мы Дебальцево назад вернули,наваляли им двухсотых,то какой козьрь был бы у зели.Хотя,мы же мира хотим. Так страшно становится за Украину при таком нелохе. ГосподиЮлучше бы ты был лохом.
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А Вовік полетів до ***** щоб побачити в його очах бажання миру.
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краще би постояв на першій лінії з годинку
швидше би переконався.
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