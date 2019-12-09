 НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз.
"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.
Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.
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"Россия имеет жесткую позицию по поводку последовательности выполнения минских соглашений. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе.
Собеседник издания пояснил, что для Украины предстоящая встреча «нормандской четверки» в Париже является политическим актом, а для России - рабочей ситуацией. «Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», - добавил он.По мнению источника, планы Киева пересмотреть минские соглашения не будут реализованы. Он напомнил, что Париж и Берлин неоднократно говорили, что документу нет альтернативы" и как с этими орками можно договорится?
.......... .Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?..//
На Московии НАТО считают врагом номер 1......
Вот думаю...., - если Раша будет отжимать страны Балтии или Польшу под угрозой применения ЯО, то НАТО ограничится вот такими вот заявлениями...
Траур говорите Владимир Александрович? Да неужели... именно восьмого? Ах ну да, протесты же... А чего ж вчера и сегодня на 1+1 "Вечерний квартал" ржачем исходит?? В Одессе с первого дня трагедии флаги спущены и весь город кровь сдаёт... А вы, «первый народный президент», так и не сподобились приехать в скорбящий город, ищущий в развалинах детей... Что ж такое?? А ну да... вы готовитесь. К важной Нормандии. Я совсем забыла, вы ж хотели в глаза Сатаны плешивой посмотреть и найти там «человеческое». Поищите конечно. А пока вы ездите, комиссия, назначенная премьером, поищет виноватых. Только комиссия состоит из тех самых коррупционеров и начальников, которые и приводят к таким трагедиям. Ну вы ж не знали... вы ж «новое молодое лицо». Раненых везут ежедневно, нигде нет ни сводок ни сообщений... Везде тишина... мы должны узнавать это лишь из сообщений бойцов?? Или Наталья Юсупова бьется как рыба об лёд пытаясь добиться хоть какой-то помощи госпиталям!! Ах да, войны же нет... это все барыга виноват. Нет-нет, не *****. В нем вы «человека увидеть» хотите. Только Барыга, это же ваша личная война, не так ли? С Барыгой?
Где сводки с фронта??? Где???
Где сообщения из Одессы каждые хотя бы три часа по всем каналам???
Где чрезвычайное положение в городе Одесса и аресты чиновников которые довели город до ручки?? Четвертый пожар за год с детскими смертями!!!!
Да какой вы на хрен президент??
Своей дешевой трусливой манипуляцией с трауром восьмого числа вы опустили свою честь ниже плинтуса.
Где вы были пятого, шестого, седьмого??
Какое ***** шоу у Шустера если детей выгребают из завалов и погибшие ежедневно на фронте??
Ваши жалкие кривляния на сцене и ужимки «я не переоделся, я был на фронте» это костюм зайчика на новогоднем утреннике в детсаду. Простите но от этой всей комедии хотелось блевать! Да вы и на один процент не понимаете что такое фронт!!! Иначе не шептали бы у Шустера эту чушь, простите...
Сколько можно цинично постить видосики для своих избирателей на фоне ежедневных смертей на фронте которые умалчиваются?? Раненых везут пачками, а вы НИ РАЗУ не были в госпиталях. На телеканалах тишина.
Кроме презрения и отвращения ваши выверты уже ничего не вызывают. От ваших роликов тошнит. Вы - не президент. Вы - голограмма. Ролик. Уж простите, наболело.
Elena Ryazanova
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Лезу - стотысячный случай - на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее всё, как по нотам:
Буду звать (новое дело!),
Куда-то идти, спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
Хозяин гостям объясняет:
- Русский!
- Владимир Маяковский. Про это....
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рашка вважає вас ворогом, поводиться агресивно, а ви мямляєте.
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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