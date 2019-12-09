 Россиянин Красиков, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине, связан с ФСБ, - росСМИ

Об этом говорится в расследовании российской "Новой газеты", передает Цензор.НЕТ.
Как выяснили журналисты, Вадим Красиков был одним из трех причастных к убийству бизнесмена Юрия Козлова в городе Костомукша на северо-западе российской Республики Карелия в 2007 году.
Позже выяснилось, что двое других соучастников преступления - Владимир Ф. и Олег И. - на момент убийства были действующими сотрудниками управления "В" ФСБ. Это подразделение обеспечивает контртеррористическую и противодиверсионную защищенность особо важных объектов, а также вовлечено в боевые контртеррористические операции в Северном Кавказе.
"Предшественницу" управления "В" - группу "Вымпел" - создали в 1981 году в рамках Первого главного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Ее задачей было проведение нелегальных боевых операций за рубежом.
Отмечается, что Владимира Ф. и Олега И. удалось задержать по делу об убийстве Юрия Козлова только после их выхода на пенсию.
Брат погибшего бизнесмена Александр Козлов сообщил "Новой газете", что следователи якобы установили принадлежность одного из вещественных доказательств, найденных на месте убийства, Вадиму Красикову. Впрочем результаты экспертизы так и не были обнародованы, а на момент суда над Владимиром Ф. и Олегом И. Красиков уже находился в международном розыске по подозрению в убийстве другого бизнесмена, Альберта Назарова.
Напомним, гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте.
В декабре Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.
Как выяснили расследователи, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве - помимо убийства предпринимателя в Москве, о котором сообщалось ранее. Подозреваемого идентифицировали как Вадима Красикова.
Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти.
В августе этого года 44-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине загадочным киллером-велосипедистом. Хангошвили был этническим чеченцем из Грузии, участвовал во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, потом был замечен в Украине, где якобы тоже участвовал в войне против российских сил.
Подозреваемый в убийстве был пойман, но молчит. Паспорт его, похоже, выписан на чужое имя. Российский портал расследований The Insider утверждает, что Хангошвили застрелил рецидивист Вадим Красиков, который уже обвинялся в заказном убийстве в России. Однако информация о нем, по данным портала, исчезла из всех баз данных на родине.
Дело забрала к себе федеральная прокуратура, которая занимается только особо тяжкими преступлениями, включая терроризм. Представители германских властей уже говорят о возможности ввести санкции в отношении России.
читаю напостое..